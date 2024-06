Tissot T-Touch Connect Sport : la smartwatch hybride sportive par excellence

En fin d’année 2023, Tissot a annoncé un tout nouveau membre de la famille historique des montres T-Touch, la Tissot T-Touch Connect Sport. Après quelques semaines d’évaluation de cette pièce de haute ingénierie, voici mon avis détaillé sur cette nouvelle montre connectée haut de gamme.

Une nouvelle génération de Tissot T-Touch

La Tissot T-Touch Connect Sport représente un produit ciblé, conçu comme une smartwatch accomplissant certaines fonctions spécifiques, mais pas toutes. Cette approche limitée par les fonctionnalités actuelles décidées par Tissot restreint quelque peu son attrait auprès d’un public plus large. Cependant, Tissot ne le nie pas et allude à une nouvelle ère de conception itérative et d’innovation visant à produire des montres technologiques suisses de pointe.

Il est important de comprendre que les fans des produits T-Touch d’hier doivent accepter que la T-Touch telle qu’ils la connaissent est en hibernation. La T-Touch Connect Sport aurait pu tout aussi bien être appelée « Tissot T-Connect Solar » ou quelque chose de similaire. Lorsque Tissot a introduit la T-Touch, elle était incroyablement innovante car le porteur pouvait toucher le cristal saphir pour activer différentes fonctions de la montre. Ce système est maintenant disparu, tout comme la plupart des fonctions dans la T-Touch Connect Sport. Vous pouvez effectivement taper et glisser sur l’écran AMOLED, mais cela n’a pas le même effet ou la même sensation que sur les générations précédentes de T-Touch.

Design et confort améliorés

La T-Touch Connect Sport de 2023 est plus un reboot de la T-Touch qu’une simple continuation. Elle intègre des éléments ADN de la collection T-Touch originale dans une toute nouvelle famille de montres intelligentes hybrides. La T-Touch originale a été conçue avant l’ère des montres intelligentes modernes et a été à la pointe de la technologie pendant longtemps. Une fois les montres intelligentes apparues, Tissot a logiquement essayé de marier sa populaire plateforme T-Touch avec des éléments connectés. Cependant, cela n’avait pas de sens à long terme pour les consommateurs, alors Tissot a pris la sage décision de repenser la T-Touch et de repartir sur de nouvelles bases.

La T-Touch Connect Sport est une montre connectée avec une technologie solaire qui a été développée par le groupe Swatch pendant des années. Elle affiche une technologie et des composants solaires de pointe qui permettent à cette montre et aux futures montres de cette technologie de rester en tête du marché. La qualité des cellules photovoltaïques produites en interne par Nivarox, une entreprise du groupe Swatch, est impressionnante.

Technologie solaire avancée

Les cellules photovoltaïques de haute qualité de Tissot ne sont pas seulement produites en Suisse, mais aussi en interne par l’entreprise Nivarox. Connue principalement pour la fabrication de ressorts de barillet, Nivarox s’est diversifiée dans la production de composants en silicium et l’impression de cellules photovoltaïques pour cette montre et d’autres produits à venir. Le groupe Swatch dispose désormais de la capacité interne pour produire des cellules photovoltaïques de pointe pour les montres et autres petits appareils.

En termes d’expérience de port, comment cela se traduit-il? La T-Touch Connect Sport doit-elle être chargée de manière externe? Quelle performance réelle peut-on attendre d’une montre intelligente avec fonctionnalité de charge solaire? C’est un domaine très en vogue dans les montres intelligentes actuellement, avec des entreprises comme Garmin investissant également fortement dans la fusion de leurs montres intelligentes avec la technologie de charge solaire. Les montres intelligentes à charge solaire sont un peu comme les voitures hybrides essence/électrique. Elles permettent à la montre de se passer de la puissance externe, mais la charge solaire ne remplace pas totalement cette dernière.

Tissot affirme que, en mode non connecté, la montre peut survivre sans charge externe indéfiniment si elle reçoit en moyenne 20 minutes de soleil par jour. Cela passe à six mois en mode connecté si elle reçoit 35 minutes de soleil par jour. Vous obtiendrez trois mois en « mode sport connecté » (ce qui signifie probablement beaucoup de suivi d’activité) si elle reçoit 60 minutes de soleil par jour. Il est un peu étrange de voir Tissot changer les exigences d’ensoleillement pour chaque mode de vie de la batterie. Vous pouvez simplement attacher le câble de charge magnétique à l’arrière du boîtier pour une recharge relativement rapide.

Une expérience de port exceptionnelle

Une des choses qui saute aux yeux avec la T-Touch Connect Sport est que Tissot voulait d’abord créer un beau morceau de matériel bien conçu, puis se concentrer sur le logiciel et les fonctionnalités. C’est important car les dernières générations de T-Touch étaient un compromis maladroit entre la taille, la performance, les fonctionnalités et le style. Pour cette dernière génération de T-Touch Connect, il est clair que l’équipe de développement produit de Tissot a commencé par l’exigence absolue qu’elle soit à la fois portable et belle. Et en cela, ils ont réussi.

Les proportions révisées (plus petites) de la T-Touch Connect la rendent beaucoup plus confortable à porter, et le design et la construction générale de la T-Touch Connect Sport sont excellents. Tissot a vraiment réussi à capturer l’essence de l’héritage T-Touch tant en termes d’apparence de la montre que de matériaux utilisés pour la construction du boîtier, y compris l’utilisation du titane pour la majeure partie de la construction du boîtier.

Malheureusement, l’expérience « T-Touch » héritée n’est plus, comme en témoigne l’absence d’un bouton « T-Touch » dédié qui activait le cristal saphir réceptif au toucher dans les versions précédentes. Le boîtier ne comporte désormais que deux boutons ainsi que divers balayages et pressions que vous pouvez effectuer sur la petite section de l’écran AMOLED de la plus grande partie du cadran, comme options d’entrée. Le boîtier est cependant beaucoup plus compact que les récentes générations de modèles T-Touch, mesurant 42,5 mm de large et 12,8 mm d’épaisseur. Le boîtier en titane léger est doté d’une finition brossée avec des angles polis, et la lunette est ici en céramique bleue.

Fonctionnalités et performances de la T-Touch Connect Sport

Depuis plus de deux décennies, la raison pour laquelle les gens achetaient une Tissot T-Touch était d’obtenir une montre gadget cool avec beaucoup de fonctionnalités. C’était pour les personnes qui trouvaient un G-Shock un peu trop banal mais qui avaient quand même besoin d’une boussole de temps en temps. Avec la T-Touch Connect Sport, Tissot a dépouillé toutes les fonctionnalités régulières de la famille T-Touch et a essentiellement recommencé à zéro. Les seules fonctions restantes de la T-Touch originale incluent le chronographe, le compte à rebours et la possibilité de basculer entre les fuseaux horaires « T1 » et « T2 » (bien que vous deviez utiliser l’application pour cela).

Il peut être un peu choquant pour de nombreux fans de T-Touch hérités de constater que la boussole, l’altimètre et le baromètre sont absents. Plus surprenant pour moi est que les aiguilles analogiques sur le cadran ne se repurposent jamais pour quoi que ce soit et que toutes les fonctionnalités supplémentaires (à part l’heure) sont affichées via le petit écran. Pour moi, c’est le plus gros inconvénient de la T-Touch Connect Sport : le manque d’utilisation des aiguilles motorisées pour diverses fonctionnalités. Ce que les gens semblaient aimer le plus, c’était lorsque les aiguilles se repurposaient en une aiguille de boussole en mode fonctionnel. Je ne pense pas être le seul à demander à Tissot de réfléchir à la manière de ramener cette fonctionnalité centrale de la T-Touch, qui est facile à manquer dans la T-Touch Connect Sport si ce n’est pas votre première montre T-Touch.

Le logiciel compagnon T-Touch

Bien que Tissot vante des fonctions autonomes dans la T-Touch Connect Sport, comme le nom de la montre l’indique, elle est conçue pour être connectée à un appareil téléphonique hôte. Le logiciel (difficile à rechercher puisqu’il s’appelle « T-Connect » et non « T-Touch ») est une amélioration par rapport à celui qui accompagnait la génération précédente Tissot T-Touch Connect Solar. Le logiciel permet à la fois de synchroniser l’heure et la date de la montre, et aussi d’examiner plus en détail vos données de suivi d’activité.

Le logiciel T-Connect est joli et assez intuitif à utiliser, bien qu’il offre également des fonctionnalités limitées. Similaire au logiciel qui accompagne diverses montres Casio G-Shock Bluetooth, le logiciel vous permet également de régler plus facilement certaines choses que sur la montre, comme les minuteries. Ce que j’ai

trouvé un peu préoccupant, cependant, ce sont certaines des fonctionnalités que vous ne pouvez trouver que sur le logiciel T-Connect et non sur la montre elle-même. Un bon exemple est la fonction d’alarme. Vous pouvez régler les heures pour que l’alarme de la montre se déclenche via l’application, mais vous ne pouvez pas accéder à cette fonctionnalité via la montre elle-même. Plus problématique est l’indicateur de niveau de batterie – qui est également indisponible via la montre elle-même – une omission qui semble assez flagrante.

Recommandations pour Tissot

Après avoir porté la Tissot T-Touch Connect Sport pendant un certain temps, j’ai élaboré une liste de fonctionnalités suggérées que l’entreprise pourrait envisager d’ajouter à la plateforme logicielle actuelle. Ces fonctionnalités rendraient non seulement la montre plus « autonome » et capable loin de l’application téléphonique, mais devraient également rendre la montre plus amusante à porter. C’est important car Tissot recherche clairement une proposition de valeur émotionnelle avec la T-Touch Connect Sport. Peut-être que cette montre n’a pas toutes les fonctionnalités des concurrents, mais elle doit au moins livrer en termes de style, de beauté et de plaisir. Ce sont les domaines où Tissot peut le plus rivaliser.

Il ne devrait pas être trop difficile d’ajouter de nouvelles fonctionnalités au système d’exploitation SwALPS existant. Bien que basique, je dirai qu’après quelques minutes, la navigation dans les menus devient assez intuitive. Il serait facile pour Tissot d’élargir les menus et les écrans, et ainsi d’ajouter plus de fonctionnalités. Les premières fonctionnalités que je recommanderais d’ajouter sont très simples. Tout d’abord, la montre doit pouvoir indiquer le niveau de batterie actuel. Ensuite, la montre doit inclure un affichage numérique de l’heure actuelle. Cela est principalement dû au fait que vous ne pouvez pas lire le cadran analogique dans le noir, et il est utile d’avoir un moyen de secours pour lire l’heure actuelle.

Ensuite, il serait agréable d’avoir au moins une chose que les aiguilles analogiques font en dehors de l’indication de l’heure principale. Je pense que les aiguilles sont idéales à combiner avec les fonctions de chronomètre et de minuterie. Bien sûr, un retour de la boussole numérique utilisant les aiguilles analogiques comme aiguille pointant vers le nord serait également bienvenu comme nouvelle fonctionnalité.

Enfin, je pense qu’il y a beaucoup plus que Tissot peut faire avec la partie solaire de l’histoire de la T-Touch Connect Sport. Premièrement, je pense que la montre devrait inclure un indicateur d’intensité solaire. Garmin utilise maintenant cela sur ses montres à charge solaire et cela vous permet de comprendre la quantité de lumière (et avec quelle intensité) à laquelle le cadran de la montre a été exposé. Si la montre nécessite un certain volume de lumière solaire par jour pour éviter d’avoir besoin de recharges USB externes, alors il serait utile d’avoir un logiciel qui vous dit avec précision si vous avez atteint cet objectif quotidien. Ajouté à cela, il y a l’élément de santé humaine de « recevoir suffisamment de soleil ».

Versions et prix de la Tissot T-Touch Connect Sport

Tissot a un très beau morceau de matériel avec la nouvelle T-Touch Connect Sport. Les fonctionnalités et caractéristiques peuvent être limitées et de niche pour l’instant [Mise à jour : Depuis la publication de cette revue, Tissot a ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités logicielles à la montre en 2024 et continuera à le faire à l’avenir] , mais il y aura toujours beaucoup de gens séduits par ce joli package de smartwatch hybride. Les puristes regretteront les fonctionnalités héritées de la T-Touch, et les amateurs de gadgets de smartwatch modernes pourraient manquer certaines des fonctionnalités plus robustes disponibles dans des produits concurrents souvent plus laids mais plus utilitaires. Lors de son lancement, Tissot propose six versions de la T-Touch Connect Sport. Chacune a un boîtier en titane, mais certaines ont des traitements de couleur PVD noir ou or rose et des accents de couleur différents pour le cadran. Un des modèles a également une lunette en titane assortie au lieu d’une lunette en céramique. Un modèle est également disponible avec un bracelet en titane assorti. Ce modèle particulier de la Tissot T-Touch Connect Sport a un boîtier en titane naturel avec une lunette en céramique bleue sur un bracelet en silicone bleu et est la référence T153.420.47.051.01. Le prix est de 950 €, et les prix des autres versions de la T-Touch Connect Sport peuvent aller jusqu’à 1 100 €.