Seiko et Shohei Ohtani : l’alliance du sport et de l’horlogerie

Quand l’horlogerie japonaise rencontre le baseball, ça donne quelque chose d’assez unique : Seiko vient de dévoiler deux nouvelles montres Prospex en édition limitée. Et pas n’importe lesquelles – elles sont inspirées par Shohei Ohtani et arborent les couleurs des Los Angeles Dodgers.

Une collaboration qui fait sens

Vous connaissez probablement Seiko pour ses montres fiables et innovantes (j’en ai d’ailleurs une au poignet depuis des années). Mais saviez-vous que la marque a toujours eu un pied dans le monde du sport ? Cette fois, ils ont frappé fort en s’associant avec Shohei Ohtani. Si vous ne suivez pas le baseball, Ohtani est un peu le phénomène du moment – un joueur capable de briller aussi bien en tant que lanceur qu’en tant que frappeur. C’est plutôt rare dans ce sport, et ça en fait une source d’inspiration pour beaucoup de jeunes joueurs.

Les Dodgers à l’honneur

Parlons un peu design. Seiko a créé deux modèles : le SBEJ023 et le SBEJ025. Le bleu des Dodgers est partout, mais avec subtilité. C’est marrant de voir comment une couleur peut porter autant de symbolisme – demandez à n’importe quel fan des Dodgers, il vous en parlera pendant des heures !

Le SBEJ023 : la sportive élégante

Le premier modèle joue la carte du contraste. Un fond noir, une lunette bleue (très Dodgers), et quelques touches de rouge qui réveillent le tout. (Entre nous, c’est mon préféré des deux). Un petit détail sympa : le numéro 17 d’Ohtani est gravé sur la couronne. Ils n’en feront que 1 700 exemplaires – pas vraiment une coïncidence, vous l’aurez deviné.

Le SBEJ025 : la sobre raffinée

Le deuxième modèle prend le parti inverse avec un cadran blanc comme neige. C’est plus discret, plus classique si vous voulez. Celle-ci est encore plus rare : seulement 500 pièces. La signature d’Ohtani sur le fermoir, c’est la petite touche perso qui fait la différence.

Pourquoi les éditions limitées nous fascinent tant ?

C’est drôle comme on est attirés par ce qui est rare, non ? Dans l’horlogerie, c’est encore plus vrai. Ces montres, ce n’est pas juste pour donner l’heure – c’est un bout d’histoire. Imaginez pouvoir dire : « Cette montre ? C’est une des 500 créées pour célébrer l’arrivée d’Ohtani chez les Dodgers. » Ça a une autre allure.

Comment les obtenir ?

Si vous êtes tentés, notez la date : 7 février 2025. Le prix ? Environ 330 000 yens (oui, il va falloir casser sa tirelire). Il faudra s’inscrire en ligne et être membre du programme Seiko – autant dire qu’il ne faudra pas traîner.

Plus qu’une simple montre

En fin de compte, ces montres racontent une histoire. Celle d’un joueur exceptionnel, d’une équipe légendaire, et d’un savoir-faire horloger japonais. C’est ce genre de projet qui montre que le sport peut inspirer bien au-delà des terrains. (Et personnellement, j’aime l’idée que même une montre puisse avoir une histoire à raconter.)

Que vous soyez fan de baseball, amateur d’horlogerie ou simplement curieux, ces pièces ont quelque chose d’unique. Elles nous rappellent que parfois, le temps qui passe peut aussi être quelque chose de beau à regarder.