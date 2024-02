Timex Marlin Jet : Une montre abordable aux allures de luxe

Le monde de l'horlogerie est en perpétuelle évolution, oscillant entre tradition et innovation. Timex, marque emblématique américaine, continue de marquer les esprits avec une renaissance qui s'appuie sur ses modèles phares tels que le Q rétro et la ligne Giorgio Galli. Cependant, c'est le renouveau du modèle Marlin en 2017 qui a véritablement lancé cette dynamique. Aujourd'hui, Timex surprend à nouveau avec le Marlin Jet, une montre qui emprunte avec audace des caractéristiques haut de gamme tout en restant fidèle à sa réputation d'accessibilité.

L'Héritage du Marlin Reinventé

La collection Marlin de Timex, initialement relancée en 2017, rend hommage aux designs des années 60 tout en intégrant un mouvement mécanique qui n'avait pas été vu chez Timex depuis des décennies. Cette série a connu un succès retentissant grâce à son esthétique vintage et ses variantes très prisées avec Snoopy. Avec le nouveau Marlin Jet, Timex revient aux origines du design Marlin tout en y apportant une touche résolument moderne inspirée par l'ère spatiale.

Le Marlin Jet se distingue par plusieurs aspects :

Taille du boîtier : 38mm

Résistance à l'eau : 50m

Mouvement : Automatique

Son design innovant propose un boîtier compact et épuré de 38mm, un cadran concave avec un motif crosshair, des index bâtons remplis d'onyx appliqués qui entaillent le cadran et des aiguilles assorties. On retrouve également une série de cercles concentriques évoquant le modernisme du milieu du siècle dernier.

Luxe Accessible : La Magie du Cristal Hesalite

Ce qui frappe le plus dans la conception du Marlin Jet est certainement son cristal Hesalite bombé. À l'image des garde-temps d'époque qu'il cherche à émuler, ce cristal ne se limite pas au cadran mais englobe également la lunette entière. Cette technique rappelle celle employée par TAG Heuer avec sa Carrera « Glassbox » en saphir – l'une des montres les plus remarquables de 2023 – et produit un effet tout aussi spectaculaire sur le Marlin Jet.

Sous les bords arrondis du cristal se dévoilent les rainures concentriques de la lunette ainsi qu'une plaque nominative « Marlin » positionnée à six heures, reprenant les codes esthétiques des avions des années 60.

Innovation et Tradition : Les Atouts du Marlin Jet

Avec ses touches légèrement plus contemporaines telles que le sous-cadran 24 heures situé à 9 heures, une fenêtre d'exposition au dos pour admirer le mouvement automatique et son bracelet tissé Perlon bleu inclus, le Marlin Jet représente peut-être la version la plus séduisante du Marlin à ce jour.

Son cristal unique et son boîtier profilé constituent un ensemble captivant qui promet encore bien des déclinaisons futures passionnantes pour cette collection.

Achat Exclusif en Ligne

Pour ceux désireux d'acquérir ce bijou horloger, notez que contrairement à la stratégie adoptée par Swatch, Timex a choisi de proposer le Marlin Jet uniquement via sa plateforme en ligne. Il faudra donc passer commande directement sur le site de Timex pour se procurer cette montre.

Etonnamment ou non, c'est son prix qui reste le plus attrayant : seulement 289 dollars. Un tarif défiant toute concurrence pour un garde-temps affichant ces qualités esthétiques et techniques – fidèle à l'esprit accessible de Timex.