Seiko dévoile trois nouveaux chronographes Prospex Solar Speedtimer : « Grand Touring », « Circuit Race » et « Racing Sports »

Seiko élargit sa collection Prospex Solar Speedtimer avec trois nouveaux chronographes aux designs inspirés de différents aspects du sport automobile et évoquant l'esthétique des années 70, époque à laquelle le premier Seiko Speedtimer a été introduit.

Le modèle « Grand Touring » : un hommage aux muscle cars vintage

La référence « Grand Touring » se distingue par sa construction en acier inoxydable et son cadran gris soleil qui rappelle l'ambiance des muscle cars d'antan. Sa lunette en aluminium bleu marine apporte une touche d'élégance à la montre, créant un contraste sportif avec les index Lumibrite, tandis que les sous-cadrans adoptent un noir furtif.

« Circuit Race » : vitesse et excitation des courses sur circuit

La variante « Circuit Race » arbore une palette principalement noire sur son cadran et son insert de lunette. Les compteurs affichent un bleu nuit, offrant un contraste subtil avec la plaque du cadran, tandis que les index, l'anneau de la lunette, les aiguilles et les poussoirs sont revêtus d'un placage de couleur or. Cette combinaison de couleurs fait référence aux courses sur circuit vintage et à l'excitation qu'elles suscitent.

« Racing Sports » : un clin d'œil aux voitures de sport légères du passé

Enfin, le modèle « Racing Sports » tire son look et sa palette thématiques des voitures de sport légères d'autrefois. Son cadran est de couleur ivoire, contrastant avec ses sous-cadrans bleu foncé, tandis que les marqueurs d'heures et les aiguilles Lumibrite se fondent doucement dans le décor. La montre est équipée d'une lunette vert foncé classique et complétée par un bracelet en cuir de style rallye.

Prix et disponibilité

Tous les chronographes Prospex Solar Speedtimer mentionnés ci-dessus seront lancés en juin via Seiko, avec des prix allant de 590 à 620 £ (environ 739 à 776 $).

Avec ces trois nouveaux modèles, Seiko rend hommage à l'héritage du sport automobile tout en intégrant des éléments de design modernes et des fonctionnalités solaires pratiques. Que vous soyez un passionné de voitures vintage, un amateur de courses sur circuit ou simplement un amateur de montres au look sportif, ces chronographes Prospex Solar Speedtimer sont destinés à séduire un large éventail d'amateurs d'horlogerie et d'automobiles.