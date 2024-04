Tissot lance une montre Seastar en collaboration triple pour la WNBA, juste à temps pour la Draft 2024

Une première dans l'histoire : Tissot présente la montre officielle de la WNBA, célébrant le sport féminin et la nouvelle saison de draft.

Un partenariat tripartite innovant

Aujourd'hui, Tissot dévoile une collaboration unique impliquant trois partenaires : Tissot lui-même, Wilson (le fabricant du ballon de basket), et la WNBA. Cette initiative marque la création de la première montre officielle WNBA, étendant ainsi le partenariat existant de Tissot avec la NBA.

Un hommage au basketball féminin avec des touches de design inspirées du sport.

Une extension logique de la collaboration de longue date de Tissot avec le monde du basketball professionnel.

Caractéristiques et design de la montre Seastar

La montre Seastar présentée se décline en deux modèles, mais c'est la version automatique qui attire particulièrement l'attention. Dotée du mouvement Powermatic de Tissot, cette montre n'est pas seulement un accessoire élégant, c'est un hommage au basketball.

Cadran et lunette noirs avec accents orange : Les couleurs rappellent celles du ballon de basket, intégrant subtilement l'esprit du jeu.

Lunette spéciale : Le chiffre 24 sur la lunette ne fait pas référence aux 24 heures de Daytona, mais à la durée de l'horloge de tir, un élément crucial dans le basketball.

Spécifications techniques et esthétiques

La montre est équipée de deux bracelets interchangeables produits par Wilson, reprenant les couleurs et la texture du ballon de basketball de la WNBA, blanc et orange. Chaque bracelet arbore fièrement les logos de Wilson et de la WNBA.

Mouvement Powermatic 80 : Offrant une réserve de marche de 80 heures avec un spiral Nivachron.

Fond de boîtier gravé : Le fond est orné d'une gravure représentant un ballon de basket, ajoutant une touche personnelle et thématique.

Impact et disponibilité

Cette montre n'est pas seulement un produit, c'est un symbole de l'élan actuel du basketball féminin et de son développement continu. Disponible pour 750 USD, elle offre une occasion unique de célébrer et de soutenir le sport féminin à travers un objet de collection élégant et significatif.

Une pièce de collection pour les fans et les supporteurs du basketball féminin.

Disponible en ligne et chez les détaillants sélectionnés, cette édition limitée est à saisir rapidement.

Alors que la draft WNBA 2024 approche, cette montre pourrait bien être au poignet de Caitlin Clark ou d'une autre future star du basketball féminin. Un moment excitant pour le sport et un magnifique exemple de la manière dont la mode et le sport peuvent se rencontrer de façon spectaculaire.