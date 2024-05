Tissot réinvente la PRX avec des cadrans verts : Un must-have pour les amateurs de montres !

Tissot frappe fort en intégrant deux nouvelles teintes de vert à sa gamme PRX, déjà star des montres abordables. Avec un vert foncé pour la PRX Automatic Chronograph et un vert d'eau pour les PRX Powermatic 80 en 35 et 40 mm, la marque réussit son pari de renouveler l'intérêt autour de ces modèles phares. Décryptage de ces nouveautés qui risquent bien de créer l'événement.

La Tissot PRX, un succès qui ne se dément pas

Collection phare de Tissot, la PRX a su s'imposer comme l'une des plus belles réussites horlogères de ces dernières années. Déclinée en versions quartz et automatiques, dans différents diamètres, elle séduit par sa qualité de réalisation et sa polyvalence. En tant que possesseur d'une PRX Powermatic 80 cadran noir, je peux témoigner du plaisir procuré par ce modèle au rapport qualité-prix imbattable. Mais comment entretenir l'engouement autour de cette montre ? Tissot a la réponse : en proposant de nouvelles teintes de cadran, comme ce vert d'eau qui vient habiller les versions Powermatic 80 en 35 et 40 mm.

PRX Automatic Chronograph : une déclinaison vert foncé qui en met plein la vue

Première nouveauté, la PRX Automatic Chronograph se pare d'un splendide cadran vert foncé. C'est la deuxième teinte foncée proposée sur ce modèle, après le bleu nuit. Mais c'est surtout la première fois que le motif gaufré si caractéristique des PRX Powermatic 80 est repris sur cette version chronographe. Les reflets changeants de ce vert profond apportent une touche de sophistication à ce boîtier de 42 mm de diamètre, 15,4 mm d'épaisseur et 46,5 mm de longueur de cornes. Des mensurations qui en font clairement une montre taillée pour les grands poignets !

Côté technique, on retrouve le calibre ETA A05.H31, version modernisée du classique Valjoux 7753. Ce mouvement chronographe automatique bat à 28'800 Alt/h et offre 60 heures de réserve de marche. Au verso, un fond saphir dévoile une masse oscillante gravée du logo Tissot et une finition industrielle soignée.

Sur le cadran, trois compteurs (secondes à 9h, minutes à 3h et heures à 6h) côtoient un guichet de date à 4h30, bien intégré et assurant une bonne lisibilité grâce à son disque blanc sur fond noir. Le bracelet intégré se dote d'un système de barrettes à ressort permettant de le remplacer facilement par un bracelet.

Proposée à 2 045 €, cette nouvelle Tissot PRX Automatic Chronograph vert foncé représente certainement la version la plus désirable de cette déclinaison sportive. Si le prix est nettement supérieur à celui d'une Powermatic 80, il reste très compétitif face à la concurrence sur ce segment très disputé des chronographes automatiques.

PRX Powermatic 80 : un vert d'eau rafraîchissant en 35 et 40 mm

Autre nouveauté du jour, les versions Powermatic 80 en 35 et 40 mm s'habillent d'un séduisant vert d'eau. Difficile de mettre un nom sur cette teinte oscillant entre turquoise, menthe et céladon. Une chose est sûre, elle se démarque nettement du vert menthe déjà proposé en version quartz et apporte une bouffée d'air frais à la collection.

Pour le reste, on retrouve les ingrédients qui ont fait le succès de ces montres : motif gaufré, index appliques, aiguille des heures et des minutes généreusement dimensionnées et luminescentes, guichet de date à 3h. À l'intérieur, le calibre Powermatic 80 bat à 21'600 Alt/h et offre 80 heures de réserve de marche. Le bracelet intégré bénéficie du même système de barrettes interchangeables que la version chronographe. Comptez 775 € pour vous offrir l'une de ces deux déclinaisons (35 ou 40 mm).

En jouant subtilement sur les couleurs de cadran, Tissot renouvelle intelligemment l'attrait de sa ligne PRX sans en bouleverser les codes. Un choix malin qui devrait permettre de conquérir de nouveaux publics, tout en donnant envie aux possesseurs de PRX de compléter leur collection. Nul doute que ces teintes estivales et lumineuses trouveront preneurs dès leur sortie en boutique !