Seiko Prospex 1965 Heritage : une nouvelle génération de montres de plongée

Seiko réinterprète son icône, la première montre de plongée japonaise, avec la série Prospex 1965 Heritage Diver's Watch SPB451, SPB453 et SPB455, offrant des boîtiers plus compacts, des profondeurs accrues et des mouvements améliorés.

Un hommage à l'histoire avec une touche moderne

La nouvelle génération de la réinterprétation de la Seiko Prospex 1965 Heritage Diver's Watch célèbre le 100e anniversaire de l'horlogerie Seiko avec trois références, dont une édition spéciale. Le SPB453 arbore un cadran et une lunette noirs, le SPB451 propose une version bleue, et le SPB455, en gris charbon avec des accents dorés, est accompagné d'un bracelet supplémentaire en style NATO, fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées grâce à une technique de tressage japonaise traditionnelle, Seichu.

Innovations techniques et esthétiques

Ces montres visent une résistance à l'eau de 300 mètres et une réserve de marche de trois jours, tout en affinant les dimensions du boîtier. Le défi de combiner une résistance accrue avec un design plus compact a été relevé grâce à des ajustements ingénieux, comme l'augmentation de l'angle intérieur du fond de boîtier pour renforcer sa structure tout en réduisant son épaisseur.

Design raffiné et performances optimisées

Le diamètre de 40 mm, l'épaisseur de 13 mm et le profil de 46,4 mm lug-to-lug rendent ces modèles plus maniables par rapport à la génération précédente. La construction en acier inoxydable, le traitement super dur pour une résistance accrue aux rayures, et les cadrans protégés par un verre saphir courbé antireflet s'associent pour offrir esthétique et durabilité. Le placement des index lumineux et la fenêtre de date à 4h30 ont été conçus pour améliorer la lisibilité en basse lumière.

Un mouvement de précision pour des explorateurs modernes

Le Calibre 6R55, avec une réserve de marche de 72 heures, alimente ces nouvelles montres. Ce mouvement, partageant des caractéristiques avec celui des modèles King Seiko, marque sa première apparition dans la collection Prospex. Cette mise à jour matérialise la quête de Seiko pour des améliorations continues, alliant performance et fiabilité.

Confort et adaptabilité au poignet

Les nouvelles montres Seiko Prospex sont équipées de bracelets ajustés aux cornes percées, avec des améliorations subtiles pour une expérience de port plus agréable. La taille du fermoir a été réduite et la longueur des maillons ajustée pour mieux épouser le poignet. L'édition spéciale du 100e anniversaire se distingue par son bracelet additionnel en style NATO, proposant une option de personnalisation durable et esthétique.

Tarification et disponibilité

Le modèle SPB453 noir et le SPB451 bleu sont proposés à 1 300 €, tandis que l'édition spéciale du 100e anniversaire, le SPB455, est légèrement plus onéreuse à 1 400 €, justifiée par son bracelet supplémentaire. Ces montres, bien que légèrement plus chères que leurs prédécesseurs, offrent des améliorations significatives en termes de design et de performances.

La nouvelle génération de Seiko Prospex 1965 Heritage Diver's Watch réaffirme l'engagement de Seiko envers l'innovation, tout en rendant hommage à son héritage horloger. Pour plus d'informations, visitez le site officiel de Seiko.