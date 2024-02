Splendid Splitters: Les 4 Chronographes rattrapante à ne pas manquer

À la croisée de l'excellence horlogère et de la fonctionnalité sportive, les chronographes rattrapante s'affirment comme des chefs-d'œuvre techniques capables de mesurer des intervalles de temps concurrents avec une précision stupéfiante. Ces montres, dotées d'aiguilles superposées pour le chronométrage fractionné, permettent non seulement d'évaluer des événements simultanés mais aussi de capturer des temps intermédiaires sans perturber le comptage en cours. Découvrons ensemble cinq modèles qui marquent l'univers horloger par leur ingéniosité et leur élégance.

F.P. Journe Chronographe Monopoussoir Rattrapante

Lors du SIHH 2018, F.P. Journe a dévoilé son Chronographe Monopoussoir Rattrapante, inspiré du modèle unique réalisé pour l'Only Watch auction de novembre 2017. Ce garde-temps se distingue par :

Son calibre 1518 à remontage manuel

Une réserve de marche impressionnante de 80 heures

Un système de pignon oscillant pour une activation précise du chronographe

Cette montre combine à la fois performance technique et esthétique raffinée, avec ses cadrans colorés et ses matériaux variés tels que le titane ou le platine.

IWC Portugieser Rattrapante Chronograph

Célèbre pour sa collection Portugieser, IWC a enrichi sa gamme en 2017 avec une série limitée de Rattrapante Chronographs. Caractérisée par :

Des éditions spécifiques à certaines boutiques IWC dans le monde

Une mécanique inspirée du calibre Valjoux 7750 adaptée par Richard Habring

Ce modèle intègre un bouton-poussoir à 10 heures pour contrôler l'aiguille rattrapante, assurant ainsi une mesure précise et intuitive des temps intermédiaires.

Breitling Navitimer B03 Rattrapante Chronograph

Breitling a frappé fort en introduisant son Navitimer 1 B03 Rattrapante 45, dotée d'un mouvement chronographe maison. Les points forts incluent:

Un cadran «Stratos Gray» exclusif aux boutiques Breitling

Calibre B03 basé sur le Calibre B01, avec module rattrapante additionnel

Avec une édition limitée à 250 pièces, ce chronographe se positionne comme un incontournable pour les amateurs d'instruments de mesure précis et sophistiqués.

Patek Philippe Ref. 5372P Grand Complication

Patek Philippe poursuit l'excellence avec son Ref. 5372P Grand Complication, une évolution remarquable dans sa gamme de chronographes rattrapante. Ses caractéristiques notables sont :

Un mécanisme monopoussoir complexe couplé à un calendrier perpétuel

Un design revisité avec un placement astucieux des compteurs et indicateurs sur le cadran

Cette pièce d'exception est logée dans un boîtier en platine et offre un choix entre un cadran bleu soleillé ou rose gold satiné vertical.