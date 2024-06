Seiko présente trois nouvelles montres Presage Cocktail GMT : Un trio enivrant et élégant !

Seiko nous sert trois nouvelles montres inspirées des cocktails, et je suis légèrement inquiet que les essayer toutes à la fois ne mène au délire. Les nouvelles Seiko Presage Cocktail GMT se déclinent en « saveurs » affirmées : la SSK037 Skydiving d’un bleu clair rafraîchissant, la SSK039 Rusty Nail inspirée du whisky, et la fruitée SSK041 Acacia. Quel est votre cocktail préféré ?

Trois cocktails horlogers enivrants

Bien que les couleurs des trois nouvelles Seiko Presage Cocktail GMT soient différentes, elles arborent toutes des cadrans à texture soleil. Et ces cadrans sont une caractéristique très proéminente, comme on peut s’y attendre d’une Presage Cocktail. Toutes les trois sont du côté exubérant. Je parie qu’après avoir descendu quelques cocktails portant le même nom que votre « montre de bar » japonaise, vous pourriez facilement être hypnotisé par leurs qualités radieuses et brillantes. Mais contempler ces cadrans vaut mieux que fixer le fond de votre verre.

Mon choix parmi les trois est la création au cadran le moins flamboyant, la SSK039 Rusty Nail. La SSK037 Skydiving et la SSK041 Acacia sont un peu trop brillantes. Ces montres ont toutes une forte vibration « soirée en ville », mais elles passent la nuit dans des établissements différents. J’imagine la SSK039 Rusty Nail se prélasser dans un café jazz. L’Acacia SSK041 a des airs de bar à vin, et la Skydiving SSK037 semble préférer faire la fête jusqu’à l’aube. Je choisis le jazz plutôt que les deux autres.

Un verre à cocktail fonctionnel

Avec les montres GMT, il y a une différence entre les modèles « volants » et « bureau » (ou « appelants »). Les trois nouvelles Seiko Presage Cocktail GMT sont de la variété bureau. Mais comme les cocktails n’ont pas leur place au bureau, j’aimerais qualifier ces garde-temps spécifiques de montres « GMT de bar ».

Cela n’enlève rien à leur fonctionnalité. À mon avis, savourer un cocktail bien préparé dans l’ambiance apaisante d’un bar d’hôtel lors d’un voyage autour du monde est l’un des grands plaisirs de la vie. Avec l’une de ces trois Seiko Presage Cocktail GMT au poignet, vous saurez exactement quand appeler à la maison sans réveiller personne – je suggère fortement de le faire juste après le premier verre.

Quoi qu’il en soit, l’aiguille centrale des 24 heures en forme de tige d’un élégant verre à cocktail indique l’heure sur une échelle de 24 heures autour du cadran, avec un mélange d’index appliqués et de chiffres arabes imprimés. Vous pouvez ajuster l’aiguille par incréments d’une heure, indépendamment des autres.

Cadran brillant, boîtier brillant

Les trois nouvelles montres Presage Cocktail sont des modèles extravertis. Le boîtier en acier de 40,5 × 12,8 mm est entièrement poli, ce qui ajoute quelques dixièmes de millimètre visuellement. Mais cela ne change pas la façon dont les montres, avec leur longueur de cornes à cornes de 47,5 mm, se portent au poignet. Elles sont un peu trop grandes pour être considérées comme des montres habillées traditionnelles, mais pas non plus sportives. Si je devais les décrire, je qualifierais ces modèles Presage de montres polyvalentes casual chic. Ce sont des montres pratiques qui vous faciliteront la vie. Cela commence au moment de choisir quelle montre emporter avec vous lors de vos voyages. Une seule montre capable de tout gérer est la réponse. Et pendant votre périple à travers les fuseaux horaires, elle en garde la trace de deux d’entre eux. De plus, comme les montres sont étanches à 50 mètres, une baignade récréative/accidentelle dans la piscine de l’hôtel avec l’une d’elles au poignet ne lui fera pas perdre la notion du temps.

Pas de surprise côté mouvement

Seiko a placé le calibre automatique 4R34 à l’intérieur du nouveau trio Cocktail. Ce mouvement GMT est basé sur le calibre cheval de bataille 4R35. Il offre une fréquence de 3 Hz, un rotor de remontage bidirectionnel, le Magic Lever de Seiko, une fonction stop seconde et une réserve de marche de 41 heures – rien de trop spectaculaire. Et cela s’applique également à son apparence. Le fond transparent montre un mouvement à finition industrielle.

Bien que je préfèrerais un fond en acier plein avec la recette gravée du cocktail qui a inspiré la montre, je comprends le choix de Seiko de montrer le mouvement en action. Chacune des trois nouvelles Seiko Presage Cocktail GMT coûte 600 €. Ces montres s’adressent, par exemple, aux nouveaux venus dans l’univers des montres mécaniques. Avoir un fond transparent montrant les rouages internes de la montre sert à la fois un but éducatif et une source d’inspiration. Cela peut également apporter du réconfort aux amateurs de montres mécaniques qui ont décroché en raison de l’augmentation rapide des prix de leurs objets de fascination.

SSK037 Skydiving : cadran bleu clair dégradé, bracelet acier 5 maillons avec boucle papillon

SSK039 Rusty Nail : cadran marron dégradé, bracelet cuir noir motif alligator avec boucle déployante

SSK041 Acacia : cadran miel dégradé, bracelet cuir marron motif alligator avec boucle déployante

En tout cas, pour 600 €, ces nouvelles créations Seiko offrent beaucoup de « bang » mécanique pour votre argent grâce à leur look légèrement festif, habillé-décontracté et à leur mouvement GMT mécanique. Je partagerai une dernière réflexion sur ce calibre. La précision annoncée est de +40/-20 secondes par jour, ce qui n’est pas fabuleux. Mais une fois que cela commence à vous agacer, vous serez peut-être prêt à dépenser un peu plus pour une Seiko avec un meilleur mouvement.

À consommer avec modération

Seiko commencera à servir la SSK039 Rusty Nail, la SSK037 Skydiving et la SSK041 Acacia en juillet 2024. Et si ces montres ne sont pas à votre goût, la Presage Cocktail Time « Blue Acapulco » et la « Grasshopper » sont toujours au menu.

En conclusion, les nouvelles Seiko Presage Cocktail GMT sont des montres élégantes, polyvalentes et abordables, qui séduiront les amateurs de beaux garde-temps mécaniques inspirés par l’univers des cocktails. Avec leur look affirmé et leurs fonctionnalités GMT, elles sont parfaites pour agrémenter vos soirées et vos voyages. Alors, quel est votre « poison » ?