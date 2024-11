Studio Underd0g fait face à un défi titanesque : l’augmentation spectaculaire des quantités minimales de commande pour ses chronographes emblématiques

Studio Underd0g, la marque horlogère indépendante britannique, se retrouve à un tournant décisif : Seagull, son fournisseur de mouvements, vient de porter sa quantité minimale de commande de 300 à 10 000 pièces. Confrontée à cette situation exceptionnelle, la marque est face à un dilemme cornélien : renoncer à sa collection iconique, la 01Series, ou s’engager dans un pari financier audacieux.

Une ascension fulgurante depuis sa création

Depuis ses débuts il y a quatre ans, Studio Underd0g a rencontré un succès fulgurant avec ses chronographes 01Series aux designs originaux et savoureux, puisant leur inspiration dans des douceurs alléchantes comme le chocolat ou la pastèque. Partie d’une production initiale de seulement 300 pièces, la marque a vu la demande s’envoler, enregistrant près de 6000 commandes lors de sa dernière édition.

Un challenge de taille pour les marques indépendantes

L’augmentation brutale des quantités minimales de commande imposée par les fournisseurs représente un véritable défi pour les marques horlogères indépendantes comme Studio Underd0g. Certaines se voient même contraintes de cesser leur activité, incapables d’assumer financièrement de tels volumes. Pour Richard Benc, fondateur de la marque, la décision a été facilitée par le succès retentissant des chronographes 01Series.

Un calibre Seagull ST1901B exclusif

Loin de se contenter du mouvement standard Seagull ST1901, Studio Underd0g a choisi une version sur-mesure, le ST1901B, arborant une platine entièrement noire et un régulateur à col de cygne perfectionné. Ces optimisations permettront à l’équipe d’assemblage basée en Grande-Bretagne d’affiner le réglage et le contrôle qualité de chaque mouvement, visant une précision de -10/+15 secondes par jour, nettement supérieure aux -15/+35 secondes du ST1901 classique.

Des évolutions subtiles pour la 3e génération

Fidèle à son identité, Studio Underd0g préserve les quatre modèles phares de la 01Series pour cette 3e génération :

Watermel0n

Mint Ch0c Chip

Go0fy Panda

Desert Sky

Néanmoins, le boîtier a été redessiné, passant de 13,7 mm à seulement 12,9 mm d’épaisseur, garantissant un confort accru au poignet. La couronne a été repensée pour une meilleure préhension. Chaque montre est dotée d’un verre saphir, d’une étanchéité à 50 m et s’accompagne d’un bracelet artisanal en cuir de veau Epsom de 20 mm, réalisé sur-mesure par The Strap Tailor.

Une marque résolument tournée vers l’avenir

En s’engageant avec détermination sur des volumes conséquents, Studio Underd0g démontre la solidité de ses fondations et sa confiance en l’avenir. Un parcours exemplaire pour une jeune marque indépendante qui a su se démarquer avec des chronographes originaux et décalés, sans jamais se prendre au sérieux.

Une nouvelle qui réjouira les aficionados de la marque : les précommandes pour la 3e génération de chronographes Studio Underd0g 01Series seront accessibles le 19 novembre 2024, de 15h à minuit GMT. Les tarifs demeurent inchangés, débutant à 600 € TTC. Les 600 premiers garde-temps commandés seront expédiés dès décembre 2024, les suivants à compter de janvier 2025. L’occasion idéale de s’offrir ou d’offrir une pièce horlogère singulière, fruit d’une formidable épopée horlogère à la britannique. Une success story qui ne manquera pas d’inspirer d’autres marques indépendantes, prouvant qu’avec passion et détermination, il est possible de relever les défis les plus ambitieux.