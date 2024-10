Swatch dévoile sa collection secrète Keith Haring, l’art au poignet enfin accessible !

Le géant horloger suisse Swatch frappe fort en ressuscitant l’esprit rebelle des années 80 avec sa nouvelle collection Keith Haring. Ces montres exclusives, mêlant art urbain et horlogerie accessible, s’apprêtent à révolutionner votre style. Plongez dans l’univers électrisant de cette collaboration posthume qui fait déjà trembler le monde de la mode et de l’art.

L’héritage artistique de Keith Haring revisite l’horlogerie

La maison Swatch ne cesse de nous surprendre avec ses collaborations audacieuses. Cette fois-ci, la marque suisse rend un vibrant hommage à l’artiste iconique Keith Haring, figure emblématique du street art new-yorkais des années 80. Disparu prématurément en 1990 à l’âge de 31 ans, Haring a laissé une empreinte indélébile dans l’art contemporain avec ses personnages dansants et ses motifs graphiques reconnaissables entre mille.

La collection « Swatch Keith Haring Break Free » puise son inspiration dans un trésor longtemps resté caché : un dessin original offert par l’artiste à Swatch en 1986. Ce croquis, jalousement gardé dans les archives de la marque, renaît aujourd’hui sous la forme d’une série de montres aussi audacieuses qu’abordables.

Des modèles uniques qui captent l’essence des eighties

La pièce maîtresse de cette collection est sans conteste la « From The Archive ». Cette montre Gent de 41 mm reproduit fidèlement le dessin original de Haring, baptisé « Modèle Avec Personnages ». Disponible en version classique (réf. SO29Z145) au prix de 110 euros et en version SwatchPAY! (réf. SO29Z146-5300) à 120 euros, elle incarne parfaitement la fusion entre l’art et l’horlogerie accessible chère à Swatch.

Mais la collection ne s’arrête pas là. Swatch revisite également son modèle « What If? », un boîtier carré de 33 mm inspiré de prototypes datant de 1982. Trois nouvelles déclinaisons viennent enrichir cette ligne :

La « Breaks Off » (réf. SO34Z102) : une explosion de couleurs reprenant l’affiche originale du Championnat du monde de breakdance Swatch de 1984.

: une explosion de couleurs reprenant l’affiche originale du Championnat du monde de breakdance Swatch de 1984. La « Break Loose » (réf. SO34Z103) : une version noir et blanc épurée, mettant en valeur la puissance du trait de Haring.

: une version noir et blanc épurée, mettant en valeur la puissance du trait de Haring. La « Break Time » (réf. SO34Z101) : un modèle unique créé par le duo suisse Schmid et Muller, inspiré des montres offertes aux gagnants du championnat de 1984.

Chacune de ces montres « What If? » est proposée au prix attractif de 130 euros, les rendant accessibles aux amateurs d’art comme aux passionnés d’horlogerie.

Une technologie innovante au service de l’art

Fidèle à son engagement écologique, Swatch utilise pour cette collection son matériau bio-sourcé innovant. Cette approche responsable n’enlève rien au charme rétro de ces garde-temps, bien au contraire. Elle leur confère une dimension contemporaine, en phase avec les préoccupations actuelles.

La technologie SwatchPAY!, disponible sur certains modèles, permet quant à elle d’effectuer des paiements sans contact directement avec sa montre. Une fonctionnalité qui aurait sans doute ravi Keith Haring, lui qui aimait tant rendre l’art accessible au plus grand nombre.

Un hommage vibrant à l’esprit des années 80

Cette collection ne se contente pas de reproduire des œuvres d’art au poignet. Elle célèbre toute une époque, celle des championnats du monde de breakdance sponsorisés par Swatch de 1984 à 1990. Keith Haring, jury de la première édition, avait créé pour l’occasion une œuvre spéciale dont s’inspirent aujourd’hui ces nouvelles montres.

Les amateurs de vintage apprécieront particulièrement les références aux modèles Swatch originaux de l’époque, devenus aujourd’hui de véritables objets de collection. La « Breakdance » de 1985 (réf. GO001) ou les collaborations Swatch x Keith Haring de 1986 s’arrachent à prix d’or sur le marché des collectionneurs.

Une collection qui s’annonce déjà culte

Disponibles dès maintenant en boutiques Swatch et sur le site officiel de la marque, ces montres risquent de partir comme des petits pains. Leur prix abordable, conjugué à la renommée de Keith Haring et à l’attrait nostalgique des années 80, en fait des pièces de collection en devenir.

Que vous soyez fan de Keith Haring, amateur d’art urbain ou simplement à la recherche d’une montre originale, la collection « Swatch Keith Haring Break Free » a de quoi vous séduire. Elle prouve une fois de plus la capacité de Swatch à réinventer l’horlogerie en y insufflant une bonne dose de créativité et d’audace.

N’attendez pas pour vous offrir un morceau d’histoire au poignet. Ces montres ne sont pas seulement des instruments de mesure du temps, elles sont de véritables œuvres d’art portables, témoins d’une époque révolue mais toujours vivante dans nos mémoires. La collection « Swatch Keith Haring Break Free » s’impose comme le must-have de cette fin d’année pour tous les amateurs de mode, d’art et d’horlogerie décalée.