TAG Heuer et Porsche dévoilent la Carrera Chronograph x Porsche 963 en édition limitée

TAG Heuer et Porsche, deux marques liées par leur passion pour la course automobile légendaire Carrera Panamericana, unissent leurs forces pour créer une montre d’exception : la TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963. Cette édition limitée à 963 exemplaires rend hommage à la Porsche 963 et à la quête d’excellence des deux maisons.

Un design inspiré des voitures de course Porsche

La Carrera Chronograph x Porsche 963 arbore un look agressif qui rappelle les bolides de la marque allemande. Sa lunette en fibre de carbone forgée encadre un cadran squelette généreusement doté de Super-LumiNova, évoquant ainsi les courses d’endurance disputées de jour comme de nuit, à l’image des 24 Heures du Mans. La structure tubulaire du cadran, inspirée des châssis Porsche, laisse entrevoir le mouvement mécanique.

TAG Heuer pousse le souci du détail jusqu’à reproduire sur les compteurs du chronographe la configuration des feux de la Porsche 963 : deux paires de quatre blocs de Super-LumiNova disposés en angle. Un clin d’œil astucieux qui ravira les passionnés d’automobile.

Un mouvement manufacture amélioré et une garantie étendue

À l’intérieur de ce garde-temps bat le calibre TH20-00, dernière évolution du célèbre Heuer 02. Ce mouvement manufacture bénéficie de plusieurs améliorations, dont un remontage bidirectionnel plus efficace et silencieux que son prédécesseur. TAG Heuer profite de cette nouveauté pour annoncer l’extension de sa garantie, qui passe de deux à cinq ans.

Une pièce collector pour les amateurs de belle horlogerie et de sport automobile

Proposée au tarif de 10 000 €, la TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963 séduira à coup sûr les collectionneurs en quête d’une montre à l’identité affirmée. Chaque détail, du cadran ajouré au rotor en forme de volant, en passant par les ouïes d’aération NACA sur le bracelet, renforce son lien avec l’univers de la course automobile.

Avec ses 44 mm de diamètre pour 15,1 mm d’épaisseur, cette Carrera affiche une présence indéniable au poignet. TAG Heuer a toutefois su adoucir cette stature imposante grâce à des gravures et un traitement PVD noir sur les flancs du boîtier, la couronne et les poussoirs. Une leçon de design inspirée du monde automobile, où il est fréquent de jouer sur les contrastes et les volumes pour alléger visuellement les formes dictées par les contraintes techniques ou réglementaires.

En associant matériaux high-tech, finitions soignées et innovations technologiques comme l’embrayage vertical du chronographe à roue à colonnes, TAG Heuer signe une montre à la hauteur de son prix et des attentes des passionnés. Une réussite fruit de la collaboration entre deux marques légendaires unies par leur amour de la performance et leur esprit pionnier. Prêts à boucler votre bracelet ?