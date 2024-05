Serica 6190 M.S.L : Quand l’élégance vintage rencontre la performance moderne

La marque indépendante française Serica dévoile une nouvelle déclinaison de sa célèbre montre de terrain 6190. Baptisée M.S.L, pour « Mean Sea Level », cette version se pare de nouveaux cadrans et coloris qui rendent un bel hommage à l'âge d'or des montres de sport des années 50. Découverte d'une pièce élégante, originale et diablement efficace.

Une 6190 revisitée avec subtilité

La Serica 6190 M.S.L reprend les caractéristiques techniques de la 6190 standard récemment mise à jour :

Boîtier en acier de 37,7 mm de diamètre pour 10,4 mm d'épaisseur

Étanchéité à 200 mètres avec couronne vissée

Verre saphir et entrecornes de 46,5 mm

Mouvement automatique suisse Soprod M100 certifié COSC, 42h de réserve de marche, 4 Hz

Les évolutions se concentrent sur l'esthétique, avec trois nouveaux coloris de cadran :

Noir émail

Gris tempête (une première pour ce ton chaud)

Blanc polaire (couleur inédite sur ce modèle depuis 2019)

Tous arborent la typologie de cadran propre à Serica, avec un chemin de fer périphérique encerclant les index. Mais ces derniers sont désormais appliques et non peints. Autre nouveauté : l'aiguille des secondes se pare d'un revêtement luminescent comme ses consœurs des heures et minutes.

Un look vintage dynamisé par le bracelet Bonklip

La 6190 M.S.L est proposée uniquement sur un bracelet en acier Bonklip. Un choix audacieux qui souligne la personnalité vintage de la montre tout en lui insufflant une touche de dynamisme et de légèreté. Très confortable grâce à son système d'attache rapide, ce bracelet iconique est proposé en trois tailles (S, M et XL) pour s'adapter à tous les poignets.

Pas de changement côté mécanique en revanche. La 6190 M.S.L est animée par le robuste mouvement automatique Soprod M100, dont la précision est certifiée chronomètre par le COSC. Un gage de fiabilité et de qualité pour cette montre de terrain taillée pour l'aventure, comme en témoigne sa solide résistance à l'eau de 200 mètres.

L'élégance signature de Serica

Ces évolutions subtiles mais efficaces illustrent bien la philosophie de Serica. La marque indépendante française, réputée pour sa discrétion, n'est pas du genre à révolutionner ses créations. Elle préfère les faire évoluer subtilement dans leur tempo, en peaufinant les détails. Les index appliques apportent ainsi une vraie profondeur au cadran, tandis que les nouvelles teintes lui confèrent une élégance inédite.

La 6190 M.S.L incarne parfaitement les valeurs de Serica : des montres de caractère inspirées du passé, mais tournées vers la modernité. Avec ses proportions contenues (46,5 mm d'entrecornes), elle se montre élégante et passe-partout. De quoi plaire aux amateurs de montres vintage, mais aussi à une clientèle plus jeune en quête d'authenticité.

Déjà disponible à un prix contenu

Autre bonne nouvelle : vous pouvez d'ores et déjà commander la Serica 6190 M.S.L sur le site de la marque au prix de 1 090 €. Un positionnement intéressant au vu de la qualité de réalisation et du mouvement chronométré. Il confirme la volonté de Serica de proposer le meilleur rapport qualité-prix possible, sans sacrifier une once d'originalité et de désirabilité.

Bref, une réussite de plus à mettre au crédit de la jeune pousse française, qui trace son sillon avec une belle constance. Cette 6190 M.S.L ne va pas bouleverser la donne, mais elle montre que Serica a de la suite dans les idées et sait donner envie avec des créations singulières et néanmoins abordables. De quoi séduire un public toujours plus large et confirmer la place à part de la marque dans le paysage horloger hexagonal.