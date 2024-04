SpaceOne dévoile sa nouvelle montre spatiale, le Tellurium, une révolution dans l’horlogerie moderne

Après le succès retentissant de leur première montre, SpaceOne (anciennement Argon) lance le Tellurium, un garde-temps innovant qui fusionne design futuriste et mécanique de précision.

Genèse d'une création exceptionnelle

Le Tellurium est la deuxième montre de SpaceOne, conçue en collaboration avec Olivier Gamiette, designer français renommé pour ses visions innovantes dans l'automobile et l'horlogerie. Inspiré par ses lectures, Guillaume Laidet, co-fondateur de SpaceOne, a invité Gamiette à repousser les limites du design horloger. Le résultat ? Une montre aux allures de vaisseau spatial, encapsulant parfaitement l'ADN de SpaceOne et le langage esthétique saisissant de Gamiette.

Fabriquée en titane de grade 5

Silhouette néo-futuriste

Design léger et ergonomique

Un cadran céleste avec complication Tellurique

Au cœur de la montre Tellurium brille un cadran en aventurine, évoquant l'immensité céleste. Cette pièce horlogère est dotée d'une complication tellurique heliocentrique unique, conçue par Olivier Gamiette, qui affiche le temps, la date et le mois grâce à une roue planétaire incluant le Soleil, la Terre et la Lune. Le tout est piloté par un mouvement automatique suisse Soprod P024 H4, offrant une réserve de marche de 40 heures.

Cadran en aventurine évoquant l'espace

Complication tellurique unique

Mouvement automatique suisse

Un design qui transcende les frontières

Malgré un diamètre de boîtier de 42mm, le Tellurium paraît plus fin et plus petit au poignet, grâce à un cadran effectivement plus petit que le boîtier lui-même, créant une illusion visuelle qui séduira aussi bien les collectionneurs hommes que femmes. Cette montre est véritablement conçue pour un public large, affirmant son attrait universel.

Illusion d'une proportion plus discrète

Adaptée à tous les poignets

Disponibilité et acquisition

Assemblée intégralement dans l'atelier parisien de SpaceOne, la montre Tellurium est proposée au prix de 2 990 EUR (environ 3 221 USD). Elle sera disponible à la souscription à partir du 9 avril 2024, pour une période de quatre semaines. Pour ceux intéressés par cette montre révolutionnaire, il est conseillé de visiter le site officiel de SpaceOne pour toutes informations complémentaires et pour réserver leur exemplaire.

Prix compétitif pour un design exclusif

Disponible pour une période limitée

Le Tellurium de SpaceOne n'est pas seulement une montre, c'est un véritable bijou technologique qui allie esthétique futuriste et mécanique de pointe. Ce nouveau modèle est destiné à devenir une référence dans le monde des montres à thème spatial, offrant aux amateurs d'horlogerie une pièce unique qui va bien au-delà de l'ordinaire.