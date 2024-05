Test de la Spinnaker Fleuss Automatic Seconde/Seconde/ Blue Phantom « 50 Phantoms » : une montre de plongée vintage ludique et abordable !

L'année dernière, à l'occasion d'Halloween, Spinnaker a dévoilé sa première collaboration avec Seconde/Seconde/, un studio de design parisien. Basée sur la collection de montres de sport Fleuss Automatic de Spinnaker, cette collaboration a donné naissance à quatre montres « Phantom ». Après deux versions en édition limitée avec cadrans noirs, Spinnaker a lancé deux nouveaux modèles bleus : la Phantom Blue et la Phantom Mist. Des créations originales et pleines d'humour, que nous avons eu le plaisir de tester.

Un clin d'œil malicieux à la Blancpain Fifty Fathoms

Pour comprendre le thème de ces montres, il faut avoir quelques connaissances horlogères. Mais même sans saisir la blague, une montre de plongée vintage (dans une taille plus grande) avec 50 fantômes peints en lume sur le cadran, c'est plutôt cool !

Le design de base que Spinnaker imite ici est celui de la légendaire Blancpain Fifty Fathoms. Romaric Andre, le fondateur de Seconde/Seconde/, s'amuse avec le terme « 50 Fathoms » (une mesure de profondeur) et le transforme en « 50 Phantoms » (50 fantômes). D'où les 50 fantômes graphiques sur le cadran, et l'inscription malicieuse « No Feet » (pas de pieds) là où devrait se trouver l'indication de profondeur. Car comme chacun sait, les fantômes n'ont pas de pieds !

Un look vintage et une étanchéité correcte

Avec leur look pixelisé qui rappelle les jeux vidéo rétro, les graphismes de fantômes sont indéniablement amusants. On en retrouve d'ailleurs un de grande taille sur le rotor visible au dos de la montre. La plupart des gens souriront en voyant le travail de lume sur le cadran, où Spinnaker a judicieusement choisi d'appliquer le lume de manière légèrement différente sur les fantômes, créant ainsi une sensation de profondeur visuelle. Notez que le fantôme sur le rotor est également peint avec du lume.

Côté performances, la Spinnaker Fleuss Automatic x Seconde/Seconde/ Phantom affiche une résistance à l'eau de 150 mètres. Pas de quoi en faire une véritable montre de plongée, mais c'est amplement suffisant pour la baignade et les activités aquatiques du quotidien.

Un boîtier imposant mais confortable

La Fleuss Automatic est une montre confortable mais relativement grande. Son boîtier en acier inoxydable mesure 43 mm de diamètre pour 12 mm d'épaisseur, avec une lunette rotative type « diver ». On retrouve un verre saphir sur le cadran et des inserts de lunette recouverts d'un verre minéral, disponibles en deux couleurs : bleu profond pour la « Phantom Blue » et bleu vieilli pour la « Phantom Mist ». Deux versions très abordables compte tenu de leurs prestations, même si on reste sur des montres d'entrée de gamme.

Un mouvement Seiko fiable et une lisibilité préservée

À l'intérieur de la Spinnaker Fleuss Automatic bat un mouvement automatique japonais Seiko NH38. Il fonctionne à une fréquence de 3 Hz et offre environ deux jours de réserve de marche. Un calibre tout à fait adapté à une montre dans cette gamme de prix.

Bien que la montre ait un style de plongeuse, elle arbore une grande couronne façon montre de pilote (ce qui fonctionne assez bien étant donné le thème vintage global). Les détails du cadran sont impressionnants, d'autant plus qu'il reste relativement lisible malgré la présence des 50 fantômes. Un vrai défi relevé haut la main par Seconde/Seconde !

Deux bracelets interchangeables inclus

La Spinnaker Fleuss Automatic Seconde/Seconde/ Phantom Mist est livrée avec deux bracelets de 22 mm de large : un en cuir bleu et un en caoutchouc bleu façon bracelet de sport. Tous deux sont équipés de barrettes à dégagement rapide et sont faciles à changer.

Une collaboration réussie entre Spinnaker et Seconde/Seconde

Au final, je pense que Spinnaker a eu raison de collaborer avec Seconde/Seconde/, et que des montres comme celle-ci sont, à bien des égards, ce dont l'industrie horlogère a besoin en termes de designs ludiques et originaux. Trop de montres amusantes sont aussi très chères, ce qui limite au final leur marché. Des créateurs comme Romaric Andre ont contribué à inaugurer une nouvelle ère de montres beaucoup moins onéreuses mais qui, fait important, attirent aussi les vrais passionnés.

Les modèles noirs Spinnaker 50 Phantoms étaient des éditions limitées qui sont désormais épuisées. Elles étaient aussi plus chères, à 445 $ pièce. Les versions bleues testées ici ne sont pas limitées et sont moins onéreuses, à 370 $. Même si elles se vendent rapidement et sont souvent en rupture de stock, elles restent plus largement disponibles. De quoi s'offrir le plaisir d'une montre différente et décalée, sans se ruiner ! Une belle réussite pour Spinnaker et Seconde/Seconde.