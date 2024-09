Surprise chez Apple : la Watch Ultra 3 absente du grand rendez-vous de 2024

Le géant de Cupertino s’apprête à dévoiler sa nouvelle gamme de produits, mais une absence de taille se fait remarquer. Alors que les fans attendent avec impatience les iPhone 16 et la Watch Series 10, il semblerait que la très attendue Apple Watch Ultra 3 ne soit pas au programme. Quelles sont les raisons de ce revirement inattendu ?

Un événement Apple sous le signe de l’innovation… et de l’absence

L’effervescence est à son comble dans le monde de la tech. Apple s’apprête à lever le voile sur ses dernières innovations lors de sa keynote annuelle. Au menu : les iPhone 16, la Watch Series 10 (ou Series X) et les AirPods 4. Pourtant, une ombre plane sur cet événement tant attendu. Selon des sources bien informées, la Watch Ultra 3 ne fera pas partie de la fête.

Mark Gurman, l’oracle d’Apple, lâche une bombe

C’est Mark Gurman, journaliste renommé de Bloomberg et véritable référence en matière de fuites Apple, qui a mis le feu aux poudres. Dans un tweet récent, il affirme : « Je ne m’attends pas à ce qu’Apple annonce une Watch Ultra 3 demain. En revanche, je pense que l’Ultra 2 sera maintenue, avec potentiellement une nouvelle option de couleur noire. Je n’exclurais pas non plus un retard dans le lancement de la nouvelle Watch SE. »

Cette déclaration a pris de court de nombreux observateurs. En effet, la Watch Ultra, positionnée comme le fleuron des montres connectées d’Apple, semblait promise à une mise à jour annuelle.

https://x.com/markgurman/status/1832955583177388435

Une stratégie audacieuse ou un aveu de faiblesse ?

Plusieurs hypothèses circulent pour expliquer cette décision surprenante :

1. Un marché en berne : Les ventes de montres connectées d’Apple ont récemment connu une baisse significative. La firme a même été reléguée à la troisième place du marché, derrière Huawei et Xiaomi.

2. Des problèmes de brevets : Apple fait face à des litiges concernant le capteur SpO2 de ses montres. Cette situation pourrait freiner l’intégration de nouvelles fonctionnalités.

3. L’attente de l’innovation majeure : Apple pourrait préférer attendre d’avoir développé des fonctionnalités révolutionnaires, comme la mesure de la pression artérielle, avant de lancer une nouvelle itération de la Watch Ultra.

Que nous réserve l’Apple Watch Ultra 2 ?

À défaut d’une nouvelle version, la Watch Ultra 2 pourrait bénéficier d’un rafraîchissement. La principale nouveauté serait l’introduction d’une version noire, répondant ainsi à une demande forte des utilisateurs. Cette nouvelle couleur pourrait donner un second souffle à ce modèle haut de gamme, prisé des sportifs et des aventuriers.

L’avenir de la gamme Watch en question

L’absence de la Watch Ultra 3 soulève des questions sur la stratégie à long terme d’Apple dans le domaine des montres connectées. La firme pourrait-elle envisager de revoir son cycle de renouvellement pour se concentrer sur des innovations plus substantielles ?

Cette décision pourrait également être un moyen pour Apple de se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel. En prenant le temps de développer des fonctionnalités véritablement innovantes, la marque pourrait frapper un grand coup lors de sa prochaine itération.

Un suspense maintenu jusqu’au bout

Malgré ces révélations, il convient de rester prudent. Apple est connu pour sa capacité à surprendre, même à la dernière minute. Les fans de la marque devront donc patienter jusqu’à la keynote pour connaître le sort définitif de la Watch Ultra 3.

Une chose est sûre : qu’elle soit présente ou non, cette montre connectée haut de gamme continue de fasciner et de susciter l’intérêt des passionnés de technologie. L’événement Apple de 2024 s’annonce, quoi qu’il en soit, riche en annonces et en émotions pour tous les aficionados de la marque à la pomme.