Serica Parade : une montre habillée rétro qui redéfinit le style français

La marque française de micro-montres Serica surprend avec la Parade, sa toute première montre habillée. Ce modèle, alliant élégance rétro et modernité, se distingue par son design unique et ses caractéristiques techniques impressionnantes. Une pièce à part entière qui promet de séduire les amateurs de montres raffinées et audacieuses.

Serica : une marque audacieuse au design singulier

Depuis son lancement en 2019, Serica s’est forgé une réputation pour ses créations qui marient tradition et innovation. La marque s’est d’abord fait connaître avec une montre de terrain, la W.W.W., rapidement suivie par des modèles de plongée et GMT. Chacun de ces modèles reflète un design identifiable et une créativité sans cesse renouvelée.

Avec le modèle Parade, Serica explore un nouveau territoire en proposant une montre habillée. Ce choix marque une étape importante pour la marque et témoigne de sa capacité à redéfinir les standards tout en respectant son identité. La Parade illustre parfaitement la vision de Serica : créer des montres intemporelles, surprenantes et toujours raffinées.

Un design rétro et sophistiqué

La Serica Parade présente un boîtier en acier inoxydable de 35 mm, dont la forme ovale distinctive est appelée « stadium » par la marque. Ce design original rappelle les montres vintage des années 60, tout en leur insufflant une touche de modernité. La lunette à étages, avec son fini brossé, évoque subtilement les montres de terrain précédentes de Serica.

Avec une épaisseur de seulement 8,6 mm, la Parade est une montre qui allie finesse et confort. Son design « sans cornes », où le bracelet est directement intégré sous le boîtier, accentue son élégance et garantit une tenue agréable au poignet. Cette approche esthétique séduira les amateurs de montres aux proportions compactes et harmonieuses.

Des cadrans qui allient sobriété et élégance

La Parade propose deux variantes de cadran : Satin Black et Sunray Brass. Le cadran noir offre une esthétique épurée et intemporelle, tandis que la version en laiton brossé ajoute une touche de chaleur et de contraste. Les deux options incluent des index sous forme de sphères appliquées, ajoutant une dimension subtile au design minimaliste.

Un motif « S guilloché » qui apporte une texture élégante et raffinée.

Des aiguilles bombées conçues pour réfléchir la lumière, améliorant ainsi la lisibilité.

Un cadran sans logos ostentatoires, limité à un discret « Serica » et à l’indication « Swiss » à 6 heures.

Des performances techniques impressionnantes

Malgré son apparence élégante, la Parade se distingue par des caractéristiques techniques souvent absentes des montres habillées traditionnelles. Son étanchéité de 100 mètres en est un exemple marquant. Cette résistance à l’eau résulte d’un système ingénieux où les vis du fond de boîtier traversent jusqu’à la lunette, comprimant les joints pour garantir une protection optimale.

Un mouvement automatique de qualité

La Parade est animée par le mouvement automatique Soprod M100, réputé pour sa fiabilité et sa précision. Ce mouvement offre une réserve de marche de 42 heures, idéale pour une utilisation quotidienne ou lors d’événements particuliers. Bien que le fond de boîtier soit fermé, le mouvement bénéficie de finitions soignées, témoignant du savoir-faire de Serica.

Un style intemporel et une grande polyvalence

La Parade est équipée d’un bracelet en cuir de haute qualité, parfaitement adapté à son esthétique classique. Toutefois, son design polyvalent permet d’explorer d’autres options. Imaginez-la sur un bracelet maille milanaise ou sur une sangle en tissu pour un look plus personnalisé et audacieux.

Cette montre réussit à capturer l’esprit du passé tout en s’inscrivant dans la modernité. Son design plaira autant aux collectionneurs de montres vintage qu’aux amateurs à la recherche d’une pièce unique pour enrichir leur garde-temps.

Un tarif attractif pour une montre de micro-marque

Proposée au prix de 1 490 €, la Parade représente un excellent rapport qualité-prix. Ce tarif reflète non seulement le niveau de détail et de finition, mais aussi les spécifications techniques qui en font une montre à la fois élégante et fonctionnelle.

Dimensions : 35 mm x 41 mm x 8,6 mm

Matériaux : acier inoxydable, verre saphir

Mouvement : Soprod M100 automatique

Étanchéité : 100 m

Pourquoi la Serica Parade mérite votre attention ?

Avec la Parade, Serica montre qu’une montre habillée peut être bien plus qu’un simple accessoire élégant. Elle peut également refléter une personnalité audacieuse et une esthétique unique. En combinant des caractéristiques modernes et un design rétro, la Parade se démarque dans un marché où l’innovation se fait parfois rare.

Ce modèle constitue une avancée importante pour Serica, prouvant que la marque est capable de réinventer son identité sans perdre son essence. Une montre à la fois élégante, technique et originale, qui trouvera sans doute sa place parmi les garde-temps incontournables de l’année.