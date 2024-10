Test complet de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro : la montre connectée taillée pour le sport

Avec la Galaxy Watch 5 Pro, Samsung pousse encore plus loin son offre pour les amateurs de montres connectées sportives. Grâce à un boîtier en titane, un verre saphir et une autonomie renforcée, ce modèle se positionne comme l’un des plus robustes et endurants de sa catégorie. Mais la Galaxy Watch 5 Pro tient-elle vraiment ses promesses ? Voici un test détaillé pour découvrir ses points forts et ses faiblesses.

Un design robuste et premium

La Galaxy Watch 5 Pro affiche immédiatement sa volonté de séduire les sportifs avec un boîtier en titane, un matériau à la fois léger et résistant. Son verre saphir protège efficacement l’écran des rayures et des chocs, un atout considérable pour ceux qui pratiquent des activités en extérieur. L’épaisseur de la montre, de 10,5 mm selon Samsung, est toutefois mesurée différemment selon nos tests : on atteint en réalité près de 15,7 mm, ce qui la rend plus massive que prévu. Néanmoins, son épaisseur se fait discrète lorsqu’elle est portée au poignet grâce à la forme incurvée du boîtier.

Le design général reste simple mais élégant avec des lignes sportives, tandis que le bracelet en fluoroélastomère s’avère confortable, même lorsqu’il est mouillé. Le fermoir magnétique permet une fixation rapide et sécurisée, ajoutant une touche pratique à ce modèle haut de gamme.

Un écran Amoled de qualité, mais sans grande évolution

L’écran de 1,4 pouces de la Galaxy Watch 5 Pro utilise une dalle Amoled de haute résolution (450 x 450 pixels) avec une excellente luminosité, rendant l’affichage lisible même sous la lumière directe du soleil. Un capteur de luminosité ajuste automatiquement l’intensité pour éviter l’éblouissement ou la gêne en faible éclairage.

On regrette cependant que la taille de l’écran n’ait pas été augmentée par rapport à la Galaxy Watch 5 classique. Les bords noirs autour de la dalle restent présents, bien que le design de la lunette arrondie masque habilement cette bordure. La fonction d’affichage permanent (« Always On Display ») peut être activée, mais réduit considérablement l’autonomie de la montre.

Système Google Wear OS 3.5 avec une interface intuitive

La Galaxy Watch 5 Pro fonctionne sous Google Wear OS 3.5 avec une surcouche Samsung OneUI 4.5, ce qui en fait une montre intuitive et complète en matière de fonctionnalités connectées. L’interface est fluide et simple à utiliser, avec la possibilité de personnaliser les widgets pour un accès rapide aux applications courantes telles que la météo, la musique ou les notifications. Cependant, certaines fonctions de santé, comme l’ECG ou la mesure de la pression artérielle, ne sont accessibles qu’avec un smartphone Samsung, ce qui limite l’expérience pour les utilisateurs d’autres marques.

Des performances sportives en demi-teinte

Côté performances, la Galaxy Watch 5 Pro est équipée d’un cardiofréquencemètre, d’un GPS et d’un oxymètre de pouls (SpO2) pour le suivi de l’oxygénation sanguine. Le suivi du rythme cardiaque est précis pour les activités standards comme la course à pied ou le cyclisme. Cependant, lors d’activités avec des changements rapides de rythme, comme le tennis, on observe un léger décalage par rapport à une ceinture cardio de référence.

En ce qui concerne le GPS, la montre offre une précision satisfaisante, mais elle montre quelques faiblesses dans des environnements plus contraints, tels que les forêts ou les zones urbaines denses. On aurait pu espérer une meilleure gestion du signal, d’autant plus que la montre se veut être une version « Pro ». De plus, l’absence de cartographie intégrée dans l’application Samsung Health empêche la création d’itinéraires directement depuis la montre, ce qui est un véritable manque pour les sportifs d’endurance.

Autonomie : un vrai point fort

L’autonomie est l’un des principaux atouts de la Galaxy Watch 5 Pro. Dotée d’une batterie de 590 mAh, elle peut fonctionner jusqu’à 3 jours en utilisation classique, soit une nette amélioration par rapport à la Galaxy Watch 5. Même avec le GPS activé pour des séances de sport, la montre tient près de 16 heures, ce qui la rend adaptée aux randonnées ou trails d’une journée complète. Bien que cette autonomie ne rivalise pas avec des montres sportives spécialisées, elle reste plus que correcte pour une montre connectée sous Wear OS.

Des fonctionnalités supplémentaires, mais perfectibles

Outre le suivi des activités sportives, la Galaxy Watch 5 Pro propose des outils intéressants comme le guidage virage par virage pour les amateurs de randonnée. Cette fonctionnalité fonctionne bien, mais elle manque parfois de réactivité sur des chemins complexes, obligeant l’utilisateur à faire demi-tour.

Le suivi du sommeil, bien qu’assez précis pour détecter les phases de sommeil profond, montre des faiblesses dans la détection des phases de sommeil léger et paradoxal, avec des résultats parfois incohérents par rapport à des dispositifs spécialisés.

Points forts

Écran Amoled protégé par un verre saphir, offrant une excellente lisibilité.

protégé par un verre saphir, offrant une excellente lisibilité. Autonomie jusqu’à 3 jours en usage modéré, un véritable plus pour une montre sous Wear OS.

en usage modéré, un véritable plus pour une montre sous Wear OS. Confort de port, malgré son épaisseur, et bracelet en fluoroélastomère agréable.

de port, malgré son épaisseur, et bracelet en fluoroélastomère agréable. Système Google Wear OS 3.5 complet et intuitif.

complet et intuitif. Précision GPS et cardio généralement satisfaisante.

Points faibles

Fonctions de santé comme l’ECG réservées aux smartphones Samsung .

. Compatible uniquement avec Android , excluant les utilisateurs d’iPhone.

, excluant les utilisateurs d’iPhone. Capteur de température peu exploité et anecdotique dans l’expérience utilisateur.

peu exploité et anecdotique dans l’expérience utilisateur. GPS pas plus précis que celui de la Galaxy Watch 5 standard.

pas plus précis que celui de la Galaxy Watch 5 standard. Absence de cartographie dans l’application Samsung Health pour la création d’itinéraires.

Verdict

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro est un modèle impressionnant par sa robustesse et ses performances générales, surtout en matière d’autonomie. Elle répond bien aux besoins des sportifs réguliers qui souhaitent une montre connectée capable de suivre leurs activités sans avoir à la recharger tous les jours. Cependant, des limitations comme la compatibilité restreinte avec certains smartphones ou l’absence de fonctionnalités attendues pour le GPS tempèrent quelque peu l’enthousiasme pour ce modèle.

À 469 €, la Galaxy Watch 5 Pro se place dans une gamme de prix élevée, mais justifiable par ses matériaux haut de gamme et ses fonctionnalités avancées. Pour ceux qui recherchent une montre connectée sportive et élégante avec une bonne autonomie, elle reste un choix à considérer.