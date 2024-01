Timex lance en 2024 une réinterprétation rétro-futuriste de sa classique Marlin

Timex, la marque horlogère reconnue pour son excellente fusion entre héritage et innovation, dévoile sa toute dernière création : la Marlin Jet Automatic. Une montre qui incarne une esthétique rétro-futuriste tout droit sortie des années '60 mais avec un œil résolument tourné vers l'avenir.

L'essence du design réinventée

Dirigée par le directeur créatif Giorgio Galli, Timex a su maintenir le cap sur son objectif : proposer des designs passionnants et souvent inspirés de son riche héritage. Les modèles remarquables de 2023 tels que la Giorgio Galli S2, l'édition Cara Barrett V1 et la collaboration originale avec seconde/seconde/ ont tous démontré la capacité unique de Timex à s'adresser à un large éventail de consommateurs. Aujourd'hui, Timex prend d'assaut l'année 2024 avec une refonte de sa gamme Marlin, connue pour son élégance abordable et son mécanisme à remontage manuel.

Inspirée par le concept du « rétro-futurisme », la nouvelle Marlin Jet Automatic arbore un cristal bombé très représentatif des années '60 au-dessus d'un cadran argenté encastré. Timex franchit un nouveau palier en dotant la montre d'une lunette cannelée entièrement couverte par ce cristal bombé, ornée d'un logo Marlin discret. Cette conception crée un profil arrondi et épuré qui laisse uniquement les cornes apparentes.

Caractéristiques techniques et esthétiques

Diamètre : 38mm , parfait pour une approche contemporaine

, parfait pour une approche contemporaine Matière du boîtier : Acier inoxydable , gage de durabilité

, gage de durabilité Couleur du cadran : Silver , pour une touche d'élégance classique

, pour une touche d'élégance classique Résistance à l'eau : 50 mètres, assurant une bonne étanchéité au quotidien

Le design minimaliste du cadran met en avant des index appliqués, des aiguilles fines et une discrète signature Timex à midi et six heures. Un sous-cadran de 24 heures trouve sa place à neuf heures, en équilibrant visuellement la couronne située à trois heures. Sous le verre, on découvre un mouvement automatique japonais Miyota qui permet à cette montre de rester sous la barre symbolique des $300 USD.

L'esthétique générale dénote d'une expérimentation formelle réussie sans trop alourdir le design global. Le mariage habile entre les touches spatiales des années '60 et les lignes épurées modernes confère au modèle Marlin Jet Automatic une allure singulière mais universellement portable.

Un style accessible et très attendu

L'introduction de la Marlin Jet Automatic au catalogue Timex est accueillie avec enthousiasme tant par les collectionneurs que par le grand public. Son prix accessible de $289 USD et sa disponibilité immédiate sur Timex.com rendent cette pièce horlogère particulièrement attractive.

Avec son bracelet tissé bleu marine texturé offrant une alternative plus attrayante qu'un bracelet en acier inoxydable standardisé, cette montre s'impose comme un choix judicieux pour ceux désireux d'afficher un style affirmé sans compromettre leur confort ou leur budget.