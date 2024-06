Shopping Time : 5 montres Rolex disponibles à prix de détail dès maintenant

Une Rolex modèle actuel à prix de détail, dès maintenant ? Oui, c’est la bonne nouvelle, et nous avons cinq excellents exemples que vous pouvez acheter dès maintenant.

Rolex Datejust

La Rolex Datejust est la quintessence de Rolex pour beaucoup, et la vaste gamme de la collection a montré que la montre est remarquablement capable de se réinventer. La Datejust peut être configurée de nombreuses façons, mais c’est le bracelet jubilé et la lunette cannelée qui rendent son look unique et en font une favorite éternelle. Introduite en 1945 pour célébrer le 40e anniversaire de la marque, elle fut la première montre à intégrer une date à un mouvement chronomètre automatique. Aujourd’hui, elle est la référence la plus prolifique de Rolex.

La Datejust a été proposée en tailles allant de 28 mm à 41 mm tout au long de son histoire, mais le boîtier de 36 mm trouve un équilibre parfait et suit la tendance des montres plus petites. Cet exemple que nous avons sélectionné est de 36 mm sur un bracelet jubilé avec une lunette cannelée encadrant son cadran argenté avec une texture subtile en rayon de soleil. Ce modèle est listé à 10 295 €, proche de son prix de détail de 9 050 €. Vous pourriez même négocier un peu !

Prix : 10 295 €

Référence : 126234

Rolex Sea-Dweller

La Rolex Sea-Dweller est la montre de plongée qui a cimenté la place de la marque dans l’histoire, avec des exploits légendaires depuis sa création lors du projet SEALAB de la marine américaine jusqu’à sa descente dans la fosse des Mariannes attachée à l’extérieur du Deepsea Challenger. Le modèle 126600 de 2017 a marqué la première apparition d’un cyclope sur une Sea-Dweller et a ajouté une ligne de texte rouge en hommage à l’histoire de la montre.

Le prix de détail de la Sea-Dweller 126600 est de 13 250 €, et des exemples en excellent état peuvent être trouvés autour de ce prix sur le marché secondaire. Cette montre est listée juste en dessous, à 12 895 € et est en très bon état. Cette référence utilise le mouvement moderne 3235, un chronomètre superlatif qui fonctionne à +/- 2 secondes par jour.

Prix : 12 895 €

Référence : 126600

Rolex Air-King

La Rolex Air-King est une montre particulière aujourd’hui, mais elle représente une partie importante de l’histoire de la marque. Sortie en 1945 aux côtés de la Datejust, l’Air-King était une montre ‘d’entrée de gamme’, une distillation de tout ce que Rolex représentait sous sa forme la plus basique. La référence 126900 de 2022 a conservé le design distinctif du cadran mais avec quelques modifications pour améliorer l’équilibre.

Ce nouveau boîtier mesure 40 mm de diamètre avec une épaisseur totale inférieure à 12 mm, et pourrait bien être le meilleur atout de cette référence. Cet exemple en excellent état est également proposé à moins de 1 000 € de son prix de détail, disponible pour 8 350 €.

Prix : 8 350 €

Référence : 126900

Rolex Explorer

Rolex a sorti une nouvelle Explorer en 2021 avec la référence 214270, ramenant la montre à sa taille classique de 36 mm, surprenant de nombreux passionnés. La référence 124273 Explorer en Rolesor (acier et or jaune) a également été introduite, une première pour l’Explorer, attirant rapidement l’attention des collectionneurs.

Cette Explorer abrite le mouvement automatique Rolex 3230, doté de l’échappement Chronergy avec ressort de balancier Parachrom bleu paramagnétique pour une précision plus fiable. Cet exemple est proposé à un prix bien inférieur à son prix de détail actuel de 12 050 €.

Prix : 10 295 €

Référence : 124273

Rolex Sky-Dweller

La Sky-Dweller est la montre la plus innovante mécaniquement de Rolex, peut-être même de tous les temps. Cette collection, introduite en 2012, comporte une complication de calendrier annuel présentée de manière unique. La date se trouve à 3 heures, tandis que le mois est représenté par l’une des ouvertures à la fin de chaque index horaire.

Les fonctions sont toutes contrôlées par le système Ring Command, qui implique de tourner la lunette pour passer entre les fonctions de la couronne. Cet exemple en excellent état avec un boîtier et un bracelet en Rolesor blanc est proposé à 18 495 €.

Prix : 18 495 €

Référence : 326934

https://www.enviedevoyager.fr/la-decision-de-qatar-airways-va-t-elle-tuer-la-premiere-classe/