Seiko et Porter Classic dévoilent un chef-d’œuvre horloger : une Presage en édition ultra-limitée qui rend hommage à l’histoire

Seiko frappe fort avec une collaboration exceptionnelle aux côtés de Porter Classic. Cette montre Presage en édition limitée, inspirée du mythique modèle Laurel de 1913, promet de faire vibrer le cœur des collectionneurs. Plongez dans l’univers de cette pièce unique qui mêle héritage horloger et design contemporain.

Un hommage vibrant à l’histoire de l’horlogerie japonaise

La nouvelle montre Seiko édition limitée, fruit de la collaboration avec Porter Classic, puise son inspiration dans un chapitre crucial de l’histoire horlogère nippone. Elle rend hommage à la Laurel, première montre-bracelet produite au Japon en 1913, tout en célébrant la passion de Katsuyuki Yoshida, co-fondateur de Porter Classic, pour les montres de poche.

Un design qui transcende les époques

Cette Seiko Presage x Porter Classic, référencée SPB449J1, se distingue par son boîtier rond classique de 35 mm. Ce diamètre, considéré comme compact selon les standards actuels, rappelle les dimensions des montres du début du XXe siècle. Les anses fil, caractéristiques des modèles vintage, évoquent l’époque où les montres de poche étaient converties en montres-bracelets.

Le cadran en émail noir profond arbore des chiffres Breguet argentés et des aiguilles en forme de pelle, créant un contraste saisissant. Un compteur 24 heures à 6 heures vient compléter cette composition élégante, ajoutant une touche de sophistication supplémentaire.

Un mouvement manufacture à la hauteur de l’héritage Seiko

Au cœur de cette montre Seiko édition limitée bat le calibre manufacture 6R5H. Ce mouvement automatique offre une généreuse réserve de marche de 3 jours, alliant performance et fiabilité, deux valeurs chères à la marque japonaise.

Des détails qui font la différence

Le fond de boîte de cette édition spéciale est gravé de la silhouette de Katsuyuki Yoshida, un clin d’œil élégant à cette collaboration unique. La montre est livrée avec un bracelet traversant en cuir cordovan noir, ainsi qu’une option supplémentaire en marron, offrant ainsi une polyvalence appréciable.

Une exclusivité rare sur le marché de l’horlogerie

Limitée à seulement 500 exemplaires dans le monde, cette Seiko Presage x Porter Classic s’annonce déjà comme un objet de convoitise pour les collectionneurs. Son prix de vente, annoncé à 2 070 livres sterling (environ 2 400 euros), la positionne comme une pièce de collection accessible aux amateurs éclairés.

Une collaboration qui sort des sentiers battus

Si les collaborations sont monnaie courante dans l’industrie horlogère, elles restent rares pour Seiko. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la série Presage Craftsmanship, une collection qui met en avant le savoir-faire artisanal de la marque japonaise.

Un must-have pour les collectionneurs avertis

Cette montre Seiko édition limitée représente une opportunité unique d’acquérir une pièce qui allie histoire, design et exclusivité. Elle incarne parfaitement la philosophie de Seiko, qui consiste à créer des montres de haute qualité accessibles à un large public, tout en proposant des éditions spéciales pour les collectionneurs les plus exigeants.

Les amateurs d’horlogerie fine et les passionnés de l’histoire de Seiko ne voudront pas manquer cette occasion rare. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur le site officiel de la marque, avec des livraisons prévues dès novembre.

Avec cette collaboration Seiko x Porter Classic, la maison japonaise démontre une fois de plus sa capacité à innover tout en restant fidèle à son héritage. Cette montre s’annonce comme l’une des pièces les plus convoitées de l’année pour les collectionneurs de montres japonaises et les amateurs de design vintage.