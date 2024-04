Swatch et VERDY s’associent pour une montre en édition limitée

À l'occasion de l'ouverture de la Biennale de Venise, Swatch dévoile une collaboration exclusive avec l'artiste graphique japonais VERDY, mettant en vedette son personnage emblématique Vick dans une montre à la teinte bronze inédite.

Une sculpture monumentale rencontre l'horlogerie

Pour marquer cet événement artistique majeur, une sculpture de Vick haute de quatre mètres a été installée au centre de la Biennale de Venise. Cette œuvre en bronze sert de prélude à la sortie de la montre VICK BRONZE BY VERDY, inspirée par cette représentation artistique et produite par Swatch.

: La montre arbore une couleur bronze anodisé sur le boîtier, le cadran et le bracelet, écho à la teinte de la sculpture. Détails artistiques : Le personnage de panda-lapin de VERDY, habituellement noir et blanc, se pare ici d'une couleur bronze pour la première fois.

Spécifications de la montre

La montre VICK BRONZE BY VERDY fait partie de la collection spéciale Biennale de Swatch et reprend la silhouette du modèle GENT. Elle est conçue avec un boîtier polyvalent de 34 mm, idéal pour tous les poignets.

: Les aiguilles des heures et des minutes sont d'un doré doux qui complète parfaitement le ton chaleureux du boîtier, tandis que l'aiguille des secondes est d'un rouge vif, rappelant la langue de Vick visible sur le cadran. Caractéristique cachée : La couleur de la langue change quotidiennement de rouge à orange, rose et jaune, ajoutant une touche ludique qui reflète la philosophie artistique de VERDY.

Prix et disponibilité

Cette montre en édition limitée est vendue au prix de 105 dollars américains et est disponible à travers les boutiques Swatch et leur site officiel. C'est une pièce qui promet non seulement de captiver les collectionneurs mais aussi les amateurs d'art et de design innovant.

: À ce prix abordable, Swatch rend l'art portable accessible à un public plus large. Collection Biennale Spéciale : La VICK BRONZE BY VERDY s'inscrit dans une tradition de pièces commémoratives liées à des événements culturels de grande envergure.

Cette collaboration entre Swatch et VERDY offre une fusion remarquable entre l'art contemporain et l'horlogerie, créant ainsi un objet de collection unique qui célèbre l'innovation et la créativité.