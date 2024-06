Seiko est-elle en train de perdre son image de marque offrant un bon rapport qualité-prix ?

Il semble y avoir un décalage entre les prix élevés de certaines nouveautés récentes et leur valeur perçue. Seiko, longtemps réputée pour offrir un excellent rapport qualité-prix, semble s’éloigner de cette image avec certains modèles haut de gamme. Analysons de plus près où le bât blesse.

Seiko, toujours roi de l’entrée de gamme

Dans la catégorie des montres d’entrée de gamme, Seiko reste un acteur incontournable. La gamme actuelle Seiko 5, bien qu’un peu plus chère que l’ancienne série SKX, offre toujours un bon rapport qualité-prix autour de 500 €. Des modèles comme la SSK GMT ou la SNE573 solaire en sont de parfaits exemples.

Une valeur sûre dans le milieu de gamme

Entre 1 000 € et 2 000 €, Seiko propose des montres offrant encore un bon rapport qualité-prix, malgré quelques critiques sur la hausse des tarifs des Prospex Diver’s. La SPB317 à 1 000 € et la SPB453 à 1 400 € en sont de bons exemples, alliant design réussi, calibre maison et confort au poignet.

Le haut de gamme, un segment plus difficile à défendre

C’est au-delà de 3 000 € que les choses se compliquent pour Seiko. Le bond tarifaire est significatif, sans que les caractéristiques supplémentaires ne semblent justifier cette hausse. Les nouvelles SJE, malgré leur calibre Slimline 6L35, n’offrent pas une précision comparable aux Tudor Ranger ou Longines Legend Diver, proposées à un tarif similaire.

De plus, les finitions semblent assez proches de celles des modèles du segment inférieur, et le bracelet ne propose ni micro-réglage ni système de changement rapide. Pourquoi alors un prix deux fois plus élevé ?

Un segment stratégique pour Seiko

Ce segment supérieur à 3 000 € est crucial pour Seiko, constituant le dernier palier avant Grand Seiko. Auparavant, il existait peu de chose entre les Seiko à 1 500 € et les Grand Seiko d’entrée de gamme à environ 4 000 €. Les rares modèles « Seiko classiques » à plus de 3 000 € étaient généralement équipés de mouvements Spring Drive, une époque révolue.

Un besoin d’amélioration

Pour justifier une telle hausse de prix, Seiko se doit d’offrir davantage en termes de rapport qualité-prix. Soit cette valeur est présente mais nous ne la percevons pas, auquel cas Seiko doit améliorer sa communication. Soit, et c’est le sentiment qui prédomine, il existe réellement un décalage entre le manque de fonctionnalités et le prix élevé.

Qu’en pensez-vous ? Comment Seiko se positionne-t-elle globalement, et que pensez-vous des montres de ce segment supérieur ? Faites-nous part de vos réflexions en commentaires.