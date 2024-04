Test du Garmin Forerunner 165 : une montre presque sans compromis

Le Garmin Forerunner 165 se distingue par son excellent équilibre entre économie et performance, offrant des fonctionnalités de modèles haut de gamme à un prix abordable. Voici ce que nous avons découvert.

Caractéristiques principales

Avec un prix de 249,99 $, le Forerunner 165 n'est pas le premier modèle de Garmin dans cette gamme de prix, mais il semble être le premier à parfaitement équilibrer les mesures d'économie avec la qualité des outils des modèles plus chers. Les coureurs axés sur les données pourront toujours opter pour le Forerunner 265, mais le 165 offre une précision similaire pour le suivi de la localisation et de la santé, des suggestions quotidiennes d'entraînement basées sur votre forme physique et votre fatigue, ainsi qu'un affichage AMOLED plus lisible que les anciens écrans MIP.

Avantages : Précision GNSS et HRM éprouvée, poids confortable, écran AMOLED lisible, ajout d'un altimètre et d'une boussole, moins cher que les autres modèles Forerunner.

Inconvénients : Pas de stockage de musique ni de Wi-Fi sans payer plus, ne prend pas en charge la charge d'entraînement ni le statut d'entraînement, grand écran avec de gros rebords sans verre Gorilla Glass.

Conception et fonctionnalités

Le Forerunner 165 propose un affichage AMOLED tactile de 1,2 pouce, résistant à l'eau jusqu'à 5 ATM, et est équipé d'un large éventail de capteurs incluant un moniteur de fréquence cardiaque Elevate v4, un oxymètre de pouls, et plus. Il offre également un suivi GPS complet en utilisant les systèmes GPS, GLONASS et GALILEO.

Matériaux : Polymère renforcé de fibres avec verre chimiquement renforcé.

Bracelet : Silicone de 20mm avec système de libération rapide, facilement interchangeable.

Prix et options de modèle

Le Forerunner 165 est lancé au prix de 249,99 $, tandis que la version Forerunner 165 Music, incluant 4 Go de stockage pour la musique et le support Wi-Fi, est proposée à 299,99 $. Les deux versions sont disponibles en noir ou en gris brume, avec des options de bracelets en silicone bicolore gris ardoise ou blanc pierre.

Stockage de musique : Disponible uniquement dans la version Music, permettant de stocker environ 500 chansons.

Autres bracelets : Disponibles en silicone, nylon, ou cuir, vendus séparément.

Performance et autonomie

Le Forerunner 165 offre jusqu'à 11 jours d'autonomie en mode montre et jusqu'à 19 heures en utilisant le GPS. Les modes de sport incluent la course à pied, la randonnée, le vélo, la natation en piscine et en eau libre, entre autres. Des fonctions comme les entraînements quotidiens suggérés, Garmin Coach, et le suivi en direct sont également inclus.

Batterie : 11 jours en mode montre, 19 heures en GPS, 6,5 heures en streaming de musique avec GPS.

Modes sportifs : Inclut des profils pour divers sports et activités physiques.

Le Garmin Forerunner 165 est une option abordable pour ceux qui cherchent une montre de course performante sans les coûts supplémentaires associés aux modèles haut de gamme. Avec des mises à jour matérielles significatives par rapport aux modèles précédents et une série de fonctionnalités pratiques pour les entraînements quotidiens, cette montre est idéale pour les coureurs soucieux de leur budget qui ne veulent pas faire de compromis sur la qualité.