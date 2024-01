Tambour Twenty de Louis Vuitton : L’Horlogerie de Luxe Célèbre ses 20 Ans avec Éclat

Le monde de l'horlogerie est en émoi : Louis Vuitton marque le coup avec un anniversaire prestigieux. La maison de luxe célèbre deux décennies d'innovation dans le secteur des montres avec la sortie du Tambour Twenty, une édition limitée qui rend hommage à son illustre prédécesseur.

L'Héritage du Tambour : Une Révolution dans l'Horlogerie

Depuis la première apparition du Tambour en 2002, cet objet distinctif a non seulement défini la collection de montres de Louis Vuitton, mais il a également révolutionné notre perception du temps à travers ses multiples variantes. Le modèle Tambour Spin Time a innové en 2009 avec son affichage par cubes rotatifs, suivi par l'intégration des maîtres horlogers Michel Navas et Enrico Barbasini en 2011 qui ont contribué à produire des pièces d'exception sous l'égide de La Fabrique du Temps Louis Vuitton.

Au fil des ans, cette forme emblématique s'est adaptée aux diverses complications et technologies horlogères, allant des mouvements classiques aux mécanismes les plus sophistiqués tels que le tourbillon volant et la répétition minute. La montre Tambour Moon en 2017 a inversé la courbure de son boîtier tout en conservant sa forme ronde caractéristique. Et n'oublions pas le passage audacieux dans l'univers connecté avec le lancement de la troisième génération du modèle Tambour Horizon Light Up en 2022.

L'édition Limitée Tambour Twenty

Pour célébrer son vingtième anniversaire, La Fabrique du Temps Louis Vuitton nous présente le Tambour Twenty, une édition limitée à 200 pièces qui fait écho au design original ayant contribué au succès mondial de la marque. Jean Arnault, directeur marketing et développement chez Louis Vuitton Montres, souligne que ce modèle spécial est à la fois un hommage au passé et une ouverture vers l'avenir de l'horlogerie fine.

Diamètre du boîtier : 41.5-mm

Affichage distinctif : Les lettres formant « Louis Vuitton » ornent le cadran

Couleur spécifique : Un cadran brun à finition soleillée

Mouvement LV277 : Basé sur le célèbre Zenith El Primero

Rotor en or 22 carats et réserve de marche de 50 heures

Cette pièce d'exception n'est pas qu'une montre; elle symbolise deux décennies d'excellence et d'innovation horlogère. Disponible pour un prix de vente au détail de $17,800, elle représente un investissement pour les collectionneurs mais aussi pour ceux qui cherchent à posséder un morceau d'histoire du luxe français.