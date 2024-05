Timex et Jacquie Aiche : une collaboration scintillante entre horlogerie et bijouterie

La célèbre bijoutière de Los Angeles, Jacquie Aiche, apporte sa touche féminine à une nouvelle collection de montres en collaboration avec Timex, alliant or et acier dans un style éblouissant.

La naissance d'une collaboration unique

Jacquie Aiche, reconnue pour ses créations élégantes et raffinées, s'associe à Timex pour lancer une collection capsule de montres qui marie l'esthétique luxueuse de la bijouterie avec l'accessibilité de l'horlogerie. Les montres de la collection Timex Legacy x Jacquie Aiche Musings, disponibles pour seulement 325 euros, offrent un design exceptionnel sans le prix exorbitant souvent associé aux créations de haute joaillerie.

Des montres qui captent l'essence de la féminité

Les cadrans des montres Musings sont réalisés en nacre rose ou bleu-vert, agencée en mosaïque pour représenter un portrait féminin rappelant Pocahontas. Ce choix de design souligne l'engagement de Jacquie Aiche envers la beauté et la grâce féminine, tout en invitant à la réflexion personnelle et à la gratitude. Timex décrit cette collection comme une invitation à « toujours prendre le temps pour ce qui allume une lumière en nous. La gratitude, la félicité et l'auto-réflexion sont essentiels pour créer une paix intérieure. »

Caractéristiques techniques et esthétiques

Chaque montre de cette série est équipée d'un mouvement à quartz et présentée dans un boîtier de 36 mm, résistant à l'eau, ce qui les rend parfaites pour le quotidien tout en restant chic. Les bracelets intégrés en acier bicolore et or complètent l'élégance du design, rendant ces montres idéales pour ceux qui cherchent à combiner fonctionnalité et style sophistiqué.

En résumé, la collaboration entre Timex et Jacquie Aiche offre une fusion parfaite de l'artisanat horloger et du charme de la bijouterie fine, accessible à un public plus large grâce à une tarification pensée pour la praticité autant que pour le luxe. C'est une collection qui promet de captiver tant par sa beauté intemporelle que par son accessibilité.