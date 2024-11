Sylvain Berneron remporte le Prix de l’Audace au Grand Prix d’Horlogerie de Genève pour sa montre Mirage

Sylvain Berneron, talentueux designer industriel ayant œuvré pendant 5 ans au sein de la Maison Breitling, s’est vu décerner le prestigieux Prix de l’Audace lors du Grand Prix d’Horlogerie de Genève pour son extraordinaire création, la montre Mirage. Cette pièce d’exception, fruit d’un investissement personnel de près de 700 000 € de la part de Berneron, incarne à la perfection l’art de l’horlogerie de forme. Devant les 1400 convives réunis au Théâtre du Léman, le lauréat a rappelé, lors de son vibrant discours, toute la persévérance déployée pour mener à bien ce projet ambitieux et les risques encourus pour lancer la Mirage sur le marché.

Un pari audacieux et un investissement conséquent

S’atteler à la création de la Mirage représentait un véritable défi pour Sylvain Berneron, alors tout juste âgé de 33 ans et fraîchement promu au poste de Directeur Produit chez Breitling. L’un de ses amis et fournisseurs a même cherché à le faire renoncer, lui signifiant que s’obstiner dans cette voie relevait du suicide professionnel. Mais Berneron, mu par une réelle conviction, a choisi de s’engager corps et âme dans cette aventure artistique hors du commun :

« Le dépassement de soi est le moteur de toute démarche artistique. Dans l’industrie horlogère, la réalisation de mouvements asymétriques est perçue d’un très mauvais œil en raison des coûts faramineux qu’elle engendre. Rien que le développement de ce premier mouvement a nécessité pas moins de 800 000 francs suisses, sans même parler de la production. C’est un pari financier colossal, mais je tenais à m’engager pleinement, sans le moindre regret. »

Un savoir-faire d’exception et des matériaux nobles

La Mirage se démarque par son boîtier intégralement réalisé en or, jusqu’aux éléments les plus discrets comme les barrettes à ressort. Une folie artistique peu rentable, mais absolument essentielle aux yeux de Sylvain Berneron :

Un mouvement asymétrique sur-mesure, épousant parfaitement les courbes du boîtier

Une réalisation tout or, des barrettes jusqu’aux aiguilles

Une quête esthétique poussée à son paroxysme, tel « un présent offert à Dieu »

Chaque détail de la Mirage sublime l’excellence du savoir-faire horloger et reflète l’engagement indéfectible de son créateur dans un projet résolument à part.

Un succès fulgurant et une production sous haute tension

La notoriété de Berneron a littéralement explosé grâce à un carnet de commandes plein à craquer, avec 6 ans de délais sur le grand modèle Mirage 38 mm et 3 ans sur la déclinaison 34 mm. Des collectionneurs de renom comme Roni Madhvani, Laurent Picciotto ou encore Auro Montanari ont immédiatement manifesté leur enthousiasme pour le projet. Mais cette success-story a aussi son lot de challenges :

« Honorer les commandes et assurer la livraison des montres constitue actuellement notre plus gros défi. Cela fait maintenant 3 ans que je travaille 7 jours sur 7, il est grand temps pour moi de rééquilibrer mon rythme de vie. Nous nous apprêtons à livrer 24 pièces supplémentaires d’ici Noël. »

Berneron séduit un nouveau public de passionnés

Grâce à son design révolutionnaire, Berneron conquiert une toute nouvelle audience au sein de l’univers très codifié de l’horlogerie de prestige :

« Parmi nos clients, nous comptons des chanteurs, des musiciens, des directeurs artistiques ou encore des acteurs de la mode, autant de profils qui, a priori, ne se seraient pas forcément intéressés aux montres. C’est véritablement ce look non-conventionnel qui les séduit. »

Affichée à partir de 34 000 €, la Mirage et son étonnant mouvement baguette serti d’un cadran en pierres précieuses bouscule les codes traditionnels de la haute horlogerie et ouvre de nouvelles perspectives des plus inspirantes.

De nouveaux projets déjà dans les starting-blocks

Fort du succès rencontré par son premier modèle hors-norme, Sylvain Berneron planche d’ores et déjà sur ses futures créations :

Une montre à quantième annuel dévoilée en septembre 2023

Un retour aux boîtiers ronds pour explorer de nouveaux horizons

Des garde-temps toujours exclusifs produits en séries limitées

Les collectionneurs et passionnés de haute horlogerie seront incontestablement au rendez-vous pour découvrir les prochains chapitres de la saga Berneron. Porté par son audace et sa détermination sans faille, ce jeune créateur de génie est en passe de révolutionner durablement l’univers du luxe avec son style résolument avant-gardiste. Une chose est sûre : les amateurs de garde-temps d’exception n’ont pas fini d’entendre parler de ce nouvel incontournable de la scène horlogère indépendante.