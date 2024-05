TicWatch Pro 5 Enduro : l’évolution discrète mais efficace de Mobvoi

Le TicWatch Pro 5 Enduro de Mobvoi arrive presque un an après le TicWatch Pro 5 original, apportant des améliorations subtiles mais essentielles pour les amateurs de smartwatches sous Wear OS.

Design et améliorations matérielles

Bien que Mobvoi mette en avant le design raffiné de l'Enduro, avec un bracelet plus haut de gamme, une couronne modifiée, de nouveaux détails sur la lunette, un écran en verre saphir et un profil de boîtier plus mince, les modifications restent modestes. La réduction de l'épaisseur de 12,2 mm à 11,95 mm et une légère augmentation du poids de 0,4 gramme ne sont pas des changements qui révolutionneront l'expérience utilisateur. Cependant, ces ajustements contribuent à une esthétique globalement plus élégante et à une durabilité potentielle accrue grâce au verre saphir.

Dimensions conservées : La hauteur et la largeur restent les mêmes, soulignant le caractère itératif de cette mise à jour.

: La hauteur et la largeur restent les mêmes, soulignant le caractère itératif de cette mise à jour. Finitions et matériaux : Les finitions en titane et les détails soignés du bracelet montrent une attention aux détails qui pourrait séduire les acheteurs soucieux du style.

Expérience logicielle et fonctionnalités

Mobvoi a pris en compte les retours des utilisateurs sur le TicWatch Pro 5 en intégrant des améliorations logicielles notables. La consolidation des applications de santé dans TicHealth et les ajustements de TicExercise améliorent l'ergonomie d'utilisation, rendant la navigation moins laborieuse et plus intuitive. Bien que ces changements ne soient pas révolutionnaires, ils simplifient l'interface utilisateur et enrichissent l'expérience globale.

TicHealth revu : Une application unifiée pour toutes les mesures de santé, améliorant l'accessibilité des données.

: Une application unifiée pour toutes les mesures de santé, améliorant l'accessibilité des données. Mise à jour de TicExercise : Plus de profils d'exercices et une interface utilisateur revue pour une meilleure organisation des entraînements.

Performance et autonomie

Le TicWatch Pro 5 Enduro conserve l'innovante technologie d'affichage à double écran de son prédécesseur, favorisant une autonomie de batterie compétitive qui rivalise avec les nouvelles sorties comme la OnePlus Watch 2. Cette caractéristique assure non seulement une durée d'utilisation prolongée mais aussi une utilisation efficace du nouveau chipset Snapdragon W5+ Gen 1, ce qui pourrait continuer à placer le TicWatch Pro 5 Enduro parmi les leaders du marché pour l'autonomie.

Autonomie de la batterie : Comparable à celle des meilleures montres connectées actuelles, promettant jusqu'à quatre jours d'utilisation.

: Comparable à celle des meilleures montres connectées actuelles, promettant jusqu'à quatre jours d'utilisation. Technologie d'affichage double : Un écran ultra-basse consommation complète l'affichage principal, offrant un accès rapide aux données en temps réel sans réveiller complètement la montre.

Verdict initial et positionnement sur le marché

Malgré des améliorations tangibles, Mobvoi semble avoir manqué une occasion de marquer significativement le secteur avec le TicWatch Pro 5 Enduro. Les utilisateurs auraient peut-être préféré voir une version plus compacte ou une montre spécifiquement conçue pour les activités extérieures, surtout avec l'arrivée imminente de concurrents comme la série Samsung Galaxy Watch 7. Toutefois, pour ceux qui recherchent une smartwatch durable avec une excellente autonomie sous Wear OS, l'Enduro reste une option à considérer, d'autant plus qu'elle améliore le modèle original sans compromettre les fonctionnalités clés.

Opportunités manquées : Une version plus petite ou plus robuste aurait pu capter un public plus large.

: Une version plus petite ou plus robuste aurait pu capter un public plus large. Améliorations continues : Mobvoi maintient son engagement envers l'innovation et l'amélioration des fonctionnalités utilisateur, ce qui pourrait continuer à attirer les fidèles de la marque et les nouveaux utilisateurs.

En conclusion, bien que le TicWatch Pro 5 Enduro ne révolutionne pas la gamme, il consolide les acquis de Mobvoi dans le domaine des montres connectées et reste une mise à jour valable pour ceux qui cherchent à renouveler leur dispositif actuel ou à entrer dans l'écosystème Wear OS avec une montre performante et bien conçue.