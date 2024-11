TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer x Hodinkee : hommage au style maritime avec un indicateur de marée rare

in

La nouvelle édition limitée TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer x Hodinkee ravive l’esprit des montres de régate classiques des années 60, avec une touche moderne et un indicateur de marée unique. Un modèle parfait pour l’été, alliant esthétique rétro et haute technologie horlogère.

Un design inspiré de la Seafarer de 1968

TAG Heuer s’inspire ici de la Heuer Seafarer 2446C de 1968, une montre iconique également connue sous le nom de Mareographe, réputée pour son indicateur de marée coloré. Ce modèle, populaire auprès des amateurs de régate, revient en version modernisée grâce à une collaboration avec Hodinkee. La nouvelle Carrera Seafarer conserve l’esprit vintage, tout en introduisant des éléments contemporains, grâce au boîtier “Glassbox” emblématique de la gamme Carrera.

Un boîtier en acier inoxydable de 42 mm avec un pusher dédié aux marées

Le boîtier de la TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer x Hodinkee est conçu dans un acier inoxydable robuste, avec un diamètre de 42 mm. La silhouette “Glassbox” offre un design moderne et épuré, avec un verre saphir bombé sans lunette qui rappelle les lignes élégantes des années 60. Cette édition se distingue par un poussoir rectangulaire à 9 heures, spécifiquement destiné à l’indicateur de marée, ce qui confère à la montre un profil unique et distinctif.

Hormis ce pusher exclusif, le boîtier conserve les caractéristiques classiques de la Carrera, incluant un fond transparent en saphir qui dévoile le mouvement automatique et une étanchéité de 100 mètres, idéale pour les aventures maritimes.

Un cadran graphique et coloré au style marin

Le cadran de la Carrera Seafarer x Hodinkee est un véritable spectacle visuel. Inspiré du modèle 2446C, il présente une échelle des minutes placée sur l’anneau extérieur incliné, rappelant les montres de régate des années 60. La sous-cadran des minutes du chronographe, situé à 3 heures, est orné de segments bleu ciel inspirés des compteurs de régate, ajoutant une touche vivante et dynamique.

L’élément le plus marquant du cadran est sans doute l’indicateur de marée à 9 heures. Ce sous-cadran arbore des segments en bleu marine, bleu ciel, et noir rayé sur un fond blanc, permettant de suivre les variations de marée avec précision. Cette fonctionnalité rare est non seulement utile pour les amateurs de sports nautiques, mais ajoute aussi un charme visuel indéniable.

Pour équilibrer le design, TAG Heuer a revisité le sous-cadran des secondes à 6 heures, en intégrant le nom Seafarer sur l’anneau extérieur et en supprimant la fenêtre de date classique de la Carrera. Le résultat est un look résolument estival et maritime, idéal pour une montre à l’esprit aventurier.

Un mouvement chronographe automatique TH20-13 avec 80 heures de réserve de marche

À l’intérieur de cette édition limitée, on retrouve le mouvement automatique TH20-13, une variante du calibre TH20 de TAG Heuer. Cette version spécifique du mouvement intègre l’indicateur de marée à la place du compteur des heures, tout en conservant les caractéristiques principales du TH20, telles qu’une fréquence de 28 800 alternances par heure et une réserve de marche impressionnante de 80 heures.

Le TH20-13 est un mouvement hautement fiable et précis, doté d’un système d’activation de chronographe par roue à colonnes et embrayage vertical. Côté finition, il est orné de Côtes de Genève sur les ponts, d’une roue à colonnes polie et d’un rotor ajouré en forme de blason Heuer, un clin d’œil à l’histoire de la marque.

Un bracelet en caoutchouc texturé pour un style sportif et élégant

La Carrera Seafarer x Hodinkee est dotée d’un bracelet en caoutchouc noir avec une texture tissée élégante, ajoutant un look sportif et moderne à cette pièce inspirée de l’univers nautique. Ce bracelet est équipé d’une boucle déployante pour un confort optimal et une sécurité renforcée, parfaite pour les aventures en mer comme en ville.

Une édition limitée à 968 exemplaires

Seuls 968 exemplaires de cette TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer x Hodinkee seront produits, renforçant son attrait pour les collectionneurs et amateurs de montres d’exception. Avec un prix de lancement de 7 950 $ (environ 7 400 €), elle est disponible chez certains revendeurs agréés et sur la boutique Hodinkee.

Avec ce modèle, TAG Heuer réussit à combiner élégance vintage et fonctionnalités modernes. La Carrera Seafarer x Hodinkee est non seulement une montre de collection, mais aussi un hommage réussi à l’histoire maritime et à l’héritage horloger de la marque, un modèle parfait pour les passionnés d’aventure et de style.