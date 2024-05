TAG Heuer plonge dans les bleus profonds de Monaco avec une nouvelle édition de son chronographe squelette mythique

TAG Heuer vient de dévoiler une nouvelle version de son iconique Monaco, le Chronographe Squelette, dans une superbe teinte bleu nuit. Cette sortie ajoute un nouveau chapitre à la saga de ce modèle emblématique, dont le succès continu rend hommage au génie marketing de Jack Heuer, dernier membre de la famille Heuer à avoir dirigé l'entreprise.

La rencontre fortuite qui a changé l'histoire de la Monaco

Si vous avez déjà feuilleté un magazine de montres ou de voitures, ou même traversé un aéroport, vous connaissez sûrement la célèbre photo de Steve McQueen portant une montre carrée. Ce cliché, pris pendant le tournage du film « Le Mans » en 1971, constitue l'un des plus grands coups de pub de l'histoire. Il a uni une montre au look saisissant à l'un des visages les plus célèbres du cinéma, et continue de rapporter une fortune non négligeable à TAG Heuer.

Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'à l'époque, la Monaco ne se vendait pas du tout. Sortie en 1969, Jack Heuer ne l'avait choisie que parce qu'il en avait un surplus en stock. Il s'est dit qu'il pourrait essayer d'en placer aux poignets de stars en se rendant sur le tournage du film. Un vrai coup de poker, quand on pense que ce modèle avait été créé pour commémorer le Grand Prix de Monaco, dont TAG Heuer est aujourd'hui sponsor, et non les 24 Heures du Mans. Mais Jack Heuer a tenté sa chance, avec le succès que l'on sait.

D'un chrono automatique à un garde-temps culte décliné à l'infini

Au départ simple chronographe automatique, la Monaco a connu de nombreuses évolutions au fil des ans :

Des versions à quartz affichant seulement l'heure

Des chronographes rattrapantes dépassant les 100 000 €

Et le favori de beaucoup, le Monaco Chronographe Squelette, avec son cadran épuré dévoilant le calibre manufacturé Heuer 02 doté de 80 heures de réserve de marche

Un nouveau bleu nuit inspiré par les eaux profondes de la Principauté

Cette dernière déclinaison bleu nuit est un hommage, selon TAG Heuer, aux eaux sombres au large de Monaco. Le fameux boîtier carré de 39 mm de diamètre est réalisé en titane, un matériau robuste et léger. Il est associé à un bracelet en veau et caoutchouc, et affiche une étanchéité à 100 m.

Nul doute que de nombreuses autres versions verront le jour, perpétuant la success story d'une montre qui doit son existence à une rencontre improvisée entre Steve McQueen et Jack Heuer. La Monaco Chronographe Squelette Bleu Nuit est proposée au prix de 9 850 € / 11 250 $.

L'héritage de Jack Heuer, pionnier du marketing horloger

Au-delà de ce nouveau modèle, c'est tout le génie de Jack Heuer qui est célébré à travers la saga Monaco. Dernier membre de la famille à avoir dirigé l'entreprise, celui qui est aujourd'hui nonagénaire a su imposer Heuer, puis TAG Heuer, comme une marque avant-gardiste et visionnaire. Parmi ses coups d'éclat :

Le lancement en 1962 de la première Autavia, un chronographe conçu pour les pilotes automobiles et les amateurs de courses

L'introduction du premier chronographe de poignet avec affichage numérique, la Chronosplit, en 1975

La signature en 1985 d'un partenariat pionnier avec McLaren en Formule 1, initiant le mouvement des sponsors horlogers dans ce sport

Avec ce nouveau garde-temps qui fait la part belle à l'innovation comme à l'héritage, TAG Heuer prouve qu'elle est plus que jamais fidèle à l'esprit visionnaire insufflé par Jack Heuer. La marque continue d'écrire son futur en conjuguant avant-gardisme technique et légende horlogère, pour le plus grand plaisir des passionnés de montres du monde entier.

La TAG Heuer Monaco, une icône intemporelle en perpétuelle réinvention

Depuis plus de 50 ans, la Monaco ne cesse de se réinventer tout en restant fidèle à ses codes identitaires forts : boîtier carré, cadran saphir laissant entrevoir son calibre manufacturé, poussoirs rectangulaires, couronne à gauche. Un subtil équilibre entre tradition et innovation qui explique son succès jamais démenti.

Plus qu'une montre, la Monaco est un symbole, une légende horlogère née d'une improbable rencontre entre un acteur et un visionnaire. À chaque nouvelle édition, elle réaffirme son statut d'icône atemporelle, dont l'histoire n'est pas près de s'arrêter.

Alors, prêt à plonger dans le grand bleu avec la nouvelle Monaco Chronographe Squelette Bleu Nuit ?