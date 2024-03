Seiko présente sa nouvelle série Presage Classic

Inspirée des textiles, cette nouvelle gamme arbore des cadrans incurvés et texturés, ajoutant un trio de références élégantes à la collection Presage.

La beauté transitionnelle japonaise rencontre l'horlogerie mécanique

La série Presage Classic de Seiko fusionne l'élégance intemporelle des arts traditionnels japonais avec l'expertise de la marque en matière de fabrication de montres mécaniques. Dotées de boîtiers en acier inoxydable de 40,2 mm, ces montres se distinguent par leur nouveau bracelet métallique à 7 maillons, conçu pour offrir un port confortable et élégant.

Des cadrans inspirés par l'univers des textiles

Le point d'orgue de cette nouvelle série réside dans ses cadrans, présentant un design incurvé et une texture rappelant celle des tissus. Les amateurs de montres peuvent choisir entre trois nuances de cadrans : le blanc cassé « Shiroiro », le kaki doux « Araigaki » et le charbon « Sumiiro ».

Des modèles semi-squelettés pour une touche d'audace

La série Presage Classic s'enrichit également de deux références semi-squelettées, arborant un cadran ouvert au cœur visible, avec un motif radial texturé évoquant les fils de soie brute. Ces montres sont proposées dans des coloris blanc cassé et charbon, ajoutant une dimension supplémentaire à la collection.

Disponibilité et prix

La nouvelle série Presage Classic de Seiko sera officiellement lancée en juin, avec un prix de vente conseillé d'environ 950 $ USD. Pour plus de détails, visitez le site officiel de Seiko.

La série Presage Classic incarne l'harmonie entre l'artisanat traditionnel japonais et la précision horlogère, proposant une collection à la fois classique et innovante. Ces montres, parfaites pour les amateurs de design sophistiqué et d'horlogerie de qualité, sont une célébration du savoir-faire et de l'esthétique.