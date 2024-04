Swatch dévoile sa collection thématique Les Simpson pour la Fête des Mères et des Pères

Swatch lance deux montres édition spéciale pour célébrer la Fête des Mères et des Pères, mettant en vedette des personnages emblématiques de la série Les Simpson.

Célébration de la Fête des Mères avec Marge Simpson

Pour la Fête des Mères, Swatch présente la montre « BEST. MOM. EVER. » mettant en avant Marge Simpson. Reconnue comme le cœur de sa famille, Marge est représentée dans une pose affectueuse, entourée de ses trois enfants — Bart, Lisa et Maggie. Ce modèle fait partie de la ligne Swatch GENT, avec un boîtier de 34 mm conçu pour les poignets plus fins, alliant élégance et confort.

Un hommage aux pères avec Homer Simpson

À l'occasion de la Fête des Pères, Swatch célèbre l'amour paternel avec le modèle « BEST. DAD. EVER. » Cette montre met en lumière Homer Simpson, le père de famille attachant mais souvent maladroit, connu pour son amour des bières Duff et des donuts. Le design capte l'esprit amusant et jovial de Homer, arborant son écharpe « No.1 Dad » sur un cadran agrandi, rendant ainsi hommage aux pères de tous horizons.

Des nouveautés en perspective pour la collection Simpson

Alors que ces montres rejoignent la collection continue des Simpson chez Swatch, la marque laisse entrevoir de nouvelles sorties passionnantes liées à la série en 2024, promettant aux fans que la célébration va continuer.