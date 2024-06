Seiko Prospex Marinemaster SJE117 et SJE119 : deux nouvelles teintes pour la célèbre montre de plongée revisitée

En novembre dernier, Seiko dévoilait une Marinemaster profondément remaniée. Boîtier plus compact et anguleux, cadran texturé, nouveau bracelet… Autant de changements qui tranchaient avec la très appréciée SBDX001. Aujourd’hui, la marque japonaise étoffe cette nouvelle collection avec deux teintes inédites : la SJE117 gris-vert et la SJE119 bleu. Un petit tour d’horizon s’impose.

Un boîtier affiné plébiscité par les fans de Seiko

Lors de la présentation des premières Marinemaster new-look, les dimensions réduites du boîtier (39,5 mm de diamètre pour 12,3 mm d’épaisseur) ont été saluées par la communauté des Seikophiles. Une demande récurrente enfin exaucée par la marque. Cela dit, le nouveau design n’a pas fait l’unanimité, on y reviendra.

Les Prospex Marinemaster SJE117 et SJE119 reprennent donc ce boîtier en acier inoxydable brossé de 39,5 mm, avec ses généreux chanfreins polis sur les cornes. Étanche à 200 mètres, il arbore des proportions très raisonnables avec seulement 12,3 mm d’épaisseur pour 47,2 mm d’entrecorne. Au poignet, c’est un vrai régal.

Gris-vert militaire ou bleu profond

Si la forme ne change pas, ce sont deux nouvelles teintes qui font leur apparition :

La SJE117 et son cadran gris-vert sauge, associé à une lunette noire

et son cadran gris-vert sauge, associé à une lunette noire La SJE119 et sa robe intégralement bleu foncé

Dans les deux cas, on retrouve le motif horizontal gaufré qui faisait la particularité des premières versions. Les index rectangulaires généreusement luminescents, la date à 4h30 et les aiguilles biseautées sont également reconduits.

À noter que le guichet de date adopte un disque noir sur la SJE119, et blanc sur la SJE117 pour un meilleur contraste.

Un mouvement Slimline dans la tourmente

À l’intérieur, c’est le calibre automatique maison 6L37 qui officie. Avec seulement 3,7 mm d’épaisseur, ce mouvement « Slimline » participe à contenir la hauteur globale de la montre. Il dispose d’une réserve de marche de 45 heures et d’une résistance aux champs magnétiques du quotidien.

Côté précision en revanche, le 6L37 est loin des standards actuels avec une plage de -10/+15 secondes par jour en moyenne. À plus de 3000€, on est en droit d’attendre mieux, voire un chronométrage certifié comme la concurrence.

Des améliorations indéniables, mais un positionnement tarifaire critiqué

Car c’est là que le bât blesse. Proposées à 3400 €, ces nouvelles Marinemaster cristallisent les critiques sur la stratégie tarifaire de Seiko. Il existe en effet un fossé entre les modèles Prospex autour de 1000-2000€ et cette nouvelle gamme au-delà des 3000€.

Certes, la qualité est au rendez-vous, avec :

Un boîtier mieux fini et plus ergonomique

Un cadran original grâce à son guillochage

Un nouveau bracelet plus qualitatif

Mais à ce tarif, les aficionados attendent plus, comme :

Un mouvement chronométré

Une lunette en céramique

Un bracelet avec micro-réglage sans outil

Autant d’éléments absents ici et qui peuvent justifier une certaine incompréhension, voire frustration, de la part des fans de la marque. Même si des retours positifs existent aussi, preuve que Seiko vise peut-être une clientèle plus large avec ces références.

Deux belles plongeuses malgré tout

Cela n’enlève rien aux qualités intrinsèques de ces Seiko Prospex Marinemaster SJE117 et SJE119. Le nouveau boîtier est une réussite, le cadran texturé apporte une vraie originalité et le bracelet gagne en finesse.

Deux belles plongeuses donc, dont ma préférence va à la SJE117 gris-vert pour son look plus tranché. Mais la palme revient selon moi à la SJE097 blanche en série limitée de l’an dernier.

Deux nouvelles teintes réussies, mais qui ne feront sans doute pas taire les critiques sur le positionnement tarifaire de Seiko. La marque parviendra-t-elle à combler le fossé entre ses modèles d’entrée et haut de gamme ? L’avenir nous le dira. En attendant, les SJE117 et SJE119 restent de sérieuses options pour qui recherche une montre de plongée atypique et raffinée.