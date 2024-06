Timex et BEAMS réinventent l’Ironman 8-Lap en acier inoxydable

Timex s’est à nouveau associé à BEAMS pour une collaboration spéciale. Cette fois, les deux marques ont uni leurs forces pour insuffler une touche distincte à l’Ironman, l’un des modèles emblématiques de Timex. Le fruit de leur dernière collaboration donne vie à la montre Ironman® 8-LAP Metal, une réinterprétation rétro-futuriste de l’emblématique montre de sport vintage des années 80 signée Timex.

Un design intemporel revisité avec audace

Habillée d’acier inoxydable, cette montre de sport iconique arbore la forme « lunette » caractéristique du modèle, avec des boutons intégrés pour accéder à des fonctions telles que :

Mémoire 8 tours

Chronographe

Calendrier

Minuteur

Alarme

Le tout complété par l’éclairage nocturne Indiglo, signature de la marque.

Des performances à la hauteur de sa réputation

Étanche jusqu’à 100 mètres (10 ATM), ce garde-temps fonctionne avec un mouvement à quartz alimenté par une pile, garantissant fiabilité et précision au poignet des sportifs les plus exigeants. Avec l’Ironman® 8-LAP Metal, Timex et BEAMS prouvent que les montres de sport vintage ont encore de belles heures devant elles.

Une édition spéciale très attendue des collectionneurs

Proposée au prix de 69 850 ¥ (environ 444 $), cette réédition exclusive de la Timex Ironman® 8-LAP Metal est actuellement disponible en pré-commande. À partir de fin juin, elle sera officiellement commercialisée chez BEAMS, pour le plus grand bonheur des amateurs de montres de sport rétro en quête de modèles intemporels et performants.

Avec cette collaboration audacieuse, Timex et BEAMS signent le grand retour d’une montre de sport vintage culte, l’Ironman 8-Lap, redessinée avec style pour séduire une nouvelle génération de passionnés. Un must-have pour tous les collectionneurs en quête de l’alliance parfaite entre héritage sportif et design intemporel.