Tissot dévoile trois nouveaux modèles Chemin des Tourelles Squelette

Un an après avoir introduit un nouveau mouvement automatique dans sa collection classique Chemin des Tourelles, Tissot accueille désormais trois nouvelles versions squelettes dans cette ligne. Disponibles en acier inoxydable et en PVD noir, ces montres squelettes allient technicité et élégance.

Un design épuré mettant en valeur le calibre squelette

Proposées dans un boîtier de 39 mm, ces nouvelles références arborent un séduisant cadran ajouré tout en conservant les codes esthétiques caractéristiques des modèles Chemin des Tourelles. Trois coloris distinctifs sont au rendez-vous :

La version en PVD noir, dotée d’un verre fumé laissant entrevoir son cadran soleil et son mouvement squelette à travers un léger dégradé. Montée sur un bracelet en cuir grainé noir, elle arbore des index alternant points nickélés noirs texturés et bâtons.

La variante en acier inoxydable, associée à un bracelet métallique à cinq maillons. Un anneau rehaussé d’un motif Clous de Paris bleu et des chiffres romains encadrent son cadran ajouré.

Le modèle couleur ivoire, dont la teinte domine la rehaut, agrémenté d’index en PVD doré. Cette édition habillée d’acier inoxydable s’accompagne d’un bracelet en cuir grainé kaki effet patiné.

Un mouvement automatique haute précision au cœur de ces garde-temps

Toutes ces montres squelettes sont animées par le calibre automatique C07.631 Powermatic 80 et offrent une étanchéité à 5 ATM. Alliant performances et esthétique ajourée, ce mouvement manufacture incarne tout le savoir-faire horloger de Tissot.

Des montres accessibles malgré leur sophistication

Avec des prix allant de 895 à 975 dollars, ces nouveaux garde-temps Chemin des Tourelles Squelette se veulent abordables malgré leur raffinement technique. Une accessibilité qui témoigne de la volonté de Tissot de démocratiser les montres squelettes, souvent réservées à une clientèle plus aisée.

En intégrant trois séduisantes montres squelettes à sa collection Chemin des Tourelles, Tissot prouve une fois de plus sa capacité à allier tradition horlogère et innovations techniques, tout en maintenant un positionnement prix attractif. De quoi séduire les passionnés de belle horlogerie en quête de modèles originaux et abordables.