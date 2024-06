Timex et The James Brand GMT : La meilleure GMT abordable que j’ai eu entre les mains !

La nouvelle collaboration entre Timex et The James Brand a attiré mon attention sur les réseaux sociaux par son design, sa fonctionnalité et son prix abordable. Après avoir eu la chance de la prendre en main, je peux affirmer sans hésiter qu’il s’agit probablement du meilleur GMT à moins de 1 000 $, voire même 2 500 $, que j’ai pu tester.

Un boîtier en titane Grade 5 qui trouve le parfait équilibre

Le Timex et The James Brand GMT arbore un boîtier en titane Grade 5 de 41 mm de diamètre pour seulement 11,5 mm d’épaisseur. Étanche à 200 m, il offre un excellent rapport robustesse/légèreté avec ses 120 grammes, se positionnant idéalement entre une Citizen Promaster Super Titanium (111 g) et une Tudor Black Bay 58 (145 g). Le bracelet en titane, bien que dépourvu de rétrécissement, impressionne par sa qualité de fabrication et son confort au poignet, loin des bracelets parfois approximatifs que l’on trouve à ce niveau de prix.

Un design épuré et efficace, ponctué de touches de couleur

La réussite de ce GMT réside également dans son design sobre et cohérent. Les touches de vert lime, couleur signature de The James Brand, sont savamment distillées, notamment sur l’index circulaire de la lunette qui rappelle le logo « JAMESº ». Le reste de la montre joue la carte du monochrome avec un cadran noir, des index blancs et une lunette bicolore gris/noir séparée aux heures diurnes (6h) et nocturnes (18h). Si j’aurais peut-être opté pour un contraste plus marqué sur la lunette, cela reste un détail mineur qui n’enlève rien à la réussite globale du design.

Un mouvement Miyota 9075 « flyer » GMT pour voyager en toute simplicité

L’atout majeur de ce Timex et The James Brand GMT réside dans son mouvement, le calibre Miyota 9075. Il s’agit d’un « flyer » GMT, où l’aiguille des heures peut être réglée indépendamment, à l’instar de mon Rolex GMT-Master II. Un avantage considérable pour les voyageurs souhaitant ajuster rapidement leur montre à un nouveau fuseau horaire tout en conservant l’affichage de l’heure de référence (home time). Certes, la finition du mouvement n’égale pas celle d’une Rolex, d’une Tudor ou même d’une Longines Spirit Zulu Time, mais avec 40 heures de réserve de marche et une précision de -10 ~ +30 secondes par jour, difficile d’être trop exigeant à ce tarif !

Autres points forts, le bracelet est équipé d’un système de changement rapide et Timex inclut un bracelet en caoutchouc supplémentaire avec boucle ardillon. La montre est numérotée et limitée à 1 000 exemplaires, lui conférant un supplément d’âme. Alors, si comme moi vous voyagez souvent et recherchez une montre GMT simple, abordable et fiable, ne tardez pas trop. À 749 $, ce Timex et The James Brand GMT risque de trouver très rapidement preneur et de rejoindre durablement votre poignet, comme ce sera assurément le cas pour moi !