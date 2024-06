TAG Heuer et Porsche présentent la nouvelle Carrera Chronograph x Porsche 963 : Un hommage à la légendaire voiture de course !

TAG Heuer et Porsche, deux marques liées par une riche histoire dans le monde des sports mécaniques, ont uni leurs forces pour créer une montre en édition limitée : la TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963. Ce garde-temps exceptionnel rend hommage à la légendaire voiture de course Porsche 963 et incarne les valeurs communes des deux marques, telles que le design fonctionnel et la quête de performance.

Un design inspiré par l’ingénierie automobile

La TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963 arbore un design résolument sportif, qui s’inspire directement de l’univers de la course automobile. Son cadran squelette tubulaire et son boîtier en acier finement brossé de 44 mm lui confèrent une allure robuste et dynamique.

La lunette tachymétrique en carbone forgé noir s’harmonise parfaitement avec l’esthétique de la montre et rappelle les matériaux high-tech utilisés dans la construction des voitures de compétition.

Un cadran qui rend hommage à la Porsche 963

Le cadran de la TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963 reprend les codes couleurs emblématiques des voitures de course. Les compteurs du chronographe sont traités en noir, avec des blocs de Super-LumiNova pour assurer une lisibilité optimale dans l’obscurité, tout en rendant hommage aux phares LED innovants de Porsche.

Des touches de rouge viennent rehausser le cadran monochrome, notamment à travers les aiguilles laquées. Un subtil clin d’œil aux compteurs et aux éléments de design de la Porsche 963.

Un mouvement haute performance

La TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963 est animée par le calibre TH20-00, un mouvement chronographe manufacture offrant également les indications de date, d’heure, de minutes et de secondes. Le fond saphir du boîtier permet d’admirer les finitions soignées de ce mouvement haute précision.

Un bracelet inspiré des prises d’air NACA

Pour compléter le design résolument racing de cette montre, TAG Heuer a opté pour un bracelet en caoutchouc intégré, qui s’inspire des prises d’air NACA utilisées en aérodynamique. Le lien central du bracelet est gravé du nombre « 963 », en référence à la Porsche 963.

Édition limitée à 963 exemplaires

Boîtier en acier brossé de 44 mm avec lunette en carbone forgé noir

Cadran squelette tubulaire avec compteurs noirs et Super-LumiNova

Calibre manufacture TH20-00 avec fonction chronographe, date, heure, minutes et secondes

Bracelet en caoutchouc intégré inspiré des prises d’air NACA, gravé « 963 »

Prix : 9 200 $ USD

La campagne de lancement met en scène le pilote américain et acteur Patrick Dempsey, renforçant ainsi le lien étroit entre la montre et l’univers des sports mécaniques.

Proposée au prix de 9 200 $ USD, la TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963 est une montre exclusive, produite en seulement 963 exemplaires. Elle est d’ores et déjà disponible à l’achat auprès de TAG Heuer.

Cette collaboration entre TAG Heuer et Porsche donne naissance à un garde-temps d’exception, qui rend hommage à la légendaire Porsche 963 tout en incarnant l’esprit de performance et d’innovation cher aux deux marques. Un must-have pour les passionnés d’horlogerie et de sports mécaniques, qui apprécieront son design audacieux et ses caractéristiques techniques de pointe.