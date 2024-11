Sinn 717 : Le Chronographe Inspiré des Horloges de Cockpit du Jet Tornado

Le Sinn 717, sorti en 2021, a déjà remporté au moins deux prestigieux prix de design allemands. Ce chronographe imposant et lisible s’inspire du design des légendaires horloges de cockpit NaBo 17 du célèbre avion de chasse Tornado. Plongeons à nouveau dans les détails de la 717 et découvrons une intéressante histoire liée aux NaBo 17 qui a récemment refait surface.

Un look audacieux et fonctionnel

Fin 2021, peu après sa sortie, mon collègue Lex avait pu examiner la Sinn 717 et avait été séduit par sa présence affirmée. Depuis, cette montre est restée au catalogue et impressionne toujours autant en vrai. Il est indéniable que Sinn fabrique des montres robustes en mettant l’accent sur la fonctionnalité. La 717 incarne parfaitement cette philosophie avec son look d’horloge de cockpit et ses caractéristiques impressionnantes que nous allons passer en revue. Mais commençons par évoquer une récente nouvelle concernant la NaBo 17 dont elle s’inspire.

Sinn a révélé une anecdote sur les horloges de cockpit NaBo 17 que la marque a fabriquées pour le chasseur Panavia PA-200 Tornado, toujours en service dans l’armée de l’air allemande. Le 16 avril 1980, deux pilotes d’essai se sont écrasés avec un Tornado en Allemagne et ont tragiquement perdu la vie. Après le crash, le lieutenant-colonel Volkart Rothweiler a été chargé d’enquêter.

Parmi ses différentes constatations, il a découvert que les deux horloges de bord étaient intactes et fonctionnaient toujours. Cette histoire était restée inconnue jusqu’à récemment, lorsque Rothweiler, aujourd’hui à la retraite, a retrouvé l’une des horloges avec plusieurs autres souvenirs de sa carrière de pilote militaire. Il a contacté Lothar Schmidt, le propriétaire de Sinn, pour lui raconter cette anecdote. L’horloge a finalement intégré la collection d’archives de la marque.

Un design imposant taillé pour l’action

Même si la Sinn 717 n’est pas une véritable horloge de cockpit, les similitudes sont flagrantes avec ses larges chiffres blancs, ses touches d’orange et sa lunette rotative. La disposition est néanmoins plus proche d’une montre traditionnelle. Ce garde-temps en acier inoxydable de 45 mm arbore le traitement de surface Black Hard Coating et Tegiment de la marque pour une résistance à toute épreuve. Si sa taille peut paraître intimidante, elle reste portable sur les poignets de taille moyenne grâce à ses courtes cornes de 48 mm. Naturellement, le bracelet en cuir noir de 24 mm de large renforce encore la présence au poignet. Son épaisseur de 15,3 mm inclut le verre saphir plat.

Une technologie innovante

La Sinn 717 a été le premier modèle de la marque à inaugurer une technologie innovante d’étanchéité de la lunette. Le porteur peut régler la lunette interne simplement en tournant le bord extérieur cranté. Habituellement, ce n’est pas la recette idéale pour une forte étanchéité, mais la 717 parvient tout de même à atteindre une résistance à l’eau de 200 m. Par ailleurs, en cas de doute, la capsule Ar-Dehumidifying Technology avertit si de l’humidité pénètre dans le boîtier.

Un affichage que les puristes adorent

Au-delà d’une lisibilité optimale, la Sinn 717 possède une fonction que les collectionneurs de chronographes old-school apprécient particulièrement. Le calibre automatique intégré dispose d’un compteur central des minutes, comme le légendaire Lemania 5100. Un choix logique puisque la NaBo 17 possède la même complication. Sur la montre, le compteur des minutes se lit via l’épaisse aiguille orange avec du matériau luminescent près de sa pointe. D’autre part, une fine aiguille centrale orange enregistre les secondes écoulées.

Pour le reste, la montre affiche les secondes au 9 heures et une fenêtre de date à 3 heures. Là encore, en clin d’œil à l’horloge de cockpit, la lunette interne est fortement inclinée vers le cadran noir mat. Une généreuse dose de Super-LumiNova émet une lueur verte dans l’obscurité pour garantir une lisibilité permanente.

Le calibre maison SZ01

Le mouvement qui bat au cœur de ce chronographe à compteur central des minutes est le Sinn SZ01. Il s’agit d’un chronographe automatique basé sur le Concepto C 99001. Sinn a cependant collaboré avec l’entreprise pour développer le module. Ce calibre à 28 rubis bat à une fréquence de 28’800 alternances par heure et offre 42 heures de réserve de marche. Une couronne vissée permet de régler l’heure et la date, tandis que deux poussoirs de type piston contrôlent le chronographe.

Une sensation familière au poignet

Impossible d’échapper au fait que la Sinn 717 est une montre imposante. Pourtant, en l’essayant, j’ai eu une impression de déjà-vu. Je possède en effet une EZM 1.1 S avec la même couleur de boîtier et le même mouvement. C’est aussi une grande montre qui ne devrait pas aller à mon poignet, mais ses cornes de 48 mm la rendent portable. Ce n’est pas une montre de tous les jours pour moi, mais si j’avais un poignet plus large, elle pourrait l’être. La 717 dégage la même sensation, c’est-à-dire qu’elle est magnifiquement finie et semble indestructible, tout comme l’horloge de cockpit qui l’a inspirée. Je l’avoue, j’ai opté pour un bracelet en silicone noir Sinn sur mon EZM et ferais probablement de même avec la 717.

Pour résumer, la nouvelle de la survie de deux chronomètres de cockpit NaBo 17 lors d’un crash nous a donné une bonne raison de passer du temps en personne avec la Sinn 717. Même si cette montre est sortie il y a trois ans, elle reste fraîche et audacieuse. Non, elle n’est pas petite, mais les petites montres ne sont pas faites pour tout le monde. Je pense que la Sinn 717, à 4’990 €, est une option convaincante pour ceux qui recherchent un chronographe imposant doté d’une panoplie de fonctionnalités innovantes et d’une qualité de fabrication rivalisant avec des marques bien plus grandes et onéreuses. La 717 peut se targuer de descendre d’une horloge durable et éprouvée, utilisée dans un avion de légende, un véritable atout supplémentaire.

Quelle est votre opinion sur cette montre et l’histoire fascinante qui l’a inspirée ? Comme toujours, n’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires !