Si à 50 ans on n’a pas une Rolex : la phrase qui a déclenché la polémique

En 2009, Jacques Séguéla, célèbre publicitaire, a créé un tollé en déclarant qu’à 50 ans, si l’on n’avait pas une Rolex, on avait raté sa vie. Cette phrase, prononcée lors d’une émission télévisée, a depuis marqué l’histoire des médias français et a ouvert le débat sur les symboles de réussite sociale.

Une déclaration qui a choqué le public

Lors de son intervention sur le plateau de Télématin en février 2009, Jacques Séguéla a provoqué une véritable onde de choc en défendant le fait qu’un président puisse porter une montre de luxe. Cette déclaration, qui se voulait une réponse à la controverse autour de Nicolas Sarkozy et de sa Rolex, a immédiatement suscité de vives réactions. Séguéla, connu pour ses campagnes publicitaires percutantes, a ainsi déclaré :

« Comment peut-on reprocher à un Président d’avoir une Rolex ? »

Pour lui, porter une Rolex à 50 ans symbolise une forme de succès. Mais cette affirmation a été interprétée comme une glorification des biens matériels et de la richesse ostentatoire, ce qui a profondément divisé l’opinion publique.

Un faux pas médiatique ou une erreur de communication ?

Séguéla ne s’attendait certainement pas à la virulence des critiques qui allaient suivre. Qualifiant cet incident non pas d’erreur de communication mais d’erreur journalistique, il a tenté de défendre son point de vue en expliquant que le luxe n’était pas à blâmer, mais bien l’interprétation qui en avait été faite. Il se justifiait en arguant que la Rolex n’était qu’un exemple parmi tant d’autres et qu’il aurait tout aussi bien pu mentionner une voiture de luxe ou même un simple stylo.

Les propos de Séguéla sont rapidement devenus viraux, amplifiés par une société de plus en plus critique à l’égard des symboles de richesse, surtout en période de crise économique. Beaucoup voyaient dans ses paroles une déconnexion totale avec les réalités vécues par la majorité des Français.

Des excuses pour calmer la tempête médiatique

Face au tollé provoqué par ses paroles, Jacques Séguéla a rapidement réalisé l’ampleur de son « gaffe« . Dès le soir même, il a présenté des excuses publiques sur la chaîne Canal+, reconnaissant que c’était la plus grande erreur de sa carrière. Mais malgré ces excuses, l’image du publicitaire était déjà fortement ternie. La phrase « Si à 50 ans on n’a pas une Rolex, on a raté sa vie » était gravée dans la mémoire collective.

Un mois après cet incident, il tenta de redorer son image en mettant aux enchères sa propre montre lors d’une vente organisée par Sotheby’s à Paris. Les fonds récoltés lors de cette vente caritative étaient destinés à plusieurs associations. Ce geste a été perçu comme une tentative de se racheter auprès de l’opinion publique, même si le mal était déjà fait.

Retour sur les faits : une incompréhension ?

Six ans plus tard, en 2015, Jacques Séguéla est revenu sur cette affaire lors d’une interview sur BFM-TV. À cette occasion, il a tenté de clarifier ses propos en expliquant que son intention n’était pas de réduire la réussite à la possession d’une montre de luxe. Il insistait sur le fait que la Rolex n’était qu’un symbole de rêve, et qu’il aurait pu choisir n’importe quel autre objet culte pour illustrer son propos.

Cependant, au lieu d’apaiser la situation, il a enchaîné une nouvelle déclaration maladroite :

« Même si on est clochard, on peut arriver à mettre de côté 1 500 euros ! »

Cette nouvelle sortie a ravivé les critiques à son encontre, renforçant l’idée qu’il était déconnecté des réalités sociales. Beaucoup ont interprété cette remarque comme une preuve supplémentaire de l’élitisme de ses propos. Cette maladresse de langage a encore une fois mis le feu aux poudres, malgré ses tentatives répétées de minimiser l’impact de ses paroles.

Les symboles de la réussite : une Rolex pour tous ?

La phrase de Jacques Séguéla sur la Rolex soulève une question plus profonde sur la signification des objets de luxe dans notre société. Pour certains, une montre Rolex représente bien plus qu’un simple accessoire de mode, elle est le symbole d’une réussite sociale. Mais ce lien entre possession d’objets de valeur et succès personnel est loin d’être universel, et beaucoup considèrent qu’il existe d’autres formes de réussite, loin des biens matériels.

La Rolex, une montre de luxe intemporelle : Depuis sa création en 1905, la marque Rolex est devenue un emblème du luxe. Chaque modèle, qu’il s’agisse de la Submariner ou de la Daytona , est associé à une précision et une qualité inégalées.

: Depuis sa création en 1905, la marque Rolex est devenue un emblème du luxe. Chaque modèle, qu’il s’agisse de la ou de la , est associé à une précision et une qualité inégalées. Un objet de désir : Pour de nombreuses personnes, la Rolex est un rêve, un but à atteindre dans la vie. Il s’agit non seulement d’un objet de collection, mais aussi d’un symbole de statut.

: Pour de nombreuses personnes, la Rolex est un rêve, un but à atteindre dans la vie. Il s’agit non seulement d’un objet de collection, mais aussi d’un symbole de statut. Les alternatives à la réussite matérielle : Si certains voient dans la possession d’une Rolex un signe de réussite, d’autres prônent des valeurs plus immatérielles, telles que le bonheur, la santé ou encore l’accomplissement personnel.

Une déclaration qui perdure dans la mémoire collective

Aujourd’hui encore, la phrase de Jacques Séguéla continue de susciter des discussions. Symbole d’un certain rapport au luxe et à la réussite, elle résonne dans une époque où les écarts de richesse sont de plus en plus visibles. Pourtant, la montre Rolex demeure un objet de fascination, tant pour ceux qui la voient comme un aboutissement que pour ceux qui la critiquent comme étant l’incarnation d’un matérialisme excessif.

Si à 50 ans on n’a pas une Rolex… peut-être n’a-t-on pas raté sa vie après tout, mais on aura certainement fait partie de ceux qui privilégient d’autres priorités.