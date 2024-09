Tissot PRX en carbone forgé : L’innovation accessible redéfinit le luxe horloger

Tissot frappe fort en 2024 avec le lancement d’une nouvelle version de sa populaire PRX. Cette fois-ci, la marque suisse repousse les limites en introduisant un modèle en carbone forgé, alliant technologie de pointe et prix abordable. Plongeons dans les détails de cette montre qui pourrait bien redéfinir les standards de l’horlogerie accessible.

Un design audacieux en carbone forgé

La nouvelle Tissot PRX Powermatic 80 en carbone forgé (réf. T137.907.97.201.00) se démarque immédiatement par son boîtier :

Diamètre légèrement supérieur de 40,5 mm (contre 40 mm pour les modèles acier)

Épaisseur de 11,2 mm (contre 10,9 mm pour la version standard)

Structure innovante : boîtier interne en acier entouré d’une pièce unique en fibre de carbone formant la carrure, les cornes et la lunette

Cette construction unique offre un look résolument moderne tout en préservant l’ADN distinctif de la collection PRX.

Caractéristiques techniques préservées

Malgré son innovation matérielle, la PRX en carbone forgé conserve les atouts techniques de ses consœurs :

Verre saphir plat avec traitement antireflet

Couronne vissée signée à 3 heures

Fond transparent en saphir

Étanchéité maintenue à 100 mètres

La couronne et le fond sont en acier avec un revêtement noir, assurant une harmonie visuelle avec le boîtier en carbone.

Un cadran en parfaite symbiose

Tissot pousse le concept jusqu’au bout en dotant cette PRX d’un cadran également en carbone forgé :

Surface présentant les striations asymétriques naturelles du matériau

Design fidèle à la collection : index appliqués luminescents, minuterie imprimée, guichet de date à 3 heures

Aiguilles bâton émoussées avec centres évidés et bandes luminescentes

Un mouvement à la pointe de la technologie

Au cœur de cette PRX en carbone bat une version améliorée du célèbre calibre Powermatic 80 :

Base ETA 2824 optimisée

Fréquence de 21 600 alternances par heure (3 Hz)

Réserve de marche généreuse de 80 heures

Innovation majeure : spiral en silicium, une première pour la collection PRX

Cette évolution technique, signalée par la gravure « Si » sur le pont de balancier, promet une précision et une résistance accrues aux champs magnétiques.

Un bracelet adapté à l’esprit sportif

Contrairement aux modèles à bracelet intégré, cette PRX en carbone est proposée sur un bracelet en caoutchouc texturé noir :

Fixation par barrettes à dégagement rapide dans l’espace de 12 mm entre les cornes

Design évasé épousant les contours du boîtier

Boucle ardillon en acier avec finition noire assortie

Un prix défiant toute concurrence

Malgré ses innovations techniques et matérielles, la Tissot PRX Powermatic 80 en carbone forgé reste fidèle à la philosophie de la marque :

Prix public conseillé : 995 € (environ 950 €)

Surcoût modéré par rapport aux versions acier

Tissot démontre ainsi qu’il est possible de proposer une montre en carbone de haute qualité sans appliquer une prime excessive, contrairement à de nombreuses marques concurrentes.

Tissot réinvente le luxe accessible

Avec cette PRX en carbone forgé, Tissot confirme sa position de leader dans l’horlogerie suisse accessible :

Innovation matérielle avec le carbone forgé

Amélioration technique avec le spiral en silicium

Design fidèle à l’esprit PRX

Prix restant sous la barre symbolique des 1000 €

Cette nouvelle référence pourrait bien devenir un modèle incontournable pour les amateurs d’horlogerie en quête d’une montre alliant technologie de pointe, design contemporain et prix abordable. Tissot prouve une fois de plus sa capacité à repousser les limites de l’horlogerie accessible, offrant une alternative séduisante aux modèles plus onéreux du marché.