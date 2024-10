Tissot T-Touch Connect Sport : la montre hybride qui gagne en fonctionnalité

Lancée initialement en 2024, la Tissot T-Touch Connect Sport est une montre hybride alliant le design traditionnel des montres quartz à la technologie moderne des montres sportives. Cette montre, qui fait partie de la légendaire famille T-Touch, a su évoluer grâce aux mises à jour régulières de son logiciel, rendant le modèle encore plus performant et polyvalent. Tissot continue de perfectionner son approche du marché des montres connectées, et aujourd’hui, nous explorons les améliorations significatives de la T-Touch Connect Sport.

Un équilibre entre esthétique et technologie

Le principal défi des ingénieurs travaillant sur les montres connectées hybrides est de trouver un juste équilibre entre style, autonomie et fonctionnalité. La Tissot T-Touch Connect Sport réussit ce pari en alliant un design attrayant et une longue autonomie grâce à sa cellule photovoltaïque intégrée, produite en interne par le Swatch Group. Cette cellule permet à la montre de se recharger grâce à la lumière, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie de sa batterie.

La montre arbore un boîtier en titane avec un revêtement PVD noir de 43,8 mm de diamètre et 13,5 mm d’épaisseur, offrant une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres. Son écran tactile en cristal saphir et son bracelet en silicone de 21 mm interchangeable (ou une version en titane) permettent de combiner confort et praticité.

Des mises à jour logicielles essentielles

Depuis sa sortie, Tissot a apporté plusieurs améliorations au logiciel embarqué de la T-Touch Connect Sport, ainsi qu’à l’application mobile associée, T-Connect. Ces mises à jour permettent à la montre de s’adapter à l’évolution des besoins des utilisateurs, sans pour autant sacrifier la longévité de la batterie, qui peut durer jusqu’à six mois en mode économique ou environ trois semaines en mode de suivi sportif.

Les nouvelles fonctionnalités notables incluent :

Un affichage du niveau de charge solaire permettant de voir l’intensité de la lumière captée par la montre, bien que cette fonction ne permette pas encore de suivre l’historique de l’exposition au soleil.

permettant de voir l’intensité de la lumière captée par la montre, bien que cette fonction ne permette pas encore de suivre l’historique de l’exposition au soleil. L’ajout de l’affichage de la durée de vie de la batterie directement sur la montre, sans devoir passer par l’application.

directement sur la montre, sans devoir passer par l’application. La possibilité d’afficher l’heure sous forme numérique ou de l’utiliser comme un second fuseau horaire.

Tissot a également raffiné les fonctionnalités liées à la surveillance sportive. La montre suit vos activités et exercices, puis permet de consulter des données plus détaillées sur votre smartphone via l’application T-Connect. Cela la distingue d’autres montres connectées, plus axées sur l’affichage immédiat des données d’activité, en offrant une approche plus décalée, où l’analyse se fait a posteriori.

Une montre pour les amateurs de sport et les utilisateurs occasionnels

La Tissot T-Touch Connect Sport est conçue pour ceux qui cherchent un équilibre entre la fonctionnalité et l’élégance. Les jeunes utilisateurs et les porteurs occasionnels apprécieront particulièrement son confort, son design discret et ses fonctionnalités de base en matière de suivi d’activité. Cette montre n’a pas vocation à remplacer les montres sportives dédiées aux athlètes professionnels, mais elle fournit les informations essentielles sans compromettre le style.

Ses points forts incluent :

Un capteur de fréquence cardiaque , bien que les données ne soient accessibles que via l’application, et non directement sur la montre.

, bien que les données ne soient accessibles que via l’application, et non directement sur la montre. Une batterie qui s’adapte à l’utilisation, allant de trois semaines en mode actif à six mois en mode économie d’énergie, grâce à la recharge solaire.

Pour les utilisateurs qui ne veulent pas changer de montre entre leurs activités quotidiennes et leurs entraînements, la Tissot T-Touch Connect Sport offre un bon compromis. Elle propose une expérience hybride, alliant un look de montre traditionnelle avec des fonctionnalités modernes telles que la connectivité et le suivi d’activité via un smartphone.

Un compromis en faveur de l’autonomie

L’un des grands avantages de cette montre est son autonomie, notamment grâce à sa recharge solaire et à son efficacité énergétique. Contrairement à d’autres montres connectées qui nécessitent des recharges fréquentes, la Tissot T-Touch Connect Sport peut se passer de charge pendant des semaines, voire des mois, selon son utilisation. Cela est en partie rendu possible par le choix délibéré de Tissot de limiter certaines fonctionnalités accessibles directement depuis la montre afin de préserver la durée de vie de la batterie.

Le modèle est également équipé d’un chargeur USB magnétique pour ceux qui préfèrent une méthode de recharge plus traditionnelle. Cette approche met en avant l’un des points essentiels de la montre : la simplicité d’utilisation, sans sacrifier l’innovation technologique.

À qui s’adresse la Tissot T-Touch Connect Sport ?

La Tissot T-Touch Connect Sport ne se positionne pas comme la montre connectée la plus chère du marché, mais elle n’est pas non plus la plus abordable. Ce que les utilisateurs paient, c’est avant tout la qualité de fabrication et la technologie avancée d’une montre Swiss Made, issue d’un grand nom de l’horlogerie. Pour ceux qui souhaitent un compromis entre la beauté d’une montre traditionnelle et les avantages d’un tracker d’activité, cette montre est un excellent choix.

Elle conviendra parfaitement à ceux qui veulent un produit polyvalent, à la fois élégant et fonctionnel, sans avoir besoin de toutes les fonctionnalités d’une montre connectée traditionnelle. Tissot réussit ici à offrir un produit attractif pour les amateurs de montres, tout en maintenant le Swatch Group comme un acteur clé dans le marché des montres hybrides et connectées.

La Tissot T-Touch Connect Sport reste un pari solide pour ceux qui cherchent une montre connectée avec un long cycle de vie, tout en appréciant le confort et le design intemporel d’une montre classique. Son prix, d’environ 1 000 euros, en fait un excellent compromis pour les amateurs de montres hybrides de qualité.