Seiko dévoile une nouvelle trilogie de montres Prospex Diver Scuba Mechanical en édition polygonale

in

La marque japonaise Seiko continue d’innover avec l’ajout de trois nouvelles montres à sa célèbre collection Prospex Diver Scuba. Ces nouveaux modèles se distinguent par leur design polygonal et sont déclinés en trois teintes uniques : Pearl White, Coastline Cobalt et Ocean Gray. Découvrez tous les détails sur cette sortie tant attendue par les amateurs de plongée et d’horlogerie.

Une collection inspirée par les côtes japonaises

Seiko, reconnu pour son expertise dans le domaine des montres de plongée, enrichit sa gamme Prospex avec ces trois nouvelles montres mécaniques, qui s’inscrivent dans la série Diver Scuba. Avec des couleurs évocatrices comme Pearl White, Coastline Cobalt et Ocean Gray, ces modèles s’inspirent des paysages maritimes du Japon, rendant hommage aux vastes côtes et à l’océan qui berce l’archipel nippon.

Les cadrans arborent un motif de vagues subtilement gravé, évoquant les mouvements fluides des marées. Ce détail ajoute non seulement une touche artistique, mais reflète également l’engagement de Seiko à fusionner le design et la fonctionnalité. Les montres de cette trilogie sont parfaitement adaptées aux amateurs de plongée, mais aussi aux collectionneurs passionnés de montres robustes et élégantes.

Des caractéristiques techniques de haut niveau

Chacune des montres de cette série est logée dans un boîtier en acier inoxydable de 40 mm, une taille polyvalente qui convient à de nombreux poignets tout en assurant une lisibilité optimale sous l’eau. La forme polygonale du boîtier se distingue par son originalité, combinant esthétique et fonctionnalité, avec un bracelet métallique assorti qui complète parfaitement l’ensemble.

Les montres sont équipées d’une lunette rotative unidirectionnelle, indispensable pour la plongée, et disponible dans des finitions contrastées ou ton sur ton selon les versions. De plus, les index et les aiguilles sont recouverts de LumiBrite, une technologie lumineuse exclusive à Seiko, garantissant une visibilité exceptionnelle dans les environnements à faible éclairage, notamment en profondeur.

Boîtier polygonal en acier inoxydable de 40 mm

Motif de vagues sur le cadran

Lunette rotative unidirectionnelle

Indicateurs et aiguilles en LumiBrite

Bracelet en acier inoxydable assorti

Etanchéité et performance : prêtes pour la plongée professionnelle

La Prospex Diver Scuba Mechanical ne fait aucun compromis sur ses performances en plongée. Ces montres sont conçues pour résister à une profondeur impressionnante de 300 mètres, ce qui en fait des outils fiables pour les plongeurs professionnels et les aventuriers sous-marins. Que vous soyez amateur de plongée ou simplement un passionné de montres robustes, cette collection saura répondre à vos attentes.

À l’intérieur, ces montres battent au rythme du calibre 6R55, un mouvement mécanique entièrement conçu par Seiko. Ce calibre offre une réserve de marche de 72 heures, une caractéristique particulièrement appréciée des amateurs de montres automatiques. Avec une fréquence de 21 600 vibrations par heure, ce mouvement garantit une précision solide, même dans les conditions les plus exigeantes.

Étanchéité jusqu’à 300 mètres

Mouvement Seiko 6R55

Réserve de marche de 72 heures

Fréquence de 21 600 vibrations par heure

Des couleurs uniques pour des montres qui se démarquent

Les nouvelles Seiko Prospex Diver Scuba Polygonales sont proposées dans trois teintes captivantes, chacune évoquant un aspect distinct de l’environnement marin japonais :

Pearl White : Un blanc nacré qui reflète la pureté et la sérénité des plages immaculées.

: Un blanc nacré qui reflète la pureté et la sérénité des plages immaculées. Coastline Cobalt : Un bleu profond rappelant les côtes rocheuses du Japon, où le ciel rencontre l’océan.

: Un bleu profond rappelant les côtes rocheuses du Japon, où le ciel rencontre l’océan. Ocean Gray : Un gris anthracite, sobre et élégant, inspiré par la profondeur mystérieuse des eaux océaniques.

Chaque couleur apporte une touche unique à ces montres, offrant à la fois élégance et fonctionnalité pour ceux qui veulent se démarquer avec style, que ce soit sous l’eau ou au quotidien.

Prix et disponibilité

Ces montres Prospex Diver Scuba Mechanical en édition polygonale sont actuellement disponibles en précommande sur la boutique en ligne officielle de Seiko au Royaume-Uni. Elles sont proposées au prix de 1 200 €, un tarif qui reflète la qualité exceptionnelle du design et des matériaux utilisés. La sortie officielle est attendue dans les semaines à venir, mais les stocks risquent d’être limités en raison de la demande élevée.

Si vous êtes intéressé par l’une de ces montres, il est conseillé de réserver rapidement pour ne pas manquer l’opportunité d’ajouter cette pièce unique à votre collection.