Seiko ressuscite le design emblématique de la « Kamen Rider » avec les nouvelles Seiko 5 Sports Heritage en édition limitée

Les amateurs de Seiko vintage vont être ravis ! La marque japonaise dévoile aujourd’hui les Seiko 5 Sports Heritage Design Re-creation Limited Edition, deux montres au design inspiré d’un modèle culte de la fin des années 60. Avec ces nouveautés, Seiko prouve une fois de plus son attachement à son riche patrimoine horloger.

Un boîtier aux lignes rétro pour un look intemporel

Les nouvelles Seiko 5 Sports Heritage reprennent le design emblématique de la référence 5126-8090 de 1968, surnommée « Kamen Rider » en raison de son apparition au poignet d’un personnage de la célèbre série télévisée japonaise éponyme. Ce boîtier créatif et confortable fait partie des modèles « Sports Diver » les plus appréciés des collectionneurs.

Déclinées en deux versions, cadran argenté (réf. SRPL03) ou noir (réf. SRPL05), les Seiko 5 Sports Heritage arborent un boîtier en acier inoxydable de 38,5 mm de diamètre pour 44,8 mm de longueur et 12,4 mm d’épaisseur. Étanche à 100 m, il est surmonté d’une lunette de plongée externe et d’un verre Hardlex.

Un cadran fidèle à l’original, avec une touche de modernité

Si la disposition du cadran reste fidèle au modèle vintage, quelques éléments ont été actualisés :

Mention d’une étanchéité supérieure et d’un nombre de rubis différent à 6h

Disparition du symbole « Daini » (l’une des deux manufactures Seiko de l’époque)

Aiguilles, index et lunette recouverts de matière luminescente LumiBrite pour une lisibilité optimale de jour comme de nuit

Un mouvement automatique fiable et un packaging soigné

À l’intérieur, on retrouve le calibre automatique Seiko 4R36. S’il n’est pas le plus précis (-35/+45 sec/jour) ni le plus endurant (41h de réserve de marche), ce mouvement a fait ses preuves en termes de fiabilité. Il intègre un affichage du jour et de la date, comme sur la 5126-8090 d’origine.

Côté habillage, les Seiko 5 Sports Heritage sont proposées sur un bracelet en acier à triple boucle déployante sécurisée par un bouton poussoir. Un beau bracelet rallye en cuir noir avec boucle signée est également inclus. L’ensemble est livré dans un coffret Seiko 5 Sports au design rétro du plus bel effet.

Une édition limitée à prix doux, disponible dès juillet

Seiko annonce une production limitée à 9999 exemplaires numérotés pour chaque couleur de cadran, avec une disponibilité mondiale à partir de juillet. Un volume suffisant pour contenter un maximum de passionnés, d’autant que le prix de 460 € / 400 £ reste très accessible au regard de la qualité d’exécution et du packaging soigné.

Avec ces Seiko 5 Sports Heritage Design Re-creation Limited Edition, la marque nippone réussit son pari de faire revivre l’esprit d’un modèle iconique dans une montre moderne, fiable et abordable. Une réussite qui devrait rapidement trouver son public !