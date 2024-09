Tissot PRX Powermatic 80 : La montre iconique se pare de nouveaux atours qui vont faire tourner les têtes

Tissot frappe fort en enrichissant sa collection PRX Powermatic 80 de trois nouvelles références éblouissantes. Entre dégradés saisissants et carbone forgé ultramoderne, la marque suisse prouve une fois de plus sa capacité à réinventer un classique. Plongeons dans les détails de ces nouveautés qui risquent de bouleverser le marché de l’horlogerie accessible.

Le dégradé s’invite sur le cadran PRX

Tissot introduit deux nouvelles versions de sa PRX Powermatic 80 arborant un effet dégradé sur leur cadran à motif gaufré :

1. Un dégradé bleu glacier à bleu métallique, évoquant les teintes changeantes du ciel à l’aube.

2. Un dégradé noir à bleu métallique, rappelant les nuances du crépuscule.

Ces nouvelles variantes, proposées au prix de 690 euros, conservent le boîtier tonneau emblématique de 40 mm en acier inoxydable, avec un fond transparent laissant admirer le mouvement.

Le carbone forgé fait son entrée

La grande innovation de cette collection est sans conteste la PRX Powermatic 80 Forged Carbon. Comme son nom l’indique, cette version se distingue par :

– Un boîtier en carbone forgé de 40 mm

– Un cadran assorti en carbone forgé

– Un bracelet intégré en caoutchouc texturé noir

Cette version urbaine et résolument moderne est proposée au prix de 945 euros. Le carbone forgé offre non seulement un look unique, mais aussi une légèreté incomparable par rapport aux versions en acier.

Le cœur battant de la collection : le Powermatic 80

Toutes ces nouvelles références sont équipées du mouvement automatique Powermatic 80, véritable fierté de Tissot. Ses caractéristiques impressionnantes incluent :

– Une réserve de marche généreuse de 80 heures

– Une précision et une fiabilité éprouvées

– Un excellent rapport qualité-prix pour un mouvement de cette catégorie

Un design intemporel revisité

La collection PRX, inspirée d’un modèle Tissot des années 70, conserve son ADN tout en embrassant la modernité :

– Le boîtier tonneau caractéristique

– Le bracelet intégré, signature de la ligne

– Des finitions soignées alternant surfaces polies et brossées

Les nouvelles versions gradient et carbone forgé apportent une touche contemporaine à ce design éprouvé, prouvant la capacité de Tissot à faire évoluer ses classiques.

Une offre diversifiée pour tous les goûts

Avec ces nouvelles références, Tissot élargit considérablement l’attrait de sa collection PRX Powermatic 80 :

– Les amateurs de montres sportives-chic apprécieront les versions dégradées

– Les adeptes de technologie et de design avant-gardiste seront séduits par la version carbone forgé

– Le tout à des prix restant accessibles, fidèles à la philosophie de la marque

La nouvelle collection PRX Powermatic 80 de Tissot démontre une fois de plus le savoir-faire de la marque suisse. En combinant un design iconique, des matériaux innovants et un mouvement fiable, Tissot réussit à proposer des montres de haute qualité à des prix compétitifs.

Que vous soyez attiré par les subtils dégradés rappelant les variations de la lumière naturelle ou par l’audace moderne du carbone forgé, ces nouvelles PRX Powermatic 80 ont de quoi séduire les amateurs d’horlogerie à la recherche d’une montre alliant style, performance et originalité.

Disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne Tissot et dans les points de vente physiques, ces nouvelles références risquent de ne pas rester longtemps en stock. Une chose est sûre : Tissot confirme sa position de leader dans l’horlogerie suisse accessible, capable de rivaliser avec des marques bien plus onéreuses.