Seiko et Denham collaborent pour une édition limitée : la Seiko 5 Sports « jeanmaker’s watch »

Seiko s’associe à la marque de denim haut de gamme Denham pour créer une édition limitée de la célèbre Seiko 5 Sports, inspirée de l’univers du jean. Cette pièce inédite combine l’art de l’horlogerie japonaise avec le savoir-faire du denim en une montre unique, alliant esthétique robuste et détails soignés.

Une montre pensée pour les artisans du jean

Cette collaboration inédite entre Seiko et Denham se traduit par une interprétation originale du modèle Seiko 5 Sports, surnommée la « jeanmaker’s watch ». Ce modèle s’inspire directement de l’univers des créateurs de denim, un clin d’œil à la passion de Denham pour le jean et le travail artisanal. La montre affiche un style marqué par des nuances d’indigo, appliquées avec soin sur le cadran, la lunette et le bracelet, symbolisant la profondeur et la richesse des teintures de denim.

Le détail le plus notable se trouve à l’index de 12 heures, où un motif triangulaire remplace le chiffre habituel pour accueillir le logo emblématique des ciseaux de Denham, un symbole de leur expertise dans la coupe et le design de jeans.

Un boîtier en acier pour une allure robuste

La montre se distingue par son boîtier en acier inoxydable de 42,5 mm de diamètre, un choix qui accentue son allure robuste et durable. Sa taille généreuse en fait un modèle à la fois pratique et élégant, en phase avec le style fonctionnel des jeans de qualité que propose Denham. Ce design s’inscrit parfaitement dans la lignée des montres Seiko 5 Sports, connues pour leur robustesse et leur fiabilité.

Le boîtier s’accompagne d’un fond transparent, révélant le mécanisme de la montre et portant la mention « THE TRUTH IS IN THE DETAILS », un clin d’œil à la minutie que partagent les deux marques. Ce fond met en lumière le soin apporté aux détails, qu’il s’agisse de l’horlogerie ou de la confection de vêtements en denim.

Calibre Seiko 4R36 : précision et fonctionnalités avancées

La Seiko 5 Sports x Denham est animée par le célèbre calibre automatique Seiko 4R36. Ce mouvement performant offre une réserve de marche de 41 heures, garantissant une précision fiable pour une utilisation quotidienne. Il dispose également de fonctions de remontage manuel, de stop seconde et d’un affichage jour-date, pratiques et polyvalentes.

Pour les passionnés d’horlogerie, le calibre 4R36 est un gage de qualité, alliant technicité et longévité. Grâce au fond transparent, les amateurs peuvent apprécier la complexité de ce mouvement automatique, visible à travers un cristal aux reflets éclatants.

Une édition limitée et exclusive

Produite en seulement 2 000 exemplaires, la Seiko 5 Sports x Denham « jeanmaker’s watch » est une édition limitée particulièrement exclusive. Ce modèle collector, pensé pour les amateurs de montres et les fans de denim haut de gamme, sera disponible en précommande avant sa sortie officielle le 9 novembre 2024.

Avec un prix d’environ 420 €, cette montre représente une opportunité unique d’acquérir une pièce rare alliant l’élégance horlogère de Seiko à l’univers du denim de Denham. Ce partenariat inédit met en valeur l’artisanat et le design soigné, caractéristiques des deux marques.

Les caractéristiques clés de la Seiko 5 Sports x Denham

Boîtier en acier inoxydable de 42,5 mm pour une solidité et une allure résolument moderne

Cadran et lunette en nuances d’indigo, inspirées des teintes du denim

Calibre Seiko 4R36 avec remontage manuel, stop seconde et affichage jour-date

Fond de boîte transparent, avec la mention « THE TRUTH IS IN THE DETAILS »

Limité à 2 000 exemplaires, pour une exclusivité totale

Un modèle pour les amateurs de montres et de denim

Cette édition limitée illustre l’engagement de Seiko et Denham pour la qualité et le détail. En s’inspirant des valeurs du travail artisanal, cette montre incarne la rencontre de deux univers passionnants : l’horlogerie et le denim. Elle s’adresse à ceux qui apprécient l’artisanat et cherchent une pièce qui combine fonctionnalité, style et unicité.

La Seiko 5 Sports x Denham « jeanmaker’s watch » représente une fusion innovante entre deux domaines d’expertise. En alliant les nuances profondes de l’indigo à la précision japonaise, elle séduit les collectionneurs et amateurs de mode en quête de pièces exceptionnelles.