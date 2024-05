Tissot, Oris et Bremont dévoilent leurs nouvelles montres de plongée pour un été tout en profondeur !

À l'approche de l'été, plongeons dans les dernières montres de plongée de la saison. Avec leur robustesse et leur air d'aventure, ces gardes-temps à l'allure instrumentale font sensation au poignet, sur terre comme sous l'eau. Zoom sur les nouveautés signées Tissot, Oris et Bremont, entre performances techniques et design distinctif.

Tissot Seastar Powermatic 80 40mm : le calibre maison en vedette

Jusqu'à présent, le calibre automatique Powermatic 80 d'ETA était réservé aux modèles Seastar en généreuse boîte de 46 mm et à certaines éditions spéciales en 40 mm. En ce début d'été, Tissot lance cinq nouveautés étanches à 300 mètres et intègre ce mouvement mécanique moderne en standard dans la collection 40 mm.

La Seastar Powermatic 80 40mm se décline en acier avec cadran turquoise ou anthracite, en bicolore avec boîtier partiellement traité PVD or jaune, et en PVD noir intégral avec cadran bleu ou anthracite. Tous arborent un cadran brossé verticalement, dégradé, avec guichet date à 3h.

Comme son nom l'indique, le calibre Powermatic 80 bat au cœur de cette montre. Ce cheval de bataille à remontage automatique offre 80 heures de réserve de marche et un spiral Nivachron à base de titane, résistant aux champs magnétiques. Le fond saphir met en avant ses finitions soignées.

La Tissot Seastar Powermatic 80 40mm est proposée sur divers bracelets caoutchouc ou acier. À partir de 680 €.

Oris Aquis Date 41.5mm : la fraîcheur gustative en plus

Depuis son lancement il y a quelques années, la ligne Aquis d'Oris est devenue incontournable dans l'univers des montres de plongée. Alliant fonctionnalité, esthétique et mécanique fiable, elle compte désormais 66 références. Une nouvelle génération a été dévoilée lors des dernières Watches and Wonders, avec des mises à jour sur la carrure, les cornes et la couronne. Lunette et cadran ont aussi été subtilement retouchés.

Pour étoffer cette ligne redessinée, Oris présente les Aquis Date 41.5mm Water-Melon. Ces deux nouveaux modèles intègrent tous les raffinements ergonomiques, esthétiques et techniques, avec en plus des cadrans « pastèque » vert rafraîchissant ou rouge ensoleillé. Pour le reste, ils reprennent les codes de la collection Aquis Date 41.5 mm : boîtier et bracelet trois maillons en acier au profil élancé, lunette tournante unidirectionnelle avec insert en céramique, couronne vissée avec protections, détails luminescents sur le cadran, fond transparent et impressionnante étanchéité à 300 mètres. Le calibre automatique Oris 733, basé sur le Sellita SW200-1, bat sous le capot.

Prix de chaque Oris Aquis Date 41.5mm Water-Melon : 2 700 CHF, soit environ 2 700 €.

Bremont Supermarine 300m : un nouveau profil, entre robustesse et confort

La nouvelle génération de la collection de plongeuses Supermarine de la marque britannique Bremont a aussi fait sensation aux dernières Watches and Wonders. Au programme, la Supermarine 300m, avec un boîtier au profil plus fin et élancé en acier 904L, pour un maximum de solidité et de confort. Cette nouvelle silhouette symétrique intègre des protège-couronne et des protège-lunette pour une manipulation pratique et une meilleure résistance aux chocs.

La lunette crantée en aluminium anodisé arbore des index trapézoïdaux qui se prolongent sur le cadran, formant un réticule marin qui attire l'œil vers le centre de ce cadran dégradé bleu royal ou vert British vintage. Les aiguilles glaive sont éclairées au Superluminova, comme les index appliques et la flèche à 12h.

Ces nouvelles Supermarine adoptent un bracelet inédit en acier 904L. Fluide et qualitatif, il alterne maillons polis et satinés à la silhouette ondulante. La montre est aussi disponible sur un nouveau bracelet caoutchouc chevron d'inspiration militaire ou un bracelet lifestyle en cuir brun vieilli surpiqué.

Le fond, gravé d'une carte des océans, abrite un mouvement automatique doté de 50 heures de réserve de marche.

Prix de la nouvelle Bremont Supermarine 300m : 3 650 $, soit environ 3 300 €.

Tissot, Oris, Bremont… Trois manufactures réputées qui prouvent cet été encore leur légitimité et leur savoir-faire en matière de montres de plongée. Entre mise à jour technique, nouveau design et touche d'originalité, ces nouveautés « diving » ont de quoi faire de l'effet au poignet des amateurs, à la fois sous l'eau et sur la terre ferme. De belles compagnes d'aventure en perspective, pour un été placé sous le signe de la découverte et de la décontraction !