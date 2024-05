Swatch Ajoute Six Montres Flamboyantes à sa Collection Neon Juste à Temps pour l’Été !

Sortez vos chronographes et vos Kool-aid, et préparez-vous à une bonne dose de nostalgie des années 90. Swatch fait vibrer nos souvenirs avec ses nouvelles montres Neon, des touches de couleur acidulées qui donnent le ton de la saison estivale.

Swatch, ou la nostalgie pure des années 90

Ah, Swatch… Synonyme de pur esprit années 90, avec ses montres bigarrées et fluo. André Agassi qui claque des services, sa queue-de-cheval flottant dans la brise ; Marty McFly qui débarque (encore) dans sa DeLorean ; même Dennis Rodman qui en porte une. Swatch, c'est tout ça.

Quand les montres semblent un peu trop sérieuses ou qu'on a l'impression de ne pas s'amuser suffisamment, je me tourne vers cette marque adorable en plastique – pardon, en biocéramique. J'ai toujours aimé les Swatch, vintage ou modernes, et j'en ai toujours quelques-unes fourrées dans un tiroir. La marque excelle dans l'art de revisiter son passé sans se contenter de rejouer ses plus grands tubes.

Six nouvelles Neon, juste à temps pour l'été

Heureusement, Swatch brave les allergies printanières pour nous offrir une nouvelle mise à jour de sa vive collection Neon, pile à l'heure des beaux jours. L'an dernier, les sorties Neon étaient à mon sens dominées par la Shades of Neon. Pendant que certains courent encore après une MoonSwatch, la Shades of Neon reste pour moi la Swatch insaisissable. (Malaika en a une, j'en crève de jalousie !)

Cette fois-ci, Swatch ajoute six nouvelles Neon, toutes inspirées des modèles « laser-tag » des années 80-90. J'ai pu tester la Neon Wave Chronograph, la Neon Pink Podium et la Neon Hot Racer Skin. Si elles pâlissent un peu face à la Shades of Neon de l'an dernier, ces montres apportent une touche de fun à la collection Neon avec leurs couleurs vives et leur design audacieux. De quoi rendre fiers les jeans coupés d'Agassi.

Neon Wave Chronograph : orange, violet, vert et turquoise

Neon Pink Podium : rose flashy

Neon Hot Racer Skin : vert fluo et noir

La Neon Wave Chrono, une montre généreuse et ludique

Commençons par la Neon Wave Chrono, une proposition orange-violet-vert-turquoise de 42 mm, mais plutôt portable avec ses 13 mm d'épaisseur et ses 49 mm de largeur « corne à corne ». C'est une réinterprétation de la Neo Wave Chrono originale des années 90, en gardant globalement les mêmes couleurs, mais en gagnant quelques millimètres (les chronos Swatch originaux font 37 mm). Évidemment, j'aurais aimé qu'ils réduisent un peu plus la taille, mais c'est une sacrée amélioration par rapport aux monstrueux chronos « Big » que Swatch propose aussi. Elle est grosse, vive, et fait un peu jouet, mais c'est clairement voulu. Mais pour vraiment comprendre pourquoi j'aime la Neon Wave, il nous faut faire un petit détour…

Flash-back sur les chronographes vintage Swatch

Swatch a lancé sa première collection de 12 montres en 1983, et ses premiers chronographes en 1990. Si j'adore certaines de ces Swatch « eighties » (j'ai déjà déclaré ma flamme pour la Jellyfish ici), ces premiers chronos comptent parmi mes préférés. Leur complication additionnelle a un charme fou, et avec leurs 37 mm, ils sont aussi un poil plus grands que les Swatch à trois aiguilles. Certains avaient même des index au tritium, qui peuvent donc vieillir et se patiner. Ce sont toujours, fondamentalement, des jouets, mais j'ai l'impression que c'est un tout petit peu moins le cas. Cette première collection de chronographes Swatch comprenait six modèles :

Black Friday

Skate Bike

White Horse

Signal Flash

Neo Wave

Flash Arrow

Voici ma petite analyse rapide et totalement subjective de la collection originale : La Black Friday est un peu ennuyeuse, mais on peut la porter tous les jours. C'est un peu une Heuer Carrera en plastique (on en trouve pour environ 200 €). La White Horse est la plus cool, en bien ou en mal selon votre tempérament, mais c'est souvent la plus chère (comptez dans les 700 €). La Neo Wave, la Flash Arrow et la Signal Flash sont vives et en font des tonnes, mais ne sont pas la White Horse. Enfin, la Skate Bike se situe quelque part entre la Black Friday et tous ces chronos flashy, ce qui, naturellement, en fait ma préférée (oui, j'en ai une, je la porte beaucoup, son bracelet plastique est plus raide qu'un cadre de montre suisse, et j'ai payé 250 € sur eBay).

Ces vieilles Swatch ne sont pas rares – Swatch a produit 100 millions de montres dans ses 10 premières années – mais elles sont super fun, et je découvre encore des anciennes références que je ne connaissais pas.

De retour vers le futur

Swatch a déjà fait quelques clins d'œil à ces chronos originaux. L'an dernier par exemple, elle a sorti un hommage BIG (trop gros !) à la White Horse, mais cette paire de nouveaux chronos 42 mm est vraiment portable. La Neon Flash Arrow Chrono fait la même taille et s'inspire de la Flash Arrow originale de 1990. Je n'ai pas peur du rose, je vous jure – j'embrasse pleinement la masculinité moderne, quoi que ça veuille dire. Et comme on le verra avec la Pink Podium, ça marche par petites touches… Mais le bracelet rose associé à une grosse montre, j'ai trouvé ça un peu too much, d'où mon choix de la Neon Wave. Mais changez le bracelet pour quelque chose de plus discret (ou Swatch, proposez-la aussi sur un autre bracelet ?), et j'adore l'exécution du cadran.

Mais la Neon Wave, c'est juste… mwah (un baiser du bout des doigts façon chef cuistot), elle distille parfaitement les années 90 dans ses 42 mm de bonheur fluo :

Engager le chrono est un plaisir

La remise à zéro est toujours fun à regarder : la trotteuse fait lentement un tour complet pour revenir au départ (gare à vous, frères Grönefeld !)

Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur un chrono nostalgique et fun à 120 €. S'il fait vibrer la corde sensible des années 90 et des Bulls de l'ère Jordan, vous allez peut-être l'aimer. Sinon, ou si vous êtes un fan torturé des Knicks, peut-être pas.

Montez sur le podium

À côté des chronos Neon Wave et Flash Arrow, Swatch a aussi ajouté quelques nouvelles Neon à trois aiguilles. La Pink Podium est une 34 mm standard, tandis que la Neon Hot Racer utilise le boîtier super fin Skin de Swatch, qui ne fait que 34 mm pour 4 mm d'épaisseur. On laisse de côté la Neon Rider qui, avec ses 41 mm, n'est pas ma taille préférée pour une Swatch vive et audacieuse, mais elle est très bien, et je parie même qu'elle sera plus populaire.

La Pink Podium et la Hot Racer restent assez fidèles à leur inspiration Swatch originale, même si je crois que celles-ci étaient faites dans le plus petit boîtier. Une Swatch de 34 mm fera petite pour beaucoup – ces montres sont fines, petites, légères, avec de courtes cornes, donc pas une énorme présence au poignet si on ne tient pas compte des couleurs – mais pour moi, ça en fait un parfait accessoire d'été. Quand les manches raccourcissent et que les jours s'allongent, parfois une Swatch suffit amplement. Bien sûr, ça serait vraiment top si elle avait plus de 30 mètres d'étanchéité, mais qu'attendre d'autre d'un boîtier en plastique ?

C'est peut-être à cause de son gabarit réduit, mais j'ai vraiment aimé porter la Pink Podium. Swatch utilise davantage son boîtier « Gents » 34 mm ces derniers temps, et c'est tant mieux. Pour moi, c'est LA taille unique et parfaite pour une Swatch, comme une Rolex Explorer se doit de faire 36 mm.

La Hot Racer Skin fait le même diamètre que la Pink Podium et, bien que fine, ne semble pas fragile. La couronne peut être pénible à manipuler mais bon, c'est du quartz, ce problème ne devrait pas se poser trop souvent. Je trouve les prix de toutes ces montres parfaitement raisonnables, mais la Skin (120 €, le prix standard d'une Skin) est la seule sur laquelle je pourrais émettre une réserve… Ce qui en dit sans doute plus sur moi et mes a priori sur ce qu'une montre « plus chère » devrait offrir au poignet.

Un cru Neon 2024 réussi

La collection Neon illustre exactement ce que j'aimerais voir plus souvent chez Swatch. Elle fait des références explicites aux anciens modèles, sans jamais tomber dans la caricature. Elle montre qu'il n'est pas nécessaire de claquer 1500 € pour s'offrir un peu de nostalgie 90's. Plus exactement, pas besoin de dépenser plus qu'un abonnement Netflix, puisqu'on pourrait simplement se refaire The Last Dance… Mais vous voyez l'idée. Si vous vous languissez de l'époque de Jordan, du laser-tag et des néons fluo, voici votre montre.