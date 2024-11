Timex x Worn & Wound WW75 V3 : une édition limitée abordable et pleine de charme

La collaboration entre Timex et Worn & Wound donne naissance à deux nouvelles versions de la montre WW75 V3 : la Sunflower et la Sunset. Inspirées des années 70, ces montres militaires de 37 mm allient design rétro et mouvement mécanique manuel pour séduire les amateurs d’horlogerie à prix raisonnable.

Une collaboration qui fait revivre le style militaire des années 70

Le modèle Timex WW75 est de retour dans cette troisième collaboration entre Timex et Worn & Wound. Inspiré par le design militaire des années 70, le boîtier en acier inoxydable de 37 mm arbore un style rétro avec une forme en C, un cadran sans date et un verre acrylique bombé qui accentue l’aspect vintage de la montre. Cette édition se compose de deux versions limitées et numérotées à 500 exemplaires chacune, la Sunflower et la Sunset, qui évoquent toutes deux les teintes et les textures de l’automne.

WW75 V3 Sunflower : une montre lumineuse aux accents automnaux

Le modèle Sunflower se distingue par son cadran jaune texturé en forme de diamant, inspiré du passage de l’été à l’automne. La couleur jaune s’intensifie vers les bords du cadran pour un effet de profondeur marqué. Les marqueurs des heures en bâtons polis sont entourés de chiffres des minutes blancs qui ajoutent une touche de contraste.

Les détails du cadran sont soigneusement pensés pour refléter la saison automnale. Le logo Timex, la piste des minutes et les indices cardinaux sont réalisés en vert foncé. Les aiguilles des heures et des minutes, en orange avec un matériau luminescent, apportent une touche de chaleur, tandis qu’une aiguille des secondes bleu aqua rappelle encore les tonalités estivales. La Sunflower est accompagnée d’un bracelet en nylon militaire olive, renforçant le style rétro et résistant de la montre.

WW75 V3 Sunset : élégance nocturne et teintes de crépuscule

La WW75 V3 Sunset s’oriente vers un univers plus sombre avec un cadran magenta inspiré des couchers de soleil d’automne et d’hiver. Ce cadran texturé en motif diamant renforce l’esthétique vintage tout en restant moderne grâce à des éléments soignés comme les croix bleues claires et la piste des minutes qui s’accordent parfaitement.

Contrairement au modèle Sunflower, les indices appliqués aux positions de 3, 6, 9 et 12 heures sont polis et entourés de deux bandes de peinture bleu sarcelle. Les aiguilles des heures et des minutes sont d’un bleu sarcelle foncé avec un matériau luminescent rose, une teinte que l’on retrouve aussi dans le logo Timex et l’extrémité de l’aiguille des secondes. Enfin, le modèle Sunset est monté sur un bracelet en nylon militaire bleu et blanc, ajoutant une touche de fraîcheur et d’élégance au poignet.

Un mouvement mécanique manuel signé Seagull

Pour les passionnés d’horlogerie, la WW75 V3 marque un changement notable par rapport aux modèles habituels de Timex. En effet, ces montres sont équipées d’un mouvement mécanique manuel Seagull TY6, à la place du mouvement quartz généralement utilisé dans cette gamme. Ce calibre bat à une fréquence de 21 600 vibrations par heure (vph) et offre une réserve de marche de 40 heures, ce qui en fait un choix idéal pour les amateurs de montres qui apprécient le charme des montres à remontage manuel.

Ce mouvement manuel, à 23 rubis, permet une expérience d’interaction directe avec la montre, offrant aux utilisateurs un moment de connexion avec leur montre à chaque remontage. Ce choix de mouvement contribue également à maintenir le prix abordable de ces montres, tout en garantissant une qualité de fabrication solide.

Caractéristiques techniques et conception détaillée

Les modèles WW75 V3 Sunflower et Sunset présentent des dimensions compactes et pratiques. Leur boîtier en acier inoxydable de 37 mm, d’une épaisseur de 12,7 mm, s’adapte à la plupart des poignets tout en conservant une présence visuelle appréciable. La montre est protégée par un verre acrylique bombé, fidèle à l’esprit rétro, et arbore un fond de boîtier vissé en acier inoxydable avec quatre vis, garantissant une étanchéité de 50 mètres.

Boîtier : 37 mm de diamètre, 43 mm de corne à corne, épaisseur de 12,7 mm en acier inoxydable brossé

: 37 mm de diamètre, 43 mm de corne à corne, épaisseur de 12,7 mm en acier inoxydable brossé Étanchéité : jusqu’à 50 mètres

: jusqu’à 50 mètres Cadran : jaune texturé (Sunflower) ou magenta texturé (Sunset)

: jaune texturé (Sunflower) ou magenta texturé (Sunset) Mouvement : Calibre Seagull TY6, manuel, fréquence de 21 600 vph, réserve de marche de 40 heures

: Calibre Seagull TY6, manuel, fréquence de 21 600 vph, réserve de marche de 40 heures Bracelet : nylon militaire olive (Sunflower) ou bleu sarcelle et blanc (Sunset)

: nylon militaire olive (Sunflower) ou bleu sarcelle et blanc (Sunset) Fonctions : heures, minutes, secondes

: heures, minutes, secondes Prix : 239 USD

Disponibilité limitée et accessibilité

Les Timex x Worn & Wound WW75 V3 Sunflower et Sunset sont disponibles en éditions limitées et numérotées de 500 exemplaires chacune, renforçant leur caractère exclusif. Avec un prix accessible fixé à 239 USD, ces montres représentent un excellent choix pour les collectionneurs de montres de caractère ou pour ceux qui souhaitent ajouter une pièce unique à leur collection.

Ces deux modèles seront disponibles en quantité limitée avec 900 pièces à vendre exclusivement sur le Windup Shop de Worn & Wound, et 100 pièces via Timex. Comme pour les collaborations précédentes de Worn & Wound, on peut s’attendre à ce que ces modèles se vendent rapidement, attirant à la fois les amateurs de montres abordables et les passionnés d’horlogerie unique.

Avec leurs finitions soignées et leur mouvement manuel, les Timex x Worn & Wound WW75 V3 Sunflower et Sunset sont une nouvelle preuve que le style rétro et la qualité horlogère peuvent être accessibles à tous.