Smart ring vs smartwatch : quel wearable est le meilleur pour suivre votre forme ?

Les bagues intelligentes gagnent en popularité et les montres intelligentes restent indétrônables, mais lequel de ces appareils de suivi de forme est vraiment fait pour vous ?

Confort, design et durabilité

Le choix entre une montre intelligente et une bague intelligente dépend en grande partie de vos préférences personnelles. Les montres intelligentes offrent des bracelets ajustables pour un ajustement parfait et peuvent être personnalisées en changeant les bracelets avec différents matériaux et couleurs.

Si vous trouvez inconfortable de porter quelque chose à votre poignet, une bague intelligente pourrait être une meilleure alternative. Bien que les bagues intelligentes n’offrent pas de taille ajustable, de nombreuses entreprises envoient un kit de mesure avec des bagues en plastique pour vous aider à trouver la taille idéale. La plupart des modèles que j’ai testés sont incroyablement confortables et s’ajustent parfaitement.

Elles sont conçues pour être suffisamment confortables pour être portées toute la nuit, tandis que beaucoup de gens n’aiment pas porter des montres au lit. Bien que ces bagues aient un design fixe, elles sont généralement plus discrètes et ressemblent à des bijoux, vous offrant un look plus élégant et moins sportif comparé à la plupart des montres intelligentes et des trackers de fitness. Cependant, elles peuvent sembler encombrantes par rapport aux bagues ordinaires, en particulier sur les petites mains – ne vous laissez pas tromper par les messages marketing qui prétendent qu’elles sont toutes incroyablement fines et délicates.

Comme toute technologie portable, les bagues intelligentes sont également sujettes à l’usure. Lors de mes tests, celles avec des finitions noires mates, comme l’Ultrahuman Ring Air et la Circular Ring Slim, montraient des signes importants de rayures après seulement quelques jours. En revanche, les montres intelligentes plus haut de gamme sont conçues pour être durables.

Gagnant : bagues intelligentes

Ecrans, applications et fonctionnalités de smartphone

Si vous préférez un appareil avec un écran, vous devrez choisir une montre intelligente ou un tracker de fitness plus grand. Les bagues intelligentes sont conçues pour être plus passives – bien que certains modèles incluent désormais des fonctionnalités supplémentaires, comme des alarmes vibrantes. Cela rend les bagues intelligentes excellentes si vous essayez de réduire votre temps d’écran tout en voulant surveiller votre santé. Vous pourriez également envisager un tracker de poignet sans écran, comme le Whoop 4.0, qui se concentre uniquement sur le suivi de la forme physique sans distractions numériques.

Bien que l’absence d’écran puisse être un atout pour les bagues intelligentes, réfléchissez si cela pourrait vous manquer lors d’activités comme la course, l’utilisation d’applications ou lorsque vous souhaitez contrôler la lecture de musique depuis votre téléphone. Pour beaucoup, le désir de se déconnecter des écrans est fort. Mais si vous passez d’une montre intelligente ou d’un tracker de fitness à une bague intelligente, il est important de considérer si cela impactera votre mode de vie, surtout si vous souhaitez suivre des activités spécifiques depuis votre poignet en temps réel, comme les entraînements.

En revanche, les montres intelligentes, en particulier celles avec connectivité LTE, offrent un monde de possibilités. Elles peuvent fonctionner comme des appareils autonomes, capables d’envoyer des alertes SOS et de passer des appels. Beaucoup disposent également de commandes physiques, d’assistants vocaux intégrés et d’applications, les rendant bien plus que de simples trackers de fitness. Pensez à elles comme à vos compagnons numériques complets.

Gagnant : montres intelligentes

Suivi du sommeil, énergie et bien-être

Un avantage significatif des bagues intelligentes est leur précision dans le suivi du sommeil grâce aux données qu’elles collectent, telles que la fréquence cardiaque, les mouvements et même la température. Pour ceux qui trouvent les appareils portés au poignet inconfortables la nuit, une bague intelligente peut également être une option plus appropriée. En général, j’ai trouvé les bagues intelligentes que j’ai testées plus confortables pour le port nocturne, bien qu’il soit important de noter qu’une bague mal ajustée ou des capteurs clignotants peuvent perturber le sommeil.

De nombreuses bagues intelligentes de premier plan sont principalement conçues pour surveiller le sommeil et fournir des informations sur vos niveaux d’énergie et votre bien-être général plutôt que de se concentrer principalement sur la forme physique. Cela en fait un excellent choix pour ceux qui priorisent une vision holistique de leur santé, bien que la plupart des montres intelligentes et des trackers de fitness haut de gamme suivent également ces métriques.

Oura et Ultrahuman offrent des commentaires détaillés sur vos niveaux d’énergie quotidiens et votre état de préparation à l’exercice dans leurs applications, ainsi que des informations sur le meilleur moment pour manger, dormir et consommer de la caféine. Ce type de feedback n’est pas unique – par exemple, Garmin offre des suggestions similaires sur les niveaux d’énergie – mais cela montre comment les bagues intelligentes différencient leurs offres des autres appareils.

Il est important de mentionner que bien que de nombreuses montres intelligentes et trackers de fitness, comme les meilleures Apple Watch, soient tout aussi efficaces pour le suivi du sommeil, elles peuvent nécessiter une recharge nocturne, ce qui peut être vraiment gênant. Tout comme les montres intelligentes, l’autonomie de la batterie varie considérablement parmi les bagues intelligentes : par exemple, la dernière Oura Ring Generation 3 dure jusqu’à 7 jours avec une seule charge, tandis que la Circular Ring Slim doit être rechargée après seulement 2 jours.

Gagnant : bagues intelligentes

Suivi de la forme physique, capteurs et précision

De nombreuses bagues intelligentes de premier plan peuvent suivre vos mouvements et elles s’améliorent dans la surveillance de vos entraînements – surtout lorsque vous ajoutez des activités manuellement via leur application. Cependant, les montres intelligentes et les trackers de fitness offrent actuellement la meilleure solution pour des données détaillées sur la vitesse, la fréquence cardiaque, les tours et d’autres métriques spécifiques.

Bien que certains puissent prétendre que les bagues intelligentes peuvent effectuer toutes les fonctions des montres intelligentes et des trackers de fitness, elles ne fournissent pas des données complètes sur la forme physique et ne peuvent évidemment pas afficher ces informations en temps réel, car elles n’ont pas d’écran.

C’est probablement pourquoi certaines personnes combinent leurs équipements portables, en utilisant un tracker de fitness dédié, comme une montre de course de premier plan, pour des activités spécialisées tout en portant une bague intelligente pour un usage continu et quotidien. Bien que mélanger et assortir les wearables soit une option, cela peut ne pas être réalisable pour tout le monde, en particulier pour ceux qui ont un budget limité ou qui préfèrent la simplicité.

Il y a un grand débat sur la question de savoir si les bagues intelligentes ou les montres intelligentes sont plus précises. Certaines données suggèrent que le placement d’une bague intelligente sur votre doigt pourrait donner des lectures plus précises pour la fréquence cardiaque et la température, mais cette précision dépend de plusieurs facteurs, y compris la qualité des capteurs, les algorithmes utilisés pour l’interprétation des données et, surtout, l’ajustement de l’appareil. Par exemple, une bague intelligente que je teste actuellement s’ajuste comme les autres que j’ai testées au début, mais se déplace pendant la nuit, ce qui entraîne une perte de contact des capteurs avec ma peau.

Gagnant : montres intelligentes

Prix, abonnements et risques

Il existe de nombreuses montres intelligentes différentes, allant de l’Apple Watch Ultra 2, extrêmement chère (899€), à la CMF Watch Pro de Nothing, incroyablement abordable (69€). C’est une histoire similaire avec les trackers de fitness, allant de la montre de course haut de gamme, la Garmin Epix Pro (999€), au super budget Huawei Band 7 (50€).

En comparaison, les meilleures bagues intelligentes ne sont pas aussi chères que les modèles les plus haut de gamme, mais restent un investissement significatif. Par exemple, l’Oura Gen 3 coûte 299€ et l’Ultrahuman Ring Air est à 349€.

Certains critiques affirment que des bagues intelligentes sont disponibles à petit budget, mais d’après mon expérience, ces options abordables compromettent la qualité. En revanche, les trackers de fitness économiques peuvent manquer de l’esthétique soignée mais offrent souvent une plus grande fiabilité. Si le coût est votre principale préoccupation, choisissez l’un des meilleurs trackers de fitness à petit budget. Les choses évoluent rapidement, mais il est actuellement difficile de fabriquer une bonne bague intelligente à petit budget, ce qui a conduit à une explosion sur le marché des bagues intelligentes de mauvaise qualité et bon marché.

De plus, il y a eu un engouement significatif autour des bagues intelligentes. J’ai rencontré des personnes qui étaient initialement enthousiastes à l’idée de posséder une bague intelligente, pour ensuite la trouver inconfortable, excessivement rayée ou tout simplement gênante à utiliser. Si vous avez un budget plus généreux et aimez expérimenter avec les dernières technologies, ces problèmes pourraient ne pas vous dissuader. Cependant, pour ceux qui sont plus prudents, ce n’est peut-être pas le moment idéal pour investir dans une bague intelligente.

Il est également important de noter que certaines bagues intelligentes de premier plan, comme l’Oura, sont accompagnées de plans d’abonnement. Bien que certains utilisateurs puissent trouver ces services et leurs avantages attrayants – tels que les mises à jour et l’intégration avec des applications tierces – il est essentiel d’évaluer si les dépenses continues après l’achat initial sont dans votre budget.

Enfin, certaines bagues intelligentes semblent être lancées précipitamment sur le marché. Les fonctionnalités ne sont pas peaufinées, les défauts de conception sont évidents, et les applications ne lisent ou ne fonctionnent pas aussi bien qu’elles le devraient. En comparaison, les appareils plus établis, comme les montres intelligentes, ont tendance à offrir une expérience plus aboutie, bénéficiant de plusieurs années de retours utilisateurs et d’itérations.

Gagnant : montres intelligentes

Smart ring vs smartwatch : quel est le meilleur ?

Il n’y a pas de réponse définitive quant à savoir si les bagues intelligentes ou les montres intelligentes sont meilleures. Chaque type de wearable s’adresse à des préférences et des besoins différents, avec des avantages et des inconvénients distincts.

Une bague intelligente pourrait être un excellent choix pour ceux qui ont un budget plus large, qui sont désireux d’essayer les dernières technologies et qui n’ont pas besoin d’un suivi détaillé de la forme physique. Les bagues intelligentes sont également particulièrement efficaces pour surveiller le bien-être général et le sommeil; beaucoup des meilleures sont très légères et confortables. Cependant, en tant que catégorie, les bagues intelligentes en sont encore à leurs débuts et s’amélioreront avec le temps.

Si vous appréciez d’avoir des applications à portée de main, avez besoin de métriques de fitness détaillées ou souhaitez un appareil fiable et éprouvé, une montre intelligente est la solution. Alternativement, si les applications ne sont pas une priorité et que le coût est une préoccupation, envisagez de choisir l’un des meilleurs trackers de fitness.

Bien qu’ils n’aient peut-être pas l’attrait esthétique des montres intelligentes les plus récentes ou la nouveauté des bagues intelligentes, ils sont excellents pour suivre les métriques de fitness avec précision sans aucun souci.