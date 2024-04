TBT La Lip Galaxie Ref. 43814 : un modèle d’élégance intemporelle

Découvrez la puissance de la simplicité avec la montre Lip Galaxie, une pièce française emblématique qui allie histoire fascinante et design minimaliste.

Un contexte historique mouvementé

En avril 1973, en plein bouleversement de la Révolution du Quartz, Lip a été secouée par une crise majeure. Face à des plans de réduction des effectifs par la direction, les ouvriers ont pris le contrôle de l'usine, provoquant une intervention policière violente. Cette occupation a mené à la saisie de 65 000 montres et à la production autogérée, soutenue par des manifestations massives. Ce conflit social intense s'est terminé en 1974 avec la reprise de l'entreprise par la CEH, qui a réengagé 850 travailleurs.

Prise d'otages et occupation de l'usine

Manifestations et production autogérée

La ligne Lip Galaxie

En 1974, Rudi Meyer, un éminent designer suisse, a créé la ligne Lip Galaxie, disponible en environ neuf variantes. Le design des cadrans et des aiguilles variait de manière intéressante, certains modèles présentant des heures marquées par des boules noires sur des cadrans gris ou des trous circulaires. Cependant, le modèle qui retient l'attention est celui acquis par mon ami Karrim sur eBay, après quatre années de recherche. Ce modèle se distingue par sa simplicité sophistiquée, rappelant le style Bauhaus de la Junghans Max Bill.

Design épuré avec des variantes de cadran créatives

Influence du Bauhaus pour une lisibilité parfaite

Caractéristiques et finitions

Conçue il y a 50 ans, cette montre surprend par son aspect contemporain, principalement dû à ses finitions. Le boîtier, bien que plaqué en chrome, offre un aspect micro-granuleux presque aluminium. Le cadran se distingue par sa couleur grise atypique et sa texture rappelant le carton, complétant un design global minimaliste mais frappant.

Finitions inhabituelles et aspect contemporain

Texture et couleur uniques du cadran

Détails charmants et bracelet en maille

Les trois aiguilles de la montre, éclatantes de couleurs et de jovialité, équilibrent parfaitement l'ensemble. Lorsqu'on l'interroge sur les occasions de porter sa Lip Galaxie, Karrim répond qu'il la choisit lors des journées ensoleillées, pour ajouter un pep à ses pas. Étonnamment, bien que préférant les bracelets en cuir, il apprécie le bracelet en maille fourni avec la montre, qui s'intègre parfaitement aux cornes.

Équilibre parfait entre élégance et playfulness

Bracelet en maille s'harmonisant avec le design

Mouvement et dernières pensées

Sous son boîtier simple, la Lip Galaxie renferme un calibre automatique allemand Durowé 7525/2, avec 25 rubis et une fréquence de 21,600 vph. Cette montre, au-delà de son design attrayant, offre une histoire riche et un caractère unique qui en font une pièce rare et recherchée. Si vous êtes lassé des inscriptions « Swiss Made » et que vous cherchez une montre avec une histoire et une identité fortes, la Lip Galaxie pourrait être un excellent choix.